Los visitantes de París en SUVs deberán prepararse para un gasto financiero significativo.

La administración de la ciudad de París sigue adelante con la reforma del tráfico, ignorando la oposición. Se han implementado dos nuevas regulaciones, una de las cuales fue objeto de objeciones por parte del propio jefe de transporte de la ciudad.

A partir de principios de octubre, los turistas que visiten París encontrarán un aumento significativo en las tarifas de estacionamiento para vehículos grandes. Una hora de estacionamiento en el centro de la ciudad ahora cuesta 18 euros para SUV y otros vehículos grandes, lo que significa que seis horas te costarán 225 euros. Las tarifas de estacionamiento fuera del centro son moderadamente más baratas. Los parisinos, los artesanos o las personas con discapacidad están exentos de esta regla.

En una encuesta ciudadana en la que apenas el 6% de los votantes elegibles participó, el 54,5% votó a favor del aumento de las tarifas de estacionamiento. La tarifa se aplica a vehículos de combustión y híbridos que pesen 1,6 toneladas o más, y a vehículos eléctricos que pesen dos toneladas o más. Los estacionamientos privados están excluidos de esta regulación. La ciudad afirma que los vehículos pesados agravan la contaminación ambiental, ocupan un espacio público extenso y representan un riesgo para la seguridad vial.

La nueva regulación es fácil de hacer cumplir. El estacionamiento de París ha sido vigilado constantemente con vehículos video durante un tiempo, que capturan las matrículas de los vehículos estacionados. Los usuarios deben ingresar su matrícula en el parquímetro. La ciudad puede acceder a los datos del vehículo y del propietario a través del reconocimiento automático de matrículas, lo que les permite determinar la categoría de peso de los vehículos estacionados.

Oposición del Ministro de Transporte

Con la encuesta ciudadana, la alcaldesa Anne Hidalgo obtuvo el respaldo para otra fase de la reforma del tráfico, que está impulsando con la administración roja y verde a pesar de la resistencia. En el pasado, había bloqueado numerous streets alongside the Seine from car traffic and made them accessible to pedestrians. La red de ciclovías de París se está expandiendo, al igual que el número de carriles y espacios de estacionamiento para automóviles está disminuyendo. New green spaces are emerging, and almost everywhere in the city, the speed limit has been capped at 30 km/h. Around a year ago, the E-scooter rental service in Paris also ceased operation, following a citizen survey where a majority opposed the scooters.

And from early October, despite objections even from the transport minister, the mayor is implementing another controversial move that has raised eyebrows among car drivers. On the city's beltway, the "Périphérique", the permitted maximum speed will be lowered from 70 to 50 km/h. This aims to reduce noise for the numerous residents along the highway. However, the average speed on the beltway during peak hours already falls below 50 km/h.

