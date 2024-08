- Los verdes tienen mantos ideológicos

El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), acusó a su socio de coalición Verde de llevar "gafas ideológicas" en el tema de la transición energética. "No se trata de lo que es razonable, de lo que es económicamente correcto. Solo se trata del programa de partido", dijo durante un debate de candidatos principales para las elecciones estatales del 1 de septiembre, organizado por la "Sächsische Zeitung", la "Freie Presse" y la "Leipziger Volkszeitung" en Dresde.

La transición energética tal como se está llevando a cabo en la actualidad ha fallado, según Kretschmer, y necesita ser rehecha. "Lo lograremos, pero tenemos que quitarnos todas las gafas ideológicas", dijo. También es necesario hablar sobre la energía nuclear y el gas nacional.

La candidata principal de los Verdes, Katja Meier, y actual Ministra de Justicia, no estuvo de acuerdo con Kretschmer. La transición energética no ha fallado, dijo. La CDU y la SPD solo planearon la salida de la nuclear y el carbón, no la entrada a las energías renovables. Los Verdes, sin embargo, lo hicieron tanto a nivel federal como estatal.

Meier también tuvo un enfrentamiento con el candidato principal de la AfD, Jörg Urban, en este tema. "Uno de los principales motivos por los que las empresas industriales dicen que se van de Alemania es el precio de la energía", dijo Urban. La expansión adicional de las energías renovables haría que la electricidad fuera aún más cara. La transición energética depende de las subvenciones, y el dinero para esto tiene que ganarse. "Es el dinero que está cargando nuestra economía", dijo Urban. Él quiere confiar en la energía nuclear, como hacen otros países europeos, y continuar utilizando el carbón marrón.

Meier discrepo rotundamente de esta opinión. "Si algo ha estado altamente subvencionado durante décadas, es la energía nuclear", dijo. Polonia y la República Checa han decidido a favor de la energía nuclear, pero debido a dificultades de planificación y falta de seguro, la han pospuesto "al nunca jamás". Además, la electricidad de fuentes renovables -a diferencia de lo que Urban había dicho anteriormente- es un motivo para que las empresas se asienten en una región.

