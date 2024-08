- Los verdes exigen la castración de los gatos que andan libres en Baviera

Los Verdes de Baviera exigen la castración obligatoria para todos los gatos callejeros en el Estado Libre. Para reducir de forma permanente la población de gatos salvajes, se necesita una regulación uniforme en todo el estado. "Una ordenanza de protección de gatos que se aplique en toda Baviera tiene dos ventajas: fortalece la protección de los animales y facilita la implementación para las comunidades", dijo Paul Knoblach, portavoz de bienestar animal en la fracción, con motivo del Día Mundial del Gato de este año el 8 de agosto.

Aunque el ministerio responsable ya ha creado directrices y ordenanzas modelo, aún no hay una ordenanza estatal, destacó Knoblach. Esta debe ser introducida por el Ministerio de Medio Ambiente. "Quiero reducir el sufrimiento de los gatos callejeros y finalmente crear certeza jurídica para el manejo de los gatos no castradoswhose owners cannot be determined."

Se estima que hay alrededor de 300,000 gatos callejeros sin dueño en Baviera. Muchos dueños también rehuyen el costo de la castración, que puede llegar a 200 euros, incluso para gatos de casa. El resultado es que los refugios para animales también están sobrepoblados y a veces no pueden siquiera admitir nuevos gatos.

Desde el punto de vista de Knoblach, una ordenanza estatal unificaría el actual patchwork de ordenanzas locales. La emisión de ordenanzas de protección de gatos es actualmente responsabilidad de las autoridades administrativas locales en Baviera. Sin embargo, la experiencia muestra que este enfoque descentralizado conduce a una implementación inconsistente y desordenada, criticaron los Verdes. Actualmente, solo hay algunas ordenanzas municipales en el Estado Libre, pero esto no aborda los problemas. La Federación Bavaresa de Bienestar Animal también exige una ordenanza de protección de gatos a nivel estatal.

La identificación y registro obligatorios, así como las restricciones al libre deambular sin control también ayudan

Además del requisito de castración, los Verdes también exigen un requisito uniforme de identificación y registro en todo el estado, así como restricciones al libre deambular sin control de los gatos no castrados. De esta manera, se puede frenar la reproducción descontrolada y mejorar el bienestar de los animales. A diferencia de los gatos de casa bien cuidados, los gatos callejeros a menudo sufren de mala nutrición y falta de atención médica.

Otras especies animales también se beneficiarían con una reducción en la población de gatos. Los estudios han demostrado que los gatos que deambulan libremente, por muy adorables que parezcan, son en parte responsables de la extinción de muchas otras especies animales en todo el mundo, como aves. También pueden transmitir enfermedades a animales salvajes.

Los Verdes de Baviera propose

