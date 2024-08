- Los verdaderos casos de crímenes se están acercando a Alexander Mazza.

Alexander Mazza (51) presenta varios episodios del formato estadounidense de crímenes reales "People Magazine: Investigative", que estará disponible en discovery+ a partir del 10 de agosto y se emitirá en TLC todos los sábados a las 6:15 PM a partir del 17 de agosto de 2024. Cada episodio de esta serie documental se adentra en un caso criminal dramático, con la ayuda de entrevistas con familiares de las víctimas y los investigadores. Mazza guía a los espectadores alemanes a través del programa y pone en contexto los hechos y lo que se ve. Revela qué pueden esperar los espectadores y qué casos le han afectado particularmente en una entrevista con la agencia de noticias spot on news.

¿Cómo llegaste a presentar un formato de crímenes reales?

Alexander Mazza: Simplemente: me contactó la productora "Madame Zheng" y el canal "TLC". Probablemente porque tengo años de experiencia como moderador y como actor, tengo una conexión con series de crimenes como "SOKO", "Die Chefin" o "Die Rosenheim-Cops".

Mazza: El género no es nuevo para mí. Si quieres, crecí con la madre de los crímenes reales. Entonces solíamos ver "Aktenzeichen XY ... ungeloest". Ya entonces, este programa nos animaba a ser más atentos a lo que sucedía a nuestro alrededor. A mirar más de cerca. A cuestionar las acciones y los eventos más y, si es necesario, proporcionar pistas. Hoy en día, escucho más podcasts de crímenes reales. Me gustan "Zeit Verbrechen" o "Verbrechen von nebenan".

¿Puedes entender por qué a muchas personas les interesa?

Mazza: Absolutamente. El mal en nosotros, los seres humanos, ejerce una certain fascinación. Los crímenes reales fascinan a las personas por una variedad de razones psicológicas, sociales y culturales: ya sea por los abismos humanos, la búsqueda de justicia, el voyerismo, la tensión, o incluso para superar el miedo. Personalmente, encuentro interesante el fenómeno de que, según las estadísticas, más mujeres están entusiasmadas con el género de crímenes reales.

¿Qué pueden esperar los espectadores de este formato?

Mazza: Se mostrarán casos criminales espectaculares que se han convertido en titulares y han causado sensación en todo el mundo. Los periodistas de "People Magazine" informan sobre sus propios casos, lo que da al formato un toque especial y personal.

¿Cuáles fueron los desafíos personales para ti en este programa?

Mazza: Algunos casos me han afectado realmente, especialmente cuando se trata de niños.

Algunos casos tratan de una crueldad horrorosa. ¿Te ha sorprendido cómo pueden ser los seres humanos?

Mazza: Por supuesto, siempre es impactante una y otra vez. Sin embargo, no tienes que ver programas de crímenes reales para darte cuenta de las atrocidades de las que son capaces los seres humanos. Desafortunadamente, incluso solo consumir noticias diarias de todo el mundo es suficiente.

¿Qué caso ha stayed particularmente en tu memoria y por qué?

Mazza: Hubo muchos casos. En general, sin embargo, son los llamados casos fríos, los casos que no se pudieron resolver, los que me han ocupado más. La idea de cuántos delincuentes aún están sueltos y cuántas familias no pueden hacer las paces con lo que sucedió es aterradora.

De corazón a corazón: ¿Podías dormir bien después de las grabaciones?

Mazza: No realmente.

