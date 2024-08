Los ucranianos ven a sus tropas contraofensivas con una mezcla de satisfacción y miedo

"Esto es el resultado de que (los rusos) entraron en nuestro territorio", le dijo Hanna Fedorkovska a CNN en un centro de evacuación en Sumy, una ciudad ubicada justo al sur de la frontera.

"Entramos en su territorio no porque quisiéramos, sino porque vinieron a nuestra casa y nos quitaron nuestra vida pacífica. Ahora tienen que lidiar con eso. Espero que no sea en vano y que consigamos la paz".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el martes que las fuerzas de Kyiv estaban avanzando más en el territorio ruso después de haber reclamado cientos de millas cuadradas de su territorio. Kyiv dijo que sus tropas han estado expandiendo una "zona de amortiguación" dentro de Rusia, que dice que protegerá mejor a las comunidades en el norte de Ucrania.

Fedorkovska, de 21 años, llegó al centro de evacuación con su abuela de 72 años, que estaba inconsolable después de dejar a su esposo y la casa que han compartido durante 52 años.

Las dos mujeres eran parte de los cientos de ucranianos evacuados de las áreas fronterizas en los últimos días. Fedorkovska, estudiante, dijo que su abuelo de 85 años insistió en quedarse, diciéndole: "Tú salva a tu abuela, y yo protegeré lo que es nuestro".

La contraofensiva sorpresa fue un gran alivio para el ejército de Ucrania, pero también dejó preocupados a algunos ucranianos, incluidos Fedorkovska y su abuela, sobre lo que sucederá cuando Rusia reúna suficientes tropas en la zona para contraatacar.

"Espero que nuestros muchachos tengan suerte, porque si no logran mantener las tierras rusas que han conquistado ahora, creo que habrá muchos problemas en la región de Sumy. Será el segundo Mariupol, creo", dijo Sergey Zemlyakov, un ex soldado que luchó en la región oriental de Donbas en 2014 y 2015, a CNN en el centro de evacuación.

Mariupol, en la región de Donetsk, cayó bajo el control ruso en 2022 después de meses de sitio y bombardeos, miles de muertes reportadas y historias de horror y hambruna.

Ataques aéreos rusos

Nila Buhaiova, quien trabaja en el Departamento de Protección Social en la administración regional de Sumy, dijo que cientos de personas habían pasado por las puertas del centro en los últimos días.

"La evacuación se ha intensificado en esta última semana... cuando comenzó el bombardeo del distrito de Sumy, la gente no pudo quedarse más, así que se fue. El viernes había 270 personas, el sábado 382 y el domingo 250", dijo.

Las cifras son insignificantes en comparación con las evacuaciones en el lado ruso de la frontera. Las autoridades locales en la región de Kursk dijeron que unos 180.000 personas allí habían sido puestas bajo órdenes de evacuación, con miles más evacuados de las regiones vecinas de Rusia.

Pero para muchos ucranianos, es difícil sentir lástima por sus vecinos.

Los abuelos de Fedorkovska se quedaron en su casa en Myropillya después de que estalló la guerra en 2022, aunque el pueblo está rodeado por tres lados por la región de Kursk de Rusia y ha sido objeto de ataques frecuentes desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania.

Pero el área se ha vuelto demasiado peligrosa ahora que Ucrania ha lanzado su incursión sorpresa.

"Después del inicio de la operación de Kursk, los ataques de artillería y mortero cesaron porque nuestros muchachos los alejaron de la frontera. Pero los ataques con bombas guiadas y aviones han aumentado. Ahora no pueden alcanzarnos con la artillería, así que disparan desde los aviones", dijo Fedorkovska, explicando por qué su abuela finalmente había decidido evacuar.

"Queremos que la gente entienda qué se siente al vivir bajo el constante bombardeo, al vivir en un lugar donde has vivido toda tu vida, un lugar en el que has puesto tu corazón y alma, donde has criado a tus hijos, has ido a la escuela... y que eres obligado a dejar y mudarte a otro lugar porque ahora hay constante bombardeo".

Olena Lozko es una contadora de la aldea ucraniana de Velyka Rybytsia, que se encuentra a unos 4 kilómetros (2,5 millas) de la frontera rusa. También se ha ido en los últimos días ante los ataques cada vez más intensos de las fuerzas de Moscú.

"Estamos muy contentos de que nuestros soldados estén atacando, pero tenemos mucho miedo. No tenemos a dónde ir y tenemos mucho miedo de estas bombas aéreas de planeo", dijo. "La situación está empeorando".

La bomba aérea guiada FAB-1500 de Rusia es un arma de 1,5 toneladas que está compuesta en

"Rusia podría responder de cualquier manera, comenzando por una respuesta militar completamente frenética. O tal vez ocurra algún tipo de cambio entre el pueblo ruso porque la guerra ha llegado a territorio ruso. Veremos cómo reaccionan los rusos ante esto", dijo.

Dijo estar seguro de una cosa, sin embargo.

"Creo que no servirá de nada que los ucranianos nos alegramos. Pero si esta es la única manera de llamar a la paz, entonces tal vez sí funcione".

CNN's Olga Voitovych y Maria Kostenko contribuyeron con la información.

