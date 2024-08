- Los tres conciertos de Taylor Swift en Viena cancelados debido a la amenaza terrorista

Primeras dos detenciones, luego la cancelación: Los organizadores de los conciertos de Taylor Swift en Viena cancelaron los tres shows planeados la noche anterior. En el sitio web del organizador Barracuda Music, se indica: "Debido a la confirmación por parte de las autoridades gubernamentales de un ataque terrorista planeado en el Ernst-Happel-Stadion, no nos queda más opción que cancelar los tres shows planeados para garantizar la seguridad de todos. Las entradas serán reembolsadas en los próximos diez días".

El miércoles, dos personas fueron arrestadas en Austria por sospecha de terrorismo. Habían planeado supuestamente ataques en los conciertos de Taylor Swift en Viena, según Franz Ruf, Director General de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior de Austria. Los conciertos estaban programados para tener lugar de jueves a sábado.

Sustancias químicas fueron aseguradas de un austriaco de 19 años. Como precaución debido a las preocupaciones sobre explosivos, se evacuaron casas y parte de un hogar de ancianos.

Medidas de seguridad reforzadas para los conciertos de Taylor Swift

El joven se había radicalizado en internet y Recently had sworn allegiance to the leader of the terrorist organization Islamic State (IS), dijo Ruf.

Fue arrestado por la mañana en Ternitz, a 75 kilómetros al suroeste de Viena. Una segunda persona fue arrestada en Viena por la tarde. La policía no proporcionó más detalles.

Por lo tanto, se llevarían a cabo controles reforzados en los conciertos de Taylor Swift, anunció el presidente de la policía de Viena, Gerhard Pürstl, y se desplegarían fuerzas especiales. Se esperaban alrededor de 65,000 fanáticos para cada uno de los shows de la estrella pop estadounidense de jueves a sábado.

