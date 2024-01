Los trastornos del sueño entre los 30 y los 40 años se relacionan con el deterioro cognitivo una década después, según un estudio

A principios de la década de 2000, los investigadores realizaron un seguimiento de la calidad del sueño de cientos de personas durante dos visitas nocturnas con un año de diferencia, registrando un total de seis noches de sueño por persona. La calidad del sueño se evaluó con un monitor de actividad de muñeca que registraba la cantidad de sueño de cada persona y los periodos de movimiento para medir la fragmentación del sueño, es decir, las interrupciones breves y repetitivas del sueño. En ese momento del estudio, los participantes tenían una edad media de 40 años.

Más de una década después, entre 2015 y 2016, los investigadores analizaron la capacidad cognitiva de 526 de los mismos participantes mediante entrevistas estandarizadas y pruebas de capacidad cognitiva, incluyendo la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva, la memoria y la fluidez.

En promedio, se encontró que los participantes del estudio dormían alrededor de seis horas cada noche, y alrededor de una quinta parte de su tiempo de sueño estaba interrumpido. En general, las personas que experimentaban una mayor fragmentación del sueño, o que pasaban una mayor parte de sus horas de sueño en movimiento, tenían más probabilidades de obtener malas puntuaciones cognitivas en todas las pruebas más de una década después.

De las 175 personas con el sueño más fragmentado, 44 tenían un rendimiento cognitivo deficiente 10 años después, en comparación con 10 de las 176 personas con el sueño menos fragmentado, halló el estudio.

La investigación se publicó el miércoles en Neurology, la revista médica de la Academia Americana de Neurología.

Las personas que dormían menos o que tenían una mayor fragmentación del sueño eran significativamente más propensas a ser hombres, a ser negros, a tener un mayor IMC y a tener antecedentes de depresión o hipertensión.

Debido al pequeño tamaño de la muestra, los investigadores no pudieron investigar a fondo las posibles diferencias de raza o sexo. Pero después de ajustar los factores de salud y otros datos demográficos, se observó que las personas con el sueño más interrumpido tenían más del doble de probabilidades de obtener peores resultados que la media en el conjunto de pruebas cognitivas, en comparación con los que tenían el sueño menos interrumpido.

"Dado que los signos de la enfermedad de Alzheimer empiezan a acumularse en el cerebro varias décadas antes de que aparezcan los síntomas, comprender la conexión entre el sueño y la cognición en etapas tempranas de la vida es fundamental para entender el papel de los problemas de sueño como factor de riesgo de la enfermedad", afirmó en un comunicado de prensa el Dr. Yue Leng, autor del estudio y profesor asociado de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco.

A lo largo del estudio, también se pidió a los participantes que llevaran un diario del sueño en el que registraran las horas de acostarse y levantarse y evaluaran su propia calidad del sueño. Sin embargo, las medidas objetivas de la duración del sueño y las evaluaciones subjetivas de la calidad del sueño no se correlacionaron con la cognición en la mediana edad.

"Nuestros resultados indican que la calidad del sueño, y no su cantidad, es más importante para la salud cognitiva en la mediana edad", afirma Leng.

Se supone que las personas deben dormir entre siete y diez horas cada noche, dependiendo de su edad. Pero uno de cada tres estadounidenses no duerme lo suficiente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Además, entre 50 y 70 millones de estadounidenses padecen trastornos del sueño, como apnea, insomnio y síndrome de piernas inquietas, que pueden arruinar una buena noche de sueño.

Los CDC lo califican de "problema de salud pública", ya que las alteraciones del sueño se asocian a un mayor riesgo de padecer diabetes, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y demencia.

Un estudio de 2021 descubrió que las personas que declaraban tener habitualmente dificultades para conciliar el sueño tenían un 49% más de riesgo de demencia, mientras que las que se despertaban a menudo por la noche y tenían dificultades para volver a dormirse tenían un 39% más de riesgo de demencia. Y un estudio publicado en octubre descubrió que la pérdida crónica de sueño de ondas lentas -la tercera fase del sueño, durante la cual el cuerpo elimina del cerebro materiales no deseados o potencialmente dañinos- puede aumentar el riesgo de demencia.

"Se necesitan más investigaciones para evaluar la relación entre las alteraciones del sueño y la cognición en las distintas etapas de la vida, y para determinar si existen periodos vitales críticos en los que el sueño está más fuertemente asociado a la cognición", afirma Leng. "Futuros estudios podrían abrir nuevas oportunidades para la prevención de la enfermedad de Alzheimer en etapas posteriores de la vida".

