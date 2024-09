Los trabajadores hacen visitas frecuentes a la ubicación física de su lugar de trabajo.

Parece que los empleados en ciudades alemanas importantes están volviendo a sus oficinas con más frecuencia, según un estudio realizado por la empresa especializada en bienes raíces Jones Lang LaSalle (JLL). En promedio, un empleado pasa alrededor de 3.6 días en la oficina a la semana, lo que se acerca a la norma prepandémica de 4 días.

La tasa de ocupación en las oficinas también ha experimentado un aumento, llegando al 72% (en comparación con el 63% del año anterior y el 79% antes de la pandemia). Este estudio, realizado en línea en junio con la participación de 1.530 trabajadores de oficina, ha revelado esta nueva tendencia.

"Hay un creciente impulso para que los empleados vuelvan a la oficina, con un número creciente de empresas estableciendo un número específico de días de asistencia a la oficina", explicó Helge Scheunemann, experto en investigación de JLL Alemania. Esta tendencia se evidencia incluso entre los empleados que tienen la flexibilidad de trabajar desde casa o de manera remota.

Varias industrias están experimentando un aumento en la asistencia a la oficina. Esto incluye el sector de TI, tradicionalmente popular por el trabajo remoto, así como industrias como finanzas y servicios. Sin embargo, la tendencia ha disminuido ligeramente en los sectores de consultoría e seguros en comparación con el año pasado. El retail, el transporte, la logística y el turismo han experimentado una estancamiento en la asistencia a la oficina.

JLL prevé un cambio de enfoque

JLL no espera un regreso rápido a una semana laboral completa de cinco días a corto y mediano plazo. En cambio, Scheunemann predice un cambio de enfoque: "En los próximos años, el discurso en torno al trabajo remoto podría transformarse en una discusión más profunda sobre la adopción de una semana laboral de cuatro días".

Sin embargo, el Instituto Ifo de Múnich no espera una tendencia significativa hacia el regreso a la oficina al analizar Alemania en su conjunto. Recientemente, el Ifo declaró que el trabajo desde casa "está lejos de desaparecer", con los empleados trabajando desde casa el 17% del tiempo, según su encuesta a las empresas. Esta cifra remains unchanged from last year.

A pesar del aumento en la asistencia a la oficina, la crisis del coronavirus sigue presentando desafíos para muchas empresas. Muchos empleados continúan trabajando desde casa a tiempo parcial, y JLL espera un cambio hacia la adopción de una semana laboral de cuatro días en lugar de un regreso rápido a una semana laboral de cinco días.

