Los trabajadores de Boeing están descontentos con el aumento de salarios del 25%

Trabajadores de Boeing Afrontaron Años de Dificultades. Nuevo Acuerdo Sindical Ofrece Más Dinero, Pero Queda corto incluso en Comparación con la Compensación del Anterior CEO.

Los trabajadores de Boeing, representados por la Internacional de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (IAM), lograron un acuerdo de aumento salarial del 25%, algo que muchos empleados de otras empresas solo pueden soñar. Sin embargo, la reacción no fue de alegría. Los accionistas celebraron, mientras que el precio de las acciones de la compañía se disparó, pero los empleados en varias ubicaciones de Boeing en EE. UU. organizaron protestas espontáneas en su lugar. Un hombre, de pie en un escenario, gritó por un megáfono: "Derrotaremos este acuerdo de porquería". La multitud respondió con cánticos de "Huelga, huelga".

Los trabajadores votarán el jueves para aprobar el acuerdo. Incluso el líder negociador de IAM, Jon Holden, admitió ante "The Seattle Times" una probable rechazo y posible huelga. En su opinión, este fue el mejor acuerdo que se pudo lograr en las actuales circunstancias sin una huelga. La seguridad laboral fue el enfoque principal de las negociaciones, pero entiende la frustración de los trabajadores.

El aumento salarial del 25% para los 32,000 trabajadores de Boeing afectados por el acuerdo deja a muchos trabajadores insatisfechos por varias razones. El aumento no se llevará a cabo de inmediato, sino que se implementará gradualmente en cuatro años. Además, se eliminarán los pagos de bonos basados en el rendimiento. Los críticos señalan que ha pasado una década desde el último aumento salarial y que la oferta no compensa la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación para muchos trabajadores. Además, la pensión de la empresa, que se eliminó como parte de las medidas de reducción de costos hace una década, no se restaurará.

"Lo que Boeing No Necesita Ahora"

Inicialmente, IAM exigió la restauración de algunos beneficios del empleador y un aumento salarial del 40%. Independientemente de la asequibilidad, la pregunta sigue siendo: Boeing ha estado enfrentando una crisis durante años, principalmente debido a problemas de calidad importantes en sus modelos más vendidos, el 737 y el 787. Los analistas consideraron la resolución de la disputa laboral como un paso hacia la recuperación bajo el nuevo CEO Dave Calhoun, quien también debe abordar los costosos requisitos de garantía de calidad de los reguladores. Según el analista Ron Epstein de Bank of America, "Lo último que Boeing necesita ahora es una huelga".

El nuevo aumento salarial parece insuficiente en comparación con la compensación del antiguo CEO, Dennis Muilenburg. La compensación de Muilenburg aumentó en más de $10 millones, alcanzando aproximadamente $33 millones durante su casi cuatro años como CEO, desde alrededor de $23 millones en 2022. A pesar de que su mandato no logró abordar los problemas de Boeing.

