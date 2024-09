Los trabajadores autónomos y los autónomos pueden obtener préstamos; comprender el procedimiento

Obtener un préstamo de un banco es difícil para muchos freelancers y trabajadores autónomos. Aquí hay algunas formas de aumentar sus posibilidades.

A menudo, tienen excelentes ingresos y una puntuación crediticia excepcional, pero los bancos encuentran difícil ofrecer préstamos a los freelancers y trabajadores autónomos. Una de las razones es el flujo de ingresos inconsistente. Aquí hay cinco estrategias para superar este obstáculo.

1. Comience por acercarse a su banco principal

Jörg Buschan, experto en derecho crediticio de la Asociación Alemana de Bancos en Berlín, aconseja contactar a su banco principal en primer lugar. Ellos tienen la mayor comprensión de su situación financiera y pueden ofrecer consejos valiosos.

Si su banco principal hace una oferta, considere compararla con las propuestas de otros bancos, sugiere Buschan. Y la buena noticia es que esta comparación puede hacerse en línea.

Para fines específicos, considere los préstamos promocionales del banco KfW. Por ejemplo, hay un préstamo promocional ERP para PYMES y contratistas independientes. Para obtener este préstamo, los fondos deben destinarse a financiar sus actividades autónomas o de freelance.

2. Demuestre ingresos consistentes y solvencia crediticia

"Los bancos necesitan ver ingresos consistentes de una cantidad significativa", dice Andreas Lutz, presidente de la Asociación Alemana de Emprendedores y Autónomos (VGSD) en Múnich. Estos ingresos pueden provenir de actividades no autónomas, ingresos por alquiler o ganancias de capital.

La solvencia crediticia también es crítica, es decir, el pago puntual de préstamos anteriores. Cuando solicite un préstamo, los bancos le pedirán su consentimiento para verificar su solvencia crediticia con SCHUFA. Sugerencia: puede solicitar una autoinformación gratuita de ellos -y servicios similares- una vez al año para evaluar su propia solvencia crediticia, aconseja Lutz.

3. Muestre cualquier activo que posea

Los freelancers y contratistas independientes pueden aumentar sus posibilidades de obtener un préstamo si poseen ciertos activos. "Estos pueden incluir una propiedad sin hipoteca, un seguro de vida o una cuenta de valores", dice Lutz.

También es posible que su cónyuge, pareja o familiar esté dispuesto a avalar el préstamo.

4. Prepare los documentos esenciales

La principal preocupación del banco es si puede pagar el préstamo. Para obtener una comprensión completa, solicitarán a los trabajadores autónomos e independientes los estados financieros anuales de los últimos tres años. De estos, pueden analizar y contrastar la facturación, los beneficios y los márgenes de beneficio, explica Lutz de VGSD.

Los documentos cruciales incluyen las declaraciones de impuestos de los últimos tres años, junto con los estados de cuenta bancarios y de valores, aconseja el experto en derecho crediticio Buschan. No olvide llevar su identificación para verificar su identidad.

5. Aspectos clave antes de finalizar el préstamo

Ha tenido éxito, el banco está dispuesto a prestar a un freelancer o trabajador autónomo. Aquí hay aspectos adicionales a considerar.

Compromisos monetarios: "Los compromisos mensuales de intereses y capital no deben ser demasiado onerosos en comparación con sus ingresos", dice Lutz. Esto ayuda a evitar la tensión financiera durante las fluctuaciones de ingresos.

Seguro de crédito: "Puede valer la pena considerar la inversión en seguro de crédito", sugiere Buschan. Esta cobertura protege a los prestatarios de los riesgos cuando el deudor no puede pagar.

Flexibilidad: Los freelancers y contratistas independientes deben buscar cierta flexibilidad en el pago de sus cuotas de préstamo, por ejemplo, la capacidad de hacer un pago en efectivo durante los tiempos prósperos. "Esto ayudará a pagar el préstamo antes", dice Buschan.

Consejería adicional: Los trabajadores autónomos principiantes pueden buscar orientación de un consultor de pequeñas empresas y startups. Esta asesoría puede ofrecer valiosos consejos para su negocio - "y perhaps even the advice not to take out a loan if the proposed investment might not be worthwhile", dice Lutz.

Préstamo privado: En lugar de actuar como garante, los familiares pueden estar abiertos a prestar directamente a trabajadores autónomos o freelancers. "Tales préstamos suelen tener tipos de interés más bajos y más flexibilidad", dice Lutz.

