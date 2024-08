Los titulares eran su combustible, el matrimonio su animal de compañía

Richard Lugner, recordado por muchos como el nombre de su centro comercial, también será recordado por sus apariciones en el Baile de la Ópera de Viena. El hombre de 91 años jugó con el público y los medios, actuando a menudo como el "payaso" - pero a menudo salía vencedor.

Su escenario fue el Baile de la Ópera de Viena. En el evento resplandeciente con sus 5.000 invitados, Richard "Mörtel" Lugner se deleitó con el destello de las cámaras de los fotógrafos. A su lado había una celebridad, una belleza o una acompañante muy exigente, como la "It Girl" de 2014 Kim Kardashian con sus muchas solicitudes especiales. Por sumas discretamente no mencionadas, mujeres prominentes lo acompañaron al baile - la última fue Priscilla Presley, la viuda de Elvis.

Pero Lugner también hizo titulares en junio con su sexto matrimonio. Se casó con Simone Reilaender, que era alrededor de 50 años más joven que él. En julio, tuvo una operación de corazón, de la que se recuperó aparentemente bien. Ahora, ha fallecido a la edad de 91 años.

El empresario a veces resultaba escandalosamente embarazoso, a veces casi enternecedoramente ingenuo en su autoexhibición. Cuando las cámaras de televisión estaban rodando, nada parecía demasiado incómodo para él. En el reality show "The Lugners" de ATV, "Mörtel" reveló su vida privada en alrededor de 100 episodios a partir del 2003.

Entre emociones reales y calculadas

Desde las discusiones en el Baile de la Ópera hasta las fotos de reconciliación en la bañera, todas las emociones reales y calculadas se representaron frente a las cámaras de televisión. "Mi pasión es más caliente que la sopa de goulash", citó de una canción de opereta frente a las cámaras en marcha.

Su corazón pertenecía especialmente a las mujeres jóvenes. Esto se notó especialmente en 2014 cuando se casó con la modelo alemana Cathy en el Palacio de Schönbrunn. Ella era 57 años más joven que él.

Cuando el matrimonio terminó dos años después, hizo que Lugner, que dijo recibir muchas ofertas de mujeres de 25 a 30 años, pensara. Su grupo objetivo ahora son mujeres alrededor de los 40. "Ese es el más profundo", concluyó.

Un cáncer de próstata diagnosticado en 2016 también puede haberle hecho pensar. Superó la enfermedad y apareció notablemente vital en muchas apariciones. Para mantenerse así, recibió inyecciones, hizo curas de frío y dieta.

El zoológico de mascotas de Lugner

Todas sus novias recibieron nombres de animales, siendo llamadas "Mausi", "Hasi", "Kafer", "Bambi", "Kolibri", por ejemplo. Cuando los reporteros le preguntaron sobre "el zoológico de mascotas de Lugner", no lo tomó como un insulto para él o su pareja actual.

En lugar de eso, Lugner coleccionaba cada línea escrita sobre él, incluyendo comentarios maliciosos. "Me gusta verme en el periódico", admitió. Su oficina estaba llena de carpetas con artículos sobre Lugner.

Hablando del oficina: la vida de Lugner no fue solo sobre el placer y salir casi todos los días - también trabajó en su oficina hasta el final. La "Lugner City" en Viena, con sus más de 110 tiendas y 56.000 metros cuadrados de espacio alquilable, es la obra de su vida. En la "Lugner City", las estrellas del Baile de la Ópera dieron sesiones de autógrafos y conferencias de prensa - asegurando el gran eco mediático del centro comercial.

Payaso en lugar de Canciller - y sin embargo un Ganador

También pertenecen a la vida del león de la sociedad los intentos políticos. En 1998, se postuló para el cargo de Presidente Federal de Austria. El constructor recibió el 9,9 por ciento de los votos, lo que se consideró un resultado respetable.

Esto no debería volver a suceder, ya que sus posteriores apariciones en televisión lo convirtieron en un hazmerreír en la sociedad austriaca. Por lo tanto, en su segunda candidatura presidencial en 2016, recibió solo el 2,3 por ciento de los votos. "Soy el Kasperl y el Kasperl siempre gana" fue su infructuoso lema.

Además, sus anuales apariciones en el Baile de la Ópera no fueron tan suaves como parecían en la superficie. Por un lado, Lugner a menudo tuvo alguna tensión con las travesuras de sus invitados, por el otro, la sociedad que se consideraba verdaderamente noble no estaba contenta con el invitado más llamativo. "No les gusto allí, pero el Baile de la Ópera se beneficia de mí", dijo Lugner una vez.

Al mirar hacia atrás en su vida como cabeza de una empresa de construcción, propietario de un centro comercial y a menudo un hazmerreír como un personaje llamativo que haría cualquier cosa por un titular, Lugner dijo hace unos años: "Todo me fue bien - excepto por las mujeres".

