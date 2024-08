Los tanques ucranianos están en Kurk, a 10 kilómetros detrás de la frontera rusa.

Tropas ucranianas habrían avanzado hasta diez kilómetros en la región rusa de Kursk, según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Imágenes de vehículos blindados detrás de la frontera confirmaron esto. Se dice que las fuerzas ucranianas han roto al menos dos líneas de defensa rusas y una fortaleza. Según una fuente rusa, los ucranianos han capturado 45 kilómetros cuadrados en el área de Kursk desde el inicio de la operación el 6 de agosto, según el ISW. Las autoridades rusas declararon ayer el estado de emergencia en la región.

02:30 Ucrania eleva umbral para la prisión en casos de hurto menorEl presidente Selenskyj ha firmado una nueva ley que redefine el hurto menor como una ofensa administrativa en lugar de un delito. La nueva ley establece el umbral en alrededor de 67 euros, en comparación con los anteriores 6,7 euros. Este cambio se debe a la ley marcial actualmente en vigor desde la invasión rusa, que conlleva una pena de prisión de hasta ocho años por saqueo y hurto. Un ejemplo dado en el proyecto de ley es el hurto de pañales de un supermercado en la ciudad ucraniana occidental de Rivne en enero de 2023, valorado en alrededor de 8 euros. El ladrón en este caso recibió una condena de más de tres años de prisión, pero no enfrentaría la prisión bajo la nueva ley.

00:27 Klingbeil: El despliegue de misiles de largo alcance de EE. UU. en Alemania es apropiadoEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha defendido los planes de desplegar armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania, stating que es "correcto porque nos ayuda a defendernos si Rusia atacara". Lo ve como parte de una estrategia de disuasión creíble. La Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron en la cumbre de la OTAN en julio que los EE. UU. estacionarían sistemas de armas en Alemania a partir de 2026, incluidos misiles Tomahawk, cohetes SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Algunos miembros del SPD han criticado esta decisión, con el portavoz del grupo parlamentario Rolf Mützenich advirtiendo del riesgo de escalada militar.

22:38 Activista de derechos humanos Orlov luchará por prisioneros rusosOleg Orlov, activista de derechos humanos de Moscú liberado en un canje de prisioneros entre Rusia y estados occidentales, planea continuar su trabajo defendiendo los derechos civiles en el exilio. "Memorial no puede ser destruido", dijo el septuagenario en una conferencia de prensa en el Centro de Modernidad Liberal de Berlín. Memorial, la organización que cofundó y que recibió el Premio Nobel de la Paz, defiende a los presos políticos en Rusia. Orlov estima que al menos 800 presos políticos aún son retenidos en Rusia. Si bien encuentra su nuevo papel en el exilio en Alemania desafiante, teme la persecución si regresa a Rusia. Orlov espera utilizar su exilio para defender la liberación de más presos políticos, incluidos ocho que están gravemente enfermos. Memorial continúa trabajando tanto en Rusia como en el extranjero a pesar de la represión.

21:30 ¿No muerto aún? Conocido propagandista ruso heridoEl conocido propagandista ruso Yevgeny Poddubny resultó herido en la región de Kursk. El canal de televisión estatal VGTRK informó en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque de un dron ucraniano en la región de Kursk y fue llevado al hospital. Antes, numerosos medios de comunicación rusos habían informado sobre la muerte de Poddubny. Yevgeny Poddubny es uno de los "corresponsales de guerra" más famosos de Rusia, con alrededor de 734.000 seguidores en Telegram. La información preliminar sugiere que estaba filmando un informe sobre los combates en la región de Kursk hoy.

20:41 Estado de emergencia declarado en la región de KurskSe ha declarado el estado de emergencia en la región rusa de Kursk debido a la ofensiva terrestre ucraniana, anunció el gobernador de la región, Alexei Smirnov, en Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso cerca de Kursk en una contraofensiva. La ofensiva comenzó el martes, según el Ministerio de Defensa ruso, y llegó al noroeste de la ciudad de Sudja el miércoles.

20:14 Lucha cerca: Rusia refuerza la protección de la central nuclear de KurskDebido al avance ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional de Rusia ha reforzado la protección de la central nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, según la agencia. Esto se está haciendo en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La central nuclear, que tiene cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, está ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, las tropas ucranianas Supported by tanks and artillery crossed the Russian border from the Sumy region at Sudja. Reports not confirmed suggest they advanced up to 15 kilometers towards the NPP.

19:38 Ataques en la región de Kursk: el precio del gas natural europeo alcanza su máximo anualEl precio del gas natural de Europa ha alcanzado su nivel más alto del año. El contrato benchmark TTF para la entrega del próximo mes subió un 5,7 % a 38,78 euros por megavatio hora en Ámsterdam. Los participantes del mercado señalan los ataques de Ucrania en la región rusa de Kursk. Los combates se están produciendo cerca de Sudja, un punto importante de inyección de gas para Europa. Este gas entra en Europa occidental a través de los gasoductos ucranianos. Gazprom está informando actualmente sobre suministros de gas normales, según la agencia de noticias Bloomberg.

19:08 Ucrania Evacúa Áreas Fronterizas con Kursk de Rusia

En medio de intensos combates en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, dijo el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artjuch, en la televisión ucraniana. Alrededor de 6,000 personas, incluyendo más de 400 niños y adolescentes, deben ser llevados a lugar seguro desde la zona fronteriza. Al día anterior, las tropas ucranianas lanzaron una ofensiva a través de la frontera ucraniana-rusa hacia la ciudad de Sudja en la región de Kursk, avanzando varios kilómetros en territorio ruso. Moscú habló de alrededor de 1,000 soldados ucranianos equipados con equipo pesado. Kiev aún no ha comentado sobre los eventos. Debido a los bombardeos regulares de Rusia en áreas fronterizas, las autoridades locales ya habían ordenado evacuaciones de una zona de 10 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera en mayo.

La Unión Europea expresó su preocupación por el conflicto que se intensifica en la región de Kursk y llamó a una descongelación, enfatizando la importancia de respetar las fronteras internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy solicitó el apoyo de la UE para proporcionar ayuda humanitaria a los civiles afectados y fortalecer la defensa de la frontera de Ucrania.

