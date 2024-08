Los talibanes prohíben que las voces de las mujeres se escuchen cantando o recitando en lugares públicos.

Las regulaciones fueron presentadas el miércoles, tras obtener la aprobación del líder supremo Hibatullah Akhundzada, según informó un portavoz del gobierno. Estas regulaciones abarcan varios aspectos de la vida cotidiana, como el transporte público, la música, la barba y las celebraciones.

El artículo 13 se centra específicamente en la conducta de las mujeres: establece que deben cubrir sus cuerpos en público y usar velo facial para evitar la tentación y la seducción de otros. La vestimenta no debe ser reveladora, ajustada o corta.

Las mujeres también deben velarse en presencia de hombres y mujeres no musulmanes para protegerse de la corrupción. Sus voces se consideran íntimas y no deben ser escuchadas en público mientras cantan, recitan o leen en voz alta. Se desalienta que las mujeres miren a hombres que no estén relacionados con ellas por sangre o matrimonio, y lo mismo aplica en sentido contrario.

"Por la gracia de Allah, estas leyes islámicas sin duda contribuirán a la promoción de la virtud y la supresión del vicio", proclamó el portavoz del ministerio Maulvi Abdul Ghafar Farooq el jueves.

Anuncio oficial de regulaciones de moralidad e inmoralidad

El documento de 114 páginas y 35 artículos visto por The Associated Press marca el primer anuncio oficial de regulaciones de moralidad e inmoralidad en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Al mismo tiempo, establecieron un ministerio responsable del "progreso de la virtud y la prohibición del vicio".

Estas nuevas regulaciones otorgan al ministerio la autoridad para supervisar la conducta personal e imponer sanciones como advertencias o arrestos si se informan supuestas violaciones.

Las regulaciones prohíben la publicación de imágenes en vivo, lo que representa un peligro para el ya inestable panorama mediático afgano; prohíben la música; prohíben los viajes solitarios de mujeres; y prohíben la mezcla de hombres y mujeres no relacionados. Las regulaciones también exigen pausas para la oración en horarios designados para pasajeros y conductores.

El sitio web del ministerio enumera la promoción de la virtud como actividades como la oración, alinear el carácter y la conducta de los musulmanes con la ley islámica, fomentar el uso del hiyab entre las mujeres y fomentar la obediencia a los cinco pilares del Islam. Por otro lado, eliminar el vicio implica prohibir actividades prohibidas por la ley islámica.

El mes pasado, un informe de la ONU informó que el ministerio estaba sembrando miedo e intimidación entre los afganos a través de édictos y métodos de persecución.

Señaló que el papel del ministerio se estaba extendiendo a otras áreas de la vida pública, incluyendo el monitoreo de medios y la lucha contra la adicción a las drogas.

"Dado los múltiples problemas mencionados en el informe, la declaración de los talibanes de que esta supervisión aumentará y se expandirá plantea preocupaciones significativas para todos los afganos, en particular las mujeres y las niñas", dijo Fiona Frazer, jefa del Servicio de Derechos Humanos en la misión de la ONU en Afganistán.

Los talibanes descartaron el informe de la ONU.

