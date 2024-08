Los suplementos de hierbas son peligrosos para el hígado

Millones de personas toman suplementos dietéticos a base de plantas para promover su salud, siendo los extractos de cúrcuma especialmente populares. Científicos estadounidenses han descubierto que los consumidores pueden sobrepasarse rápidamente con estos productos, arriesgando daños en el hígado.

La firma de investigación de mercado Insights10 estima que el mercado alemán de suplementos dietéticos a base de plantas está alrededor de los €176 millones, con una tasa de crecimiento anual del 4.4 por ciento. Productos especialmente populares incluyen extractos de cúrcuma, echinacea (coneflower), té verde, y Ginkgo Biloba, así como ácidos grasos omega-3.

La gente cree que las plantas en las que se basan estos suplementos tienen sustancias saludables. También asumen que los suplementos son igualmente o incluso más saludables. Sin embargo, esto puede no ser cierto.

innecesario y peligroso en exceso

En moderación, los suplementos dietéticos pueden tener un efecto positivo, "si se toman los nutrientes correctos por la persona correcta en el momento correcto en la cantidad correcta", escribe el centro de consumidores. Sin embargo, también señala que tomar tales productos suele ser innecesario y que su eficacia y seguridad no están adecuadamente probadas.

Los fabricantes deben indicar la dosis diaria recomendada y advertir en contra de excederla. Sin embargo, los consumidores a menudo no leen o ignoran estas instrucciones, lo que puede ser peligroso y, en el caso de la curcumina derivada de la cúrcuma, incluso llevar a daños en el hígado.

Casi 19 millones de estadounidenses en riesgo

La seguridad y eficacia de los suplementos dietéticos a base de plantas también no están bien establecidas en EE. UU. Un equipo de investigación de la Universidad de Michigan encuestó a casi 10,000 personas para un estudio publicado en JAMA Network Open. El 4.7 por ciento de ellos reportó tomar seis suplementos a base de plantas potencialmente hepatotóxicos. Estos incluyen cúrcuma, té verde, ashwagandha, cardo mariano, Garcinia cambogia, y productos con arroz rojo fermentado, que el equipo de investigación dice que pueden llevar a "daños en el hígado potencialmente graves e incluso fatales".

Basándose en su encuesta, los científicos estiman que hasta 18.6 millones de estadounidenses consumen tales productos. Un estudio publicado en la revista Journal of Emergency Medicine encontró que el número de lesiones relacionadas con suplementos reportadas en EE. UU. Aumentó en un 70 por ciento entre 2010 y 2020 en comparación con el período de 1994 a 2009.

Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Michigan no pudieron establecer un vínculo causal entre el consumo de suplementos a base de plantas y daños en el hígado, ya que solo estaban investigando el uso de suplementos dietéticos en la población estadounidense. "No queremos causar pánico", dice el autor principal Robert Fontana. "Solo queremos concientizar sobre el hecho de que los suplementos dietéticos de venta libre que la gente toma y compra no están probados y su seguridad no está comprobada".

La cúrcuma no ayuda con la artritis

Los investigadores encontraron que las personas con enfermedades crónicas como la artritis y la diabetes tienden a tomar suplementos a base de plantas con más frecuencia. Estas personas también suelen ser mayores y tener un mayor nivel de educación e ingresos que aquellos que no utilizan estos suplementos dietéticos.

"Los productos que contienen cúrcuma fueron los más comúnmente utilizados para la salud de las articulaciones o en casos de osteoartritis, ya que había una creencia generalizada de que la cúrcuma tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias", escriben los investigadores. "Sin embargo, varios estudios clínicos aleatorizados han demostrado que los productos que contienen cúrcuma no son efectivos en la osteoartritis". Lo mismo se aplica a los otros suplementos mencionados.

Antes de tomar, consulte a un médico

La mayoría de los participantes en el estudio informaron que consumían las sustancias a base de plantas por su propia iniciativa y no por consejo médico. Sin embargo, el centro de consumidores aconseja consultar a un médico antes de tomar suplementos dietéticos, ya que conocen cualquier condición preexistente y medicamentos, y pueden considerar posibles interacciones con estos medicamentos.

A pesar de la popularidad de los suplementos dietéticos a base de plantas, como los extractos de cúrcuma, para promover la salud, es importante recordar que su seguridad y eficacia no están extensivamente probadas. Sobrepasarse con estos suplementos, como con la curcumina de la cúrcuma, puede potencialmente llevar a daños en el hígado.

En vista de esto, es esencial que los consumidores sigan cuidadosamente las recomendaciones de dosificación y las instrucciones de los fabricantes para evitar cualquier consumo innecesario o peligroso.

Lea también: