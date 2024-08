- Los supervivientes de un accidente de Titán reclaman 50 millones de dólares en daños

Tras el desastre fatal del sumergible cerca del pecio del "Titanic" el año pasado, la familia de una de las víctimas ha presentado una demanda contra la empresa operadora, exigiendo $50 millones (aproximadamente €45 millones).

La demanda alega negligencia grave por parte del operador, según los abogados que representan a la familia del científico francés Paul-Henri Nargeolet, quien falleció en el incidente. La demanda, presentada ante un tribunal de Seattle en el estado de Washington, también afirma que los defectos e insuficiencias del sumergible no se revelaron o se ocultaron intencionalmente.

Los medios de comunicación de EE. UU. informan que la demanda contra la empresa operadora estadounidense Oceangate y otros también afirma que la tripulación se dio cuenta de que todos los pasajeros morirían, lo que les causó "miedo y angustia mental".

Nargeolet era conocido en los círculos científicos como "Señor Titanic". Él y otros cuatro zarparon en una expedición al "Titanic" en junio del año pasado y murieron cuando el sumergible "Titan" explotó. Se reveló más tarde que había preocupaciones importantes sobre la seguridad del sumergible antes de la expedición. "Esperamos que esta demanda proporcione respuestas a la familia sobre exactly what happened, who was involved, and how those involved allowed this to happen", dijo un abogado de los descendientes de Nargeolet.

Búsqueda de varios días del equipo del "Titan"

El desastre del "Titan" capturó la atención del mundo el año pasado. El sumergible de aproximadamente 6,5 metros de largo zarpó con cinco pasajeros hacia el pecio del "Titanic" el 18 de junio de 2023. Se perdió el contacto después de una hora y cuarto.

Siguió una operación de búsqueda intensiva que involucró aviones, barcos y robots submarinos. Después de cuatro días, un robot submarino encontró restos del "Titan" a una profundidad de 3.800 metros cerca del pecio del "Titanic". La Guardia Costera de EE. UU. informó que el sumergible había explotado bajo la inmensa presión del agua, pero la causa exacta del desastre sigue sin estar clara.

Oceangate cesó sus operaciones dos semanas después del tragedy. La empresa había cobrado $250,000 por un asiento en su sumergible.

A bordo del "Titan" estaban, además de Nargeolet, el aventurero británico Hamish Harding (58), el empresario británico-pakistaní Shahzada Dawood (48) y su hijo de 19 años Suleman, así como el CEO de la empresa operadora estadounidense Oceangate, Stockton Rush (61).

