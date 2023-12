Los Suns brillan ante los Mavericks; los Heat ganan a unos Sixers sin Joel Embiid

El sobresaliente partido de la estrella de Dallas Luka Doncic -45 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias- no fue suficiente para que los Mavs superaran a un cohesionado equipo de los Suns, que tuvo a seis jugadores terminando en dobles figuras.

"Sólo tenemos que conseguir que alguien se una a la fiesta", dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, a ESPN.

Doncic anotó más puntos que el resto de los titulares de los Mavs, que lograron sólo 39 puntos entre todos. A pesar de su actuación individual, Phoenix lideró el partido de principio a fin, haciendo honor a su condición de favorito en la serie.

Deandre Ayton anotó 25 puntos y Devin Booker marcó su regreso al equipo después de tres partidos de baja por lesión con 23 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Los Suns tuvieron un comienzo rápido del juego, arrasando su camino a una ventaja de 18-6 a mediados del primer cuarto antes de que los esfuerzos de Doncic y el alero Maxi Kleber, quien anotó 19 puntos, arrastraran a los Mavs de nuevo a cuatro en el ecuador del partido.

"Creo que nuestra defensa nos hizo perder el partido hoy", dijo Doncic. "Nuestro comienzo en la parte defensiva fue terrible, y tenemos que cambiar eso. Sé que podemos jugar mucho mejor en defensa".

Phoenix encontró otra marcha después del descanso y estiró su ventaja a 21 puntos a principios del último cuarto antes de que una ráfaga tardía de los Mavs hiciera el marcador más respetable.

"Nos llevamos la victoria", dijo el base de los Suns Chris Paul, que aportó 19 puntos y cinco rebotes. "No siempre va a ser bonito. Hemos jugado bien la mayor parte del partido. Miraremos la película mañana y veremos qué tenemos que hacer diferente para el segundo partido."

Los Heat se llevan el primer partido contra los Sixers

En la Conferencia Este, mientras tanto, los Heat ganaron un partido luchado contra unos Sixers que no contaron con su talismán Joel Embiid, que se recupera de una fractura orbital y una conmoción cerebral sufridas en los últimos minutos de la victoria de Philly en el sexto partido contra los Toronto Raptors.

En ausencia de Embiid, sus compañeros de los Sixers lucharon. El MVP de 2018 James Harden se quedó en solo 16 puntos - 12 de sus 13 intentos de tiros de campo fueron disputados y también fue doblemente atacado nueve veces. Al resto de los 76ers no les fue mucho mejor, lanzando 6 de 34 desde la línea de tres puntos y concediendo 15 pérdidas de balón que dieron 22 puntos a los Heat.

"Obviamente, no estamos tratando de fallar tiros, pero las cosas que podemos controlar son el rebote de la pelota y no voltear la pelota", dijo Harden a ESPN. "Esas son cosas que podemos controlar, y una vez que hagamos eso el próximo partido, tendremos más posibilidades de ganar".

Al principio, ninguno de los dos equipos controlaba el partido. Los Heat abrieron una ventaja que llegó a ser de 12 puntos en el primer cuarto antes de que los 76ers lucharan de nuevo para liderar 51-50 en el ecuador, ya que Miami fue 1 de 9 en tiros de campo en los últimos seis minutos de la mitad.

"Me gustó cómo nos defendimos", dijo el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, según la NBA. "Me gustó cómo salimos al principio del tercer cuarto... y luego no me gustó el resto del partido a partir de ese momento".

Liderados por Tyler Herro desde el banquillo -que anotó 25 puntos y tuvo un 4 de 6 en tiros de campo- y Bam Adebayo -que acabó con 24 puntos y 12 rebotes-, los Heat remontaron al final. Una racha de 10-0 en el tercer cuarto, seguida de otra de 13-2 en el último, fueron suficientes para asegurar la victoria.

"Son un equipo muy bueno, incluso sin Embiid", dijo el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, a la prensa tras el partido. "Simplemente fuimos capaces de organizarnos en la segunda mitad. Lo hicimos con un poco más de pensamiento y disciplina, y sólo ese esfuerzo extra encendió a todos en el equipo."

El segundo partido de ambas series se disputará el miércoles.

Fuente: edition.cnn.com