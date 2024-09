Los Spurs expresan sorpresa por la reacción de sus propios aficionados

Después de su contundente victoria por 3-0 sobre Manchester United en la Premier League inglesa, los hinchas de Tottenham Hotspur deberían haber estado celebrando, pero insultos homofóbicos de ciertos grupos de aficionados empañaron el ambiente. El club ha adoptado una postura firme, condenando tales comportamientos y dejando claro a su afición que esto es inaceptable.

El club de fútbol Tottenham Hotspur ha reconocido y abordado las acciones ofensivas de ciertos aficionados durante su victoria por 3-0 sobre Manchester United en Old Trafford. En un comunicado, el club con sede en Londres declaró: "Estamos al tanto de los cánticos homofóbicos y ofensivos proferidos por algunos de nuestros aficionados visitantes hoy en Old Trafford. Este comportamiento vergonzoso es inaceptable, altamente ofensivo y no representa a nuestro equipo".

El club ha prometido trabajar estrechamente con las autoridades y el personal de seguridad para identificar a los individuos responsables y tomar medidas disciplinarias significativas. Además, el club ha reiterado su compromiso continuo con el grupo de aficionados LGBTQ+ Proud Lilywhites. "Nos enorgullecemos de nuestra base de apoyo dedicada y leal, tanto en casa como fuera. Sin embargo, todos compartimos la responsabilidad de encarnar los valores de Tottenham Hotspur, y cualquier forma de discriminación no tiene cabida en nuestro club".

En el campo, el equipo está rindiendo bien. Con su cuarta victoria consecutiva en un partido de copa, Tottenham ha fijado su mira en las competiciones internacionales, subiendo al octavo puesto en la clasificación de la liga, a solo tres puntos del último puesto de clasificación para la Europa League. Goles de Brennan Johnson (3') y Dejan Kulusevski (47') pusieron a los visitantes en ventaja poco después del pitido inicial, mientras que la expulsión del capitán de Manchester United, Bruno Fernandes (42'), por una falta, fortaleció la causa de los Spurs. Dominic Solanke (78') selló la victoria. Timo Werner, que hace su debut en la liga por primera vez esta temporada, aún espera su gol inaugural. Manchester, ahora en el duodécimo puesto, se queda amargamente decepcionado después de sufrir su segunda derrota en casa consecutiva.

