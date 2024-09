Los socorristas se enfrentan a proyectiles rusos

12:42 Muertes en Saporizhzhia Suben a 13 tras Ataque con Bombas Gliders RusosEl número de muertos en Saporizhzhia ha ascendido a 13 tras un ataque con 13 bombas gliders rusas durante las primeras horas de la mañana. Entre los heridos se encuentra un chico de 17 años, según informó la administración militar de la ciudad en Telegram. Todos los muertos han sido rescatados y tratados.

11:50 Zelenskyy Recuerda la Masacre de Babyn Yar, un Symbolo Helador de la AtrocidadEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reflexiona hoy sobre la masacre de Babyn Yar, en la que más de 33.000 judíos fueron masacrados por la Wehrmacht alemana en un barranco de Kyiv hace 83 años. Zelenskyy, quien es de origen judío, explica en el servicio de internet X que Babyn Yar es un "símbolo helador" de los horribles crímenes que se cometen cuando el mundo elige permanecer en silencio o indiferente ante el mal. Babyn Yar serves como un recordatorio sombrío de las atrocidades que los gobiernos son capaces de cometer cuando sus líderes recurren a la intimidación y la violencia.

11:16 Muertos en el Ataque a un Hospital en Sumy Ascienden a DiezEl número de muertos en el ataque ruso a un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy ha ascendido a diez. El centro médico fue atacado dos veces el sábado, con el segundo ataque mientras se recuperaban a los heridos y muertos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas lanzaron 31 ataques en la región fronteriza durante la noche y esta mañana.

10:42 Reportan Explosiones Cerca de Bases Militares RusasDespués de que los blogueros militares, los medios rusos informan ahora de incidentes de explosiones cerca de bases militares rusas. Explosiones ocurrieron en la base naval de Baltiysk, en la región de Krasnodar, desde donde Rusia lanza drones kamikaze contra Ucrania, según la agencia de noticias Astra. En Kotluban, en la región de Volgograd, un gran depósito de municiones fue alcanzado, lo que provocó un gran incendio y detonaciones. El lado ucraniano afirma que misiles balísticos de Irán y lanzadores estaban almacenados en el depósito de Kotluban.

09:57 Conflictos Reportados en Toda Ucrania, la Mayoría en la Región de DonbassDesde ayer, el Estado Mayor ucraniano ha documentado hasta 165 conflictos, con más de una cuarta parte de ellos occurring around the highly contested town of Pokrovsk in the Donbass region. According to the report, Russian troops conducted 73 air strikes on positions and population centers, using 124 guided air bombs. They also fired seven missiles. In addition, the invaders carried out over 4,700 attacks, including 179 missile attacks with multiple rocket launchers, and used over 1,700 kamikaze drones. Ukrainian aircraft, as well as missile and artillery forces, carried out six attacks on areas concentrating enemy personnel, weapons, and military equipment, the General Staff reports.

09:17 Juez Asesinado en Ataque con Dron a Vehículo Civil en la Región de KharkivUn juez del Tribunal Supremo que ayudaba a los residentes de un pueblo en la región de Kharkiv con ayuda humanitaria fue asesinado en un ataque con dron a un vehículo civil. El medio de noticias Ukrinform reporta, citando la oficina del fiscal regional, que un dron de primera persona golpeó el SUV en el que el juez Leonid Loboyko estaba conduciendo de camino al pueblo para entregar ayuda. Murió instantly. Three women who were also in the car sustained injuries. Ukraine is investigating the incident as a war crime and murder.

08:55 Graves Daños en Saporizhzhia tras los Ataques Aéreos RusosLas autoridades ucranianas informan de graves daños a estructuras civiles en la ciudad industrial de Saporizhzhia en el sur de Ucrania tras nuevos ataques aéreos rusos masivos. Al menos siete personas resultaron heridas, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, en una publicación de Telegram. Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Hubo más de diez ataques aéreos y se produjeron múltiples incendios.

08:27 Rusia Afirma haber Derribado 125 Drones Ucranianos AnocheRusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos anoche. El ministerio de defensa informó que los 125 drones fueron interceptados y destruidos por la defensa aérea rusa. Los gobernadores de varias regiones informaron daños por los ataques pero no hay víctimas mortales. Según los informes, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgograd en el sur de Rusia, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

07:22 Blogueros Militares: Drones Ucranianos Atacan Almacenes de Armas RusasBlogueros militares en la plataforma X afirman que drones ucranianos atacaron un almacén de armas rusas en Kotluban durante la noche. Fuentes locales informan de incendios cerca de un gran depósito de municiones en la región de Volgograd. El sistema de información de incendios de NASA también reporta incendios en la parte norte del depósito. Ni el Kremlin ni el Estado Mayor ucraniano han comentado el incidente aún.

06:54 Klingbeil Pide la Obligación de Apoyar a Ucrania

05:42 Portavoz de Zelensky sobre la Distribución de Armas: Los Rusos Serán los Primeros en Saber

Según el portavoz del presidente ucraniano, no se ha tomado una decisión final sobre el uso de armas occidentales en territorio ruso. Serhiy Nykyforov explica durante el programa de noticias ucraniano 24/7 que no hay "ninguna decisión final y clara" sobre este tema. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha mantenido conversaciones con todas las partes whose decision depends on this - Italy, France, Britain, and, of course, the US. Zelenskyy's spokesman adds: "We must understand that the Russians will be the first to learn about permission to enter deep into Russian territory. They will find out first, and then there will be an official announcement."

04:45 Suiza Apoya el Plan de Paz de China, Kiev Está Desilusionado

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo ha expresado su apoyo a un plan de paz liderado por China para poner fin a la guerra en Ucrania. El Ministerio en Berna explica que su postura sobre tales esfuerzos ha cambiado. Desde Kiev, se dice que la postura suiza es una decepción. Ucrania está preparando en este momento una segunda cumbre de la paz en noviembre. En junio, decenas de estados sin Rusia y China participaron en una primera reunión en Suiza.

03:29 Lituania Envía un Paquete de Ayuda Militar a Kiev

Lituania está enviando un paquete de ayuda militar que incluye municiones, ordenadores y suministros logísticos a Ucrania. La ayuda está prevista para llegar allí esta semana, anunció el gobierno lituano. Según Vilna, Lituania ha entregado ya munición de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrones, armas antitank, sistemas de control remoto y otros equipos desde el comienzo de este año.

02:29 Tres Muertos en Ataques en la Región de Járkov

Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas en ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Járkov, informaron las autoridades locales. El ataque apuntó a la infraestructura civil y alcanzó instalaciones educativas y comerciales mientras la gente estaba en la calle, dijo el gobernador de la óblast de Járkov, Oleh Syniehubov.

01:29 Corea del Norte Califica la Ayuda Militar de EE. UU. a Ucrania de "Jugar con Fuego"

Corea del Norte, acusada de suministros ilegales de armas a Rusia, califica la ayuda militar de EE. UU. por valor de ocho mil millones de dólares para Ucrania de "un error increíble" y un juego con fuego contra la superpotencia nuclear Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la nueva ayuda durante la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. Está destinada a apoyar a Kiev en la defensa propia y incluye armas con mayor alcance, con el objetivo de mejorar la capacidad del país para atacar a Rusia desde una distancia segura.

00:25 Ataque a Sumy: El Recuento de Muertos Asciende a Diez

Después de un ataque ruso a un hospital en la ciudad ucraniana fronteriza de Sumy, el recuento de muertos ha ascendido a diez. Inicialmente, una persona murió en el primer ataque al centro médico, según el ministro del Interior ucraniano, Igor Klymenko. El hospital fue bombardeado de nuevo durante la evacuación de los pacientes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rusia de librar una "guerra contra los hospitales".

10:25 Zelenskyy: Trump Promete Apoyar a Ucrania

Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, si Donald Trump gana las elecciones en noviembre, estará al lado de Ucrania. Zelenskyy compartió esta información durante una entrevista con el canal de noticias Fox News después de una reunión con un republicano de EE. UU. "No estoy seguro de los resultados posteriores a las elecciones y quién será el próximo presidente", dice Zelenskyy. "Pero he recibido garantías explícitas de Donald Trump, quien ha declarado su intención de apoyar a Ucrania".

19:40 Lavrov: El Oeste Debe Abandonar el Deseo de Conquistar una Nación Nuclear Antes de la Victoria

En un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advierte al Oeste contra el deseo de someter a una potencia nuclear, Rusia, sin lograr antes una victoria completa. Lavrov considera tales esfuerzos como "autodestructivos". No hace mucho, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, había reiterado la amenaza de emplear armas nucleares. Según Putin, cualquier ataque convencional a Rusia respaldado por una potencia nuclear sería considerado un ataque orquestado conjuntamente por esas naciones.

El Presidente del Consejo, representando a Ucrania, condenó firmemente el ataque ruso al hospital de Sumy, considerando que era una clara violación del derecho internacional. Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente del Consejo destacó el papel del Consejo en la promoción de la paz y la estabilidad en la región, subrayando la necesidad de la diplomacia y la disminución de las tensiones.

