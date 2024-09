Los socorristas emplean tirolinas y lanchas para acceder a los sobrevivientes, ya que más de 180 vidas se pierden debido a inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal.

Fotografías desde el corazón de la capital demuestran amplias porciones del sur de Katmandú y áreas urbanas adyacentes sumergidas bajo el agua o ocultas bajo montañas de lodo, ya que lluvias torrenciales incesantes hicieron que ríos principales se desborden más allá de niveles peligrosos.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra han arrasado con incontables hogares, interrumpido rutas de transporte y derribado líneas eléctricas, poco después de que el país experimentara registros históricos de lluvias mortales y inundaciones repentinas en la primavera tardía, que los científicos atribuyen a la emergencia climática.

Equipos de búsqueda y rescate han enfrentado desafíos para llegar a residentes atrapados bajo sus hogares o aislados por inundaciones en regiones remotas.

En Lalitpur, gravemente afectado y ubicado al sur de Katmandú, imágenes mostraron a la Policía Armada de Nepal utilizando cables de zip para cruzar un río inundado, mientras que en otros lugares, equipos de rescate podían ser vistos cavando con sus manos para liberar a residentes atrapados bajo lodo y escombros, o utilizando botes y helicópteros para llegar a personas varadas en techos.

Al menos 192 personas han muerto y 96 han resultado heridas desde el viernes pasado, con numerosos desaparecidos, según el portavoz del Ministerio del Interior de Nepal, Dil Kumar Tamang, según CNN.

Más de 3.700 personas han sido rescatadas, según las autoridades, pero se espera que el recuento de muertos aumente a medida que los equipos de rescate accedan a ubicaciones más remotas y aisladas.

Las inundaciones y los daños por deslizamientos de tierra también han afectado a una significativa porción de las regiones centrales y orientales del país.

Los restos de 16 personas fueron encontrados el domingo en dos autobuses que viajaban por una ruta vital fuera de Katmandú cuando fueron engullidos por un enorme deslizamiento de tierra, según informes de Reuters. Una imagen mostró un autobús turístico parcialmente sumergido en lodo con su parabrisas destrozado.

Un video difundido por la Policía de Nepal muestra el momento en que un niño de dos años fue rescatado de su hogar derrumbado en Bhimeshwor, distrito de Dolakha, después de un deslizamiento de tierra. Según la policía, los padres y el hermano del niño fallecieron.

Partes de la capital registraron lluvias de aproximadamente 322,2 milímetros (12,7 pulgadas), elevando el nivel principal del río Bagmati en 2,2 metros (7 pies) más allá del umbral peligroso, según Reuters.

Más al oeste de la capital, un estudiante internacional describió la situación, diciendo: “El agua corría por las calles en Pokhara”, la segunda ciudad más poblada de Nepal y un popular destino turístico conocido como la puerta de entrada para hacer senderismo en los Himalayas.

“Algunos de mis amigos quedaron atrapados en un deslizamiento de tierra en el camino a Katmandú. Teníamos planes de regresar a Katmandú ayer, pero las carreteras estaban demasiado dañadas y bloqueadas, así que estamos intentando hoy”, dijo la estudiante Ellie Wirth, de 20 años, a CNN el lunes.

El domingo, las lluvias amainaron en varias áreas, lo que permitió que comenzara una operación de limpieza a gran escala. Sin embargo, Katmandú remainedisolated with three key highways into the city blocked by landslides, according to the Associated Press. Schools have been shut down for three consecutive days, according to Reuters.

Nepal está acostumbrado a lluvias monzónicas anuales considerables, pero los expertos declaran que este año ha sido particularmente extremo.

“I have never before seen such extensive flooding in Kathmandu”, stated Arun Bhakta Shrestha, an environmental risks expert at the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), in a statement.

Experts at ICIMOD issued a statement, attributing the increased impact of the recent extreme rainfall in Nepal to rampant development and urbanization, such as unauthorized construction on floodplains and poor drainage.

They have urged the government and city planners to increase funding for underground stormwater and sewage systems, and the replenishment of wetlands to enable cities to soak up more water.

South Asia harbors approximately one-fourth of the global population and is considered one of the most exposed regions to the consequences of the human-induced climate crisis and its amplification of extreme weather events. Recent research indicates that Asia will continue to become more vulnerable to intense rainfall and flooding by 2030.

