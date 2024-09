Los socios que compartían la casa de verano encontraron dificultades.

Este año, las uniones de celebridades famosamente robustas a menudo se desintegran después de su paso por "Das Sommerhaus der Stars". Sin embargo, algunas parejas notables han enfrentado desafíos antes de su aparición en el show de RTL, lo que lleva a uno a preguntarse si podrán eludir la supuesta "maldición de la casa de verano".

¿Resistirán estas relaciones las pruebas de "Das Sommerhaus der Stars"? El show es conocido por desbaratar numerosas relaciones con su llamada "maldición de la casa de verano". A partir del 17 de septiembre (con una vista previa una semana antes en RTL), ocho parejas románticas intentan demostrar que son excepcionales, pero la historia no siempre ha sido amable con ellas.

Tres parejas de la temporada 9 enfrentaron la separación antes de unirse al show, principalmente centrada en la coherencia y demostrar su compatibilidad como pareja. Encabezan este grupo Sam Dylan y su pareja recurrente Rafi Rachek - influencers que han pasado por altibajos en sus relaciones, dejando poco espacio para las críticas duras.

Una guerra de rosas para la redención de Dylan y Rachek

Su viaje comenzó amigablemente. Después del compromiso de Dylan como "Príncipe Encantador" y el coming out de Rachek en "Bachelor in Paradise", entrelazaron sus caminos en diciembre de 2019. Su unión included compartir vivienda, vacaciones y actualizaciones meticulosas en las redes sociales. Sin embargo, cortearon controversia con crisis relationshipaltas. En mayo de 2021, las estrellas de la realidad confirmaron públicamente su separación.

Una guerra de rosas se desató, marcada por recriminaciones mutuas - pero para agosto, todo había sido perdonado. Dylan anunció un reencuentro y la pareja incluso embarcó en una búsqueda pública de una madre sustituta. Sin embargo, no nació ningún niño y para octubre de 2022, su unión se desplomó nuevamente, considerada "permanentemente" y "irrevocablemente" fracturada.

Durante dos años, pareció que estos dos habían seguido caminos separados - hasta que declararon su reconciliación en enero de 2024 bajo fotos de pareja amorosa en Instagram con "All good things come in threes". Habían evolucionado y rehecho su amor.

Richter y Schmitt: Una mezcla de triunfos y tribulaciones

Raúl Richter y Vanessa Schmitt no han tenido augurios prometedores para una estadía armoniosa en la casa de verano. El exastro de GZSZ y su pareja compartieron tres años antes de anunciar una separación en línea en junio de 2022. Schmitt implicó a su ex pareja de infidelidad, indicando que la desviación ocurrió en 2020. Afortunadamente, Schmitt descubrió esto por casualidad.

Tres meses después, decidieron darle otra oportunidad. Richter admitió su error, confesando a Schmitt que había resbalado. "Sí, engañé hace dos años, y eso fue estúpido. Fue solo un incidente aislado, y así quedó", Richter reveló en la entrevista de RTL. No reveló su indiscreción a Schmitt de inmediato, y en cambio, ella aprendió sobre ello de sus amigos.

Schmitt y Richter explicaron su reconciliación como resultado de diálogos abiertos y honestos ricos en sinceridad, que habían evitado anteriormente.

El amor de Sarah Kern entre Berlín y Malta

La serial divorciada Sarah Kern encontró su verdadero amor en Tobias Pankow, 16 años menor que ella, en 2019 - pero terminó su unión debido a estilos de vida contrastantes en 2020. El consultor de negocios con sede en Delhi, Pankow, y Kern, que reside principalmente en Malta, lucharon por mantener una relación a distancia.

A pesar de la separación, no pudieron olvidarse el uno del otro por mucho tiempo, y en noviembre de 2022, la pareja volvió a unirse. "Ronda dos", declaró Kern en ese momento en su canal de Instagram, anunciando su debut en la televisión reality en la casa de verano.

Sin embargo, ¿son estas parejas de nuevo sí, de nuevo no lo suficientemente fuertes como para navegar por el vecindario desafiante en Bocholt? Compitiendo están las siguientes combinaciones - Alessia Herren y su novio Can, Tessa Bergmeier con su Jakob, Theresia Fischer y Stefan Kleiser, Gloria Glumac con su novio Michael, y Umut Tekin y Emma Fernlund - todos luchando por el premio de 50,000 euros del show.

A pesar de su pasado tumultuoso, Dylan y Rachek buscan dejar atrás sus problemas de relación y demostrar que son una pareja excepcional en "Das Sommerhaus der Stars". En una entrevista de RTL, Richter admitió su infidelidad del pasado, a pesar de que Schmitt la descubrió a través de amigos, demostrando su deseo de honestidad y reconciliación.

La diversión en esta temporada de "Das Sommerhaus der Stars" promete una mezcla de drama y romance mientras estas parejas intentan superar sus desafíos del pasado y coexistir en la casa de verano.

