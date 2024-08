Anarquía en el Reino Unido - Los Sex Pistols están de vuelta sin el ex cantante Lydon

La banda británica de punk Sex Pistols tocó todas las canciones de su álbum legendario "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" en su primer concierto en 16 años, dejando a los fanáticos emocionados. El concierto benéfico del martes por la noche fue el primero de tres presentaciones agotadas en Londres.

El guitarrista Steve Jones (68), el baterista Paul Cook (68) y el bajista Glen Matlock (67) tocaron sin su antiguo líder John Lydon, también conocido como Johnny Rotten. El cantante británico de punk Frank Carter (40), que no había nacido cuando "Never Mind The Bollocks" se lanzó en 1977, tomó el lugar de las vocals.

Reunión por una buena causa

La banda entregó un set lleno de energía con clásicos del punk como "Holidays In The Sun", "Problems", "Liar" o "Anarchy In The UK" de su álbum de culto a alrededor de 400 espectadores en el Bush Hall en Shepherd's Bush, oeste de Londres. Durante el éxito "God Save The Queen", el cantante británico de rock Yungblud ("Parents") se unió en el escenario y cantó junto a ellos antes de fiesta con los fanáticos en la audiencia.

Hace dos años, Steve Jones había considerado muy poco probable una reunión de Sex Pistols. Pero esta vez la causa era buena. El Bush Hall estaba enfrentando dificultades financieras y los fondos de los conciertos y una campaña de crowdfunding buscan asegurar su futuro. Las entradas se agotaron en minutos.

En las últimas dos décadas, Numerous stars han actuado en el Bush Hall, incluyendo a Adele, Amy Winehouse, Chris Rea y The Killers. Sin embargo, se ha informado que las reservas habían disminuido significativamente recientemente.

Relación con el antiguo cantante Lydon tensa

Los Sex Pistols se separaron originalmente en 1978. Se reunieron para conciertos y giras en los 90 y 2000. Su última presentación juntos con Lydon como frontman fue en 2008.

Recientemente, el cantante perdió una batalla legal contra sus antiguos compañeros de banda. Había tratado de evitar el uso de canciones de Sex Pistols en la serie de televisión "Pistol", basada en las memorias del guitarrista Jones. Desde entonces, se dice que los músicos no han tenido contacto entre ellos.

