- Los sajones libres de extrema derecha buscan vicealcalde

El micropartido de extrema derecha Libre Sajonia ahora tendrá uno de los dos diputados del alcalde en Lunzenau (distrito de Mittelsachsen). La concejala Anne Liebing fue elegida como la 2ª diputada en la reunión constitutiva del comité, según un comunicado oficial del municipio. La Izquierda acusó a los Electores Libres de colaborar con la extrema derecha. El 28 de octubre, la parlamentaria estatal Kerstin Kötitz habló de un ejemplo de "alianza siniestra".

El presidente estatal de los Electores Libres, Thomas Weidinger, se distanció enfáticamente de los eventos en la pequeña ciudad en respuesta a una consulta de dpa. Si bien varios grupos se llamaban a sí mismos Electores Libres, no todos pertenecían a su partido. Esto también se aplicaba a Lunzenau. Para la asociación estatal, Weidinger enfatizó: "No hay cooperación con Libre Sajonia y no la habrá en el futuro".

En las elecciones al concejo municipal en Lunzenau, la CDU recibió el mayor número de votos (45,7 por ciento), seguida de los Electores Libres locales (37,4) y Libre Sajonia (17,0). Sin embargo, el candidato de la CDU perdió las elecciones para los dos diputados del alcalde. La primera posición de diputado la ocupa un representante de los Electores Libres.

Libre Sajonia: "Esto es solo el comienzo"

"Tengo que reconocerlo", explicó el alcalde Ronny Hofmann (CDU) y se refirió a su deber de neutralidad. Las tareas de los diputados incluyen representarlo en caso de ausencia - por ejemplo, en el concejo municipal o en jubileos. Sin embargo, él suele asistir a estas citas él mismo, enfatizó Hofmann. Para el futuro, confía en el trabajo factual en el concejo municipal y no ve actualmente un bloqueo general por parte de los Electores Libres y Libre Sajonia.

Mientras tanto, Libre Sajonia celebraba la elección de Liebings el 28 de octubre. "Esto es solo el comienzo", escriben.

La Izquierda continúa expresando preocupaciones sobre las colaboraciones, con Kerstin Kötitz stating que esto es un ejemplo de "alianza siniestra" que involucra a los Electores Libres y partidos de extrema derecha como Libre Sajonia. A pesar de la distancia de Libre Sajonia por parte del presidente estatal de los Electores Libres, Thomas Weidinger, la elección de Anne Liebing como la 2ª diputada por los Electores Libres en Lunzenau ha suscitado preocupaciones sobre la posible creciente influencia de la extrema derecha en la política local.

Lea también: