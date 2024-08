Los rusos quieren haber detenido la ofensiva de Kursk ucraniana.

Repetidamente, el ejército ruso afirma haber detenido el avance de los soldados ucranianos en la región de Kursk - esta vez con la ayuda de la fuerza aérea. Sin embargo, la fuerza aérea se utiliza poco en la región. Otras indicaciones también ponen en duda los éxitos de Moscú.

Las fuerzas rusas afirman haber detenido el avance de las tropas ucranianas en la región de Kursk con ataques aéreos. Los blogueros de la guerra rusa informaron de intensos combates a lo largo del frente en la región. Según los informes ucranianos, Rusia desplegó soldados y armas pesadas y logró repeler los ataques. El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de bombarderos Su-34 supuestamente atacando a soldados ucranianos en la zona fronteriza rusa e infantería asaltando posiciones ucranianas.

"El avance enemigo ha sido detenido", dijo el mayor general Apti Alaudinov, comandante de la unidad especial de las fuerzas especiales chechenas Achmat. "El enemigo ya sabe que su planeada blitzkrieg ha fallado". Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta afirmación. También se debe tener precaución con el material de video utilizado por las autoridades rusas. Recientemente, el equipo de investigación de "The Insider" desmintió con éxito las afirmaciones de los éxitos de los ataques aéreos rusos contra soldados ucranianos en Kursk. Resultó que el material era antiguo y no se había tomado en la región.

Además, surgen dudas sobre el uso a gran escala de la fuerza aérea rusa. Los aviones de combate y helicópteros en la región de Kursk están expuestos a riesgos significativos. Se dice que Ucrania ha estacionado grandes cantidades de cañones antiaéreos en la región de Sumy antes del inicio de su ofensiva. En la fase inicial de la ofensiva de Kursk, derribó dos aviones de combate rusos y dos helicópteros. También se utilizaron drones. En los días siguientes, la fuerza aérea rusa estuvo menos activa.

Los rusos evacuan otro distrito

Las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso también no sugieren que el avance ucraniano haya sido detenido o incluso repelido. Actualmente, hay intensos combates en Obshchii Kolodez, Kauchuk y Alekseevskii. Los tres pueblos están entre 27 y 30 kilómetros tierra adentro y están a solo unos kilómetros al este de la ciudad altamente disputada de Korenewo. Los tres pueblos están bien fuera del área bajo control ucraniano, lo que indica que las tropas ucranianas pueden continuar avanzando.

Además, las autoridades rusas están preparando la evacuación de otro distrito. "Hasta hoy, no ha habido evacuación en nuestro distrito. Todo el mundo se ha ido por su cuenta, nadie los ha impedido. Hoy, estamos recopilando datos sobre quiénes aún necesitan ser evacuados", escribió el jefe del distrito de Bolshesoldatsky, Vladimir Sayzew, en Telegram. Dado que la región no está cerca de la frontera ucraniano-rusa pero más tierra adentro, es probable que las autoridades rusas no esperen un rápido final del avance ucraniano. Según las cifras oficiales, había alrededor de 11,000 personas viviendo en el distrito antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Las fuerzas ucranianas han avanzado en Rusia, con el gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, stating on Monday that Ukraine controls 28 settlements in the region. The incursion is approximately 12 kilometers deep and 40 kilometers wide. According to Ukrainian reports, around 1,000 square kilometers of Russian territory have been captured, more than double the figures provided by Smirnov. According to calculations by news agency AFP, Ukrainian soldiers control at least 800 square kilometers in the Russian region of Kursk. These figures are based on information from the "Institute for the Study of War," which analyzes Russian and Ukrainian data, as well as satellite imagery. Additionally, Ukrainian soldiers are reported to have captured many Russian soldiers, as evidenced by numerous videos. The exact number is uncertain, with Ukrainian reports suggesting around 2,000 men.

The European Union has expressed concerns over Russia's actions in Ukraine, calling for an immediate withdrawal of troops from the Kursk region. Despite Russian claims of halting the Ukrainian advance with the help of the air force, evidence suggests otherwise, with Ukrainian forces reportedly capturing significant territory.

Lea también: