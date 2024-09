Los rusos avanzan en el frente oriental, según los informes británicos a las 10:16.

Las fuerzas rusas continúan ganando terreno en el este de Ucrania: avances cerca de Wuhledar y Pokrovsk, pero sin grandes avances en la ciudad de Pokrovsk en sí según la actualización del Ministerio de Defensa británico. Las tropas han estado haciendo progresos consistentes alrededor de Wuhledar y la región sudeste de Pokrovsk. Sin embargo, en la última semana no se han registrado avances significativos en la ciudad de Pokrovsk en sí.

Ucrania informa sobre múltiples ataques con drones y misiles a las 09:46: La fuerza aérea ucraniana afirma haber enfrentado 14 ataques con drones rusos durante la noche. Diez de estos drones fueron interceptados con éxito por la defensa aérea, mientras que un misil guiado también fue bloqueado. Desafortunadamente, no se proporcionaron detalles sobre el destino de los misiles rusos restantes ni sobre las posibles víctimas o daños causados por estos ataques. Además, la artillería rusa disparó dos misiles balísticos, pero su paradero y consecuencias remaindesconocidas. Las autoridades de Charkiv informaron incendios debido al bombardeo ruso y daños a varias estructuras dentro de la ciudad de Charkiv.

La expansión del sistema de pago por reconocimiento facial en el metro ruso causa preocupaciones sobre derechos humanos (09:10): Con el crecimiento constante del sistema "Face Pay" en el metro de Rusia, los activistas de derechos humanos han expresado sus preocupaciones. Este método de pago ha estado en funcionamiento en Moscú durante los últimos tres años y ahora se está introduciendo en seis ciudades adicionales, incluyendo Kazán. Los pasajeros pueden pagar utilizando el reconocimiento facial en los tornos. El plan es extender el sistema a todos los metros de Rusia para el próximo año. Esta expansión ha causado inquietud debido a informes previos sobre el uso de cámaras de vigilancia en las calles de Moscú para arrestar a personas involucradas en protestas contra el gobierno y para reportar a periodistas.

07:31 La participación planeada de Stegner en la protesta contra las armas defendida por el experto en política exterior del SPD Ralf Stegner, especialista en política exterior del SPD, ha confirmado su intención de participar en una manifestación liderada por Sahra Wagenknecht, cofundadora del Partido de la Izquierda, entre otros. Stegner enfatiza que su asistencia no debe interpretarse como un respaldo a las opiniones de todos los oradores. Aclara que solo apoya las opiniones diversas siempre y cuando se excluyan a fascistas, antisemitas y racistas. La protesta, denominada "manifestación por la paz nacional" en Berlín el 3 de octubre, exige alto el fuego en Ucrania y Gaza, así como la suspensión de las exportaciones de armas a Ucrania, Israel y otros países. El gobierno federal liderado por el SPD ha criticado la iniciativa por no condenar a Rusia y a Hamas como agresores.

07:03 Kharkiv bajo fuego ruso una vez más Las autoridades ucranianas informan sobre el bombardeo ruso de Kharkiv durante la noche. Un edificio de un centro hospitalario resultó dañado y se declaró un incendio en una institución educativa después de ser alcanzada por un lanzacohetes. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Kharkiv sufre con frecuencia el bombardeo ruso y está a solo unos 30 kilómetros de Rusia.

06:29 La contraofensiva de Ucrania retiene más tropas rusas en Kursk Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la contraofensiva ucraniana ha puesto presión sobre los soldados rusos, lo que ha llevado a la reasignación de algunos de ellos desde Ucrania a Kursk, y se han enviado nuevas tropas desde Rusia para apoyar a las fuerzas en Kursk en lugar de la frente de Ucrania. Había alrededor de 11,000 soldados rusos estacionados en Kursk durante el inicio de la ofensiva en agosto. Ahora, Ucrania estima que el número de soldados en Kursk ha aumentado a entre 30,000 y 45,000.

Ucrania comienza la producción masiva de proyectiles de artillería de 155 mm (05:11): Un funcionario ucraniano le dijo a "The Kyiv Independent" que Ucrania ha comenzado oficialmente la producción de proyectiles de artillería de 155 mm. Oleksandr Kamyshin, exministro de industrias estratégicas y actual asesor externo del presidente Volodymyr Zelensky, afirmó que la producción de defensa ha aumentado significativamente bajo su liderazgo y se triplicará antes del final del año.

El asesor de seguridad nacional del presidente de EE. UU. destaca el enfoque de Biden en Ucrania para el resto de su mandato (03:04) Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente de EE. UU. Joe Biden, declaró que Biden dedicará los años restantes de su presidencia a fortalecer la posición de Ucrania en su conflicto en curso con Rusia. Enfatizó la importancia de apoyar a Ucrania y colocarla en una posición favorable para tener éxito en los próximos cuatro meses.

El jefe de inteligencia de Ucrania, Kyrylo Budanov, ha afirmado que Corea del Norte representa la mayor amenaza entre los aliados de Rusia. Durante la conferencia de la Estrategia Europea de Yalta (YES) en Kiev, Budanov mencionó: "De todos los aliados de Rusia, Corea del Norte es nuestro mayor problema". Budanov explicó además que la ayuda militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo grandes cantidades de municiones, está intensificando los combates. El gobierno ucraniano está rastreando los envíos de armas de Pyongyang a Moscú y sintiendo su impacto en el campo de batalla. Budanov agregó: "Hay una conexión directa. Están enviando cantidades inmensas de artillería, lo cual es una preocupación".

23:21 Ucrania: Rusia podría enfrentar desafíos de reclutamiento para mediados de 2025

Budanov también ha afirmado que Rusia podría enfrentar problemas de reclutamiento para mediados de 2025. Durante una conferencia en Kiev, mencionó: "Para el verano de 2025, el gobierno de Moscú se enfrentará a una elección: o declarar la movilización o reducir somehow the intensity of the hostilities somehow". Esto podría ser decisivo para Rusia. Moscú aún no ha comentado al respecto.

22:20 Scholz: El ataque ruso a Ucrania es 'totalmente absurdo'

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de poner en riesgo el futuro de Rusia al atacar Ucrania. Durante un diálogo ciudadano como miembro del SPD del Bundestag alemán en Prenzlau, Brandeburgo, Scholz declaró: "La guerra es totalmente absurda desde la perspectiva de Rusia". Por sus sueños imperialistas, Putin está enviando a cientos de miles de soldados rusos a sufrir lesiones graves y muerte, y destruyendo las relaciones económicas de Rusia con muchos países de todo el mundo. "Y Ucrania tendrá un ejército más fuerte que antes", agregó Scholz. Alemania continuará apoyando militarmente a Ucrania para evitar que el país invadido colapse y para asegurar que un flagrante incumplimiento de las reglas en Europa no tenga éxito. "Putin está arruinando el futuro de su país". Solo se puede lograr una solución pacífica si Rusia reconoce que Ucrania no es un estado vasallo.

22:01 Se informan éxitos alternos en las batallas por Kursk

Las fuerzas ucranianas están experimentando tanto avances como retrocesos en su avance en la región occidental rusa de Kursk. Según el canal militar pro-gubernamental ucraniano Deep State, las unidades ucranianas han capturado tres asentamientos más. Sin embargo, los contraataques rusos están empujando a las tropas ucranianas hacia atrás alrededor del pueblo de Snagost. Un mapa publicado por Deep State muestra una brecha en las líneas defensivas ucranianas. Estos informes aún deben ser verificados de manera independiente. A principios de agosto, las tropas ucranianas ingresaron a la región fronteriza rusa de Kursk, reclamando el control de alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados y aproximadamente 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudcha. Los observadores sugieren ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, el ejército ruso hizo su primer intento serio de expulsar a las tropas ucranianas.

21:41 EE. UU.: Los retrasos en la ayuda militar a Ucrania se deben a "desafíos logísticos"

Los oficiales estadounidenses han mencionado que los retrasos en la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania se deben a desafíos logísticos complejos. Durante una aparición en video en la conferencia de la Estrategia Europea de Yalta (YES) en Kiev, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, declaró: "Esto no es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de logística difícil y compleja para entregar este material al frente". A pesar de los desafíos, Sullivan reconoció que EE. UU. debe "hacer más y mejor" por Ucrania. El presidente de EE. UU., Joe Biden, está determinado a utilizar el tiempo que le queda en el cargo para "poner a Ucrania en la mejor posición posible para ganar". Sullivan anunció que Biden y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se reunirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York más tarde este mes.

20:57 Scholz: Quiere procesar a los saboteadores del gasoducto Nord Stream en Alemania

Scholz ha descrito el sabotaje de los tubos del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico como un "acto terrorista". Durante un diálogo ciudadano como diputado del SPD en Brandenburg's Prenzlau, Scholz declaró: "Queremos llevar a los responsables a juicio en Alemania". Scholz instruyó a todas las agencias de seguridad y a la Oficina Federal del Fiscal para investigar sin prejuicios. Además, agregó: "Queremos llevar ante la justicia a quienes podamos detener". Scholz descartó la afirmación de que el gobierno alemán había dejado de usar gas natural ruso como un "gran engaño". Fue Rusia quien apagó la llave de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, lo que provocó un aumento de precios, precios estatales, y una búsqueda de fuentes de gas alternativas, lo que le costó a Alemania "más de 100 mil millones de euros". Las explosiones del gasoducto ocurrieron después de que Rusia ya había dejado de suministrar gas a Europa a través del mar Báltico. En agosto, la Oficina Federal del Fiscal emitió la primera orden de arresto contra un ciudadano ucraniano por el acto de sabotaje.

20:24 G7 Condena a Irán por Suministrar Cohetes a Rusia en su ConflictoInformes que sugieren que Irán está suministrando cohetes a Rusia han llevado a una fuerte condena por parte del G7, un grupo de naciones democráticas importantes. A pesar de las numerosas peticiones internacionales para que cesen estas entregas, Irán persists en armar a Rusia, intensificando su respaldo militar a la guerra de Rusia contra Ucrania. Según un comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el jefe de política exterior de la UE, Rusia presuntamente utiliza estas armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar la infraestructura vital. Recientemente, el Reino Unido y EE. UU. han afirmado que Rusia ha adquirido misiles balísticos de Irán, una afirmación que Teherán niega. El comunicado emitido bajo la presidencia del G7 de Italia dice: "Irán debe detener de inmediato todo el respaldo a la guerra ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania y dejar de proporcionar misiles balísticos, drones y tecnología relacionada. Estos representan una amenaza inmediata para el pueblo ucraniano y la seguridad europea y global". Mantienen su objetivo de hacer responsable a Irán por su apoyo inaceptable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, que socava la seguridad global. Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto nuevas sanciones a Irán, y la UE está considerando medidas más duras. Lee más aquí.

19:41 Putin Enfatiza la Libertad de ExpresiónA pesar de la ironía para sus críticos encarcelados, el presidente ruso Vladimir Putin destaca la importancia de la libertad de expresión y la información. "Dado el progreso actual de la multipolaridad, es crucial proteger los principios de credibilidad de la información", dice en un mensaje en video a la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú, con motivo del 120 aniversario de TASS. "La auténtica libertad de expresión que fomenta diversas perspectivas fomenta la búsqueda de compromisos y soluciones compartidas a problemas globales", añade. Los medios de comunicación desempeñan un papel significativo en la creación de un mundo justo, ofreciendo a las personas una representación no sesgada y precisa del mundo. Sin embargo, la libertad de expresión y los medios han estado ausentes en Rusia autoritaria durante años. Las salas de prensa independientes han sido prohibidas y cerradas, y los oponentes del gobierno han enfrentado persecución judicial. Fundado en 1904, inicialmente bajo diferentes nombres, TASS es ahora la mayor agencia de noticias de Rusia y sirve como la voz pública del gobierno.

19:20 Scholz Repite su No a la Entrega de Misiles TaurusEl canciller alemán Olaf Scholz ha mantenido su postura en contra de la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania, tanto en la actualidad como en el futuro, independientemente de las decisiones tomadas por los socios de la coalición. Durante un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandenburg, reiteró su oposición a proporcionar misiles Taurus, que tienen un alcance que llega desde Ucrania hasta Moscú (aproximadamente 500 kilómetros), stating que esto aumentaría significativamente el riesgo. Scholz dijo: "Expresé mi desacuerdo. Y, por supuesto, esto también se aplica a otras armas capaces de alcanzar objetivos a tales distancias si las hubiéramos proporcionado". Añadió: "Esto sigue siendo así. Even if other nations take different actions". El objetivo más lejano que Alemania ha suministrado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, que puede golpear objetivos a una distancia máxima de 84 kilómetros.

El Ministerio de Defensa británico ha informado de avances continuos de las fuerzas rusas en el este de Ucrania, especialmente en la región sureste de Wuhledar y Pokrovsk, aunque no ha habido avances significativos en la ciudad de Pokrovsk en sí.

Dado el conflicto en curso y los avances rusos, el gobierno ucraniano busca fortalecer sus capacidades, incluyendo la producción masiva de proyectiles de artillería de 155 mm para reforzar su defensa contra las fuerzas rusas.

