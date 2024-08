Los rumores de estrellas espectaculares están circulando alrededor de la ceremonia de graduación

Fuentes luminosas, acrobacias y estrellas internacionales de la música: los organizadores buscan concluir los Juegos Olímpicos de París con un gran final, pasando el testigo a Los Ángeles. Al igual que la ceremonia de apertura, hay pocos detalles oficiales conocidos con anticipación sobre la ceremonia de clausura en el Stade de France por la noche. Sin embargo, se informa que las megastars podrían formar parte del espectacular espectáculo de tres horas para unos 80,000 espectadores.

¿Cómo será la parte oficial de la celebración? La celebración comenzará a las 9 PM en el Stade de France, al norte de París. Los atletas de los Juegos Olímpicos serán homenajeados y, como en la ceremonia de apertura, habrá un desfile. La bandera alemana será portada por la triatleta Laura Lindemann y el piragüista Max Rendschmidt, ambos ganadores de la medalla de oro. Durante la ceremonia, la bandera olímpica también será entregada de París a su homóloga de Los Ángeles, Karen Bass, quien será la anfitriona de los próximos Juegos Olímpicos de Verano en 2028. Bass declaró: "Compartiremos un momento histórico y enviaremos un mensaje a las niñas de todo el mundo de que pueden lograr cualquier cosa". La llama olímpica también se apagará durante la ceremonia.

¿Qué tipo de espectáculo se puede esperar? La celebración "Records" incluirá varias presentaciones musicales de artistas internacionales renombrados, acompañados por más de 100 artistas, acróbatas, bailarines y performers de circo. Se espera que una parte del espectáculo tenga lugar en el aire, aunque no está claro si esto significa más que fuegos artificiales. Thomas Jolly, quien planeó la espectacular ceremonia de apertura en el Sena, también es responsable del evento de clausura. Él describe la ceremonia como acrobática, lírica y muy visual, con el objetivo de viajar de regreso a los orígenes de los Juegos Olímpicos y hacia el futuro. "He diseñado una actuación en la que los Juegos Olímpicos desaparecen nuevamente, pero alguien los encuentra de nuevo".

¿Quién estará allí? Las autoridades de París anunciaron que el actor Tom Cruise se espera en la ceremonia de clausura. Según el periódico francés "Le Parisien", Cruise participará en la entrega simbólica de la bandera olímpica a LA. El astro de acción reportedly planea realizar una maniobra en la fachada del Stade de France y ya ha filmado una escena alrededor del famoso letrero de "Hollywood" en Los Ángeles. Los medios franceses también informaron sobre presentaciones de las bandas francesas Air y Phoenix.

¿Qué se sabe sobre la parte estadounidense del evento? El segmento de los organizadores de LA28 incluirá una presentación del rapero Snoop Dogg, así como apariciones de Numerous American sports legends, including basketball legend Michael Jordan. Casey Wasserman, chairman of LA28, has promised "some surprises". The US entertainment portal "Variety" reported that performances by Billie Eilish and the Red Hot Chili Peppers are also planned, with the singer-songwriter and rock band appearing in a mix of recorded performance and live appearance from LA.

¿Qué pasa con la seguridad? La seguridad sigue siendo una prioridad durante el último fin de semana de los Juegos Olímpicos. Alrededor de 30,000 efectivos están desplegados en la región de París, con 2,000 asegurando la ceremonia de clausura.

Los logros de los atletas serán celebrados durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, con un desfile y la entrega de la bandera olímpica de París a Los Ángeles. Se espera que el evento incluya un gran espectáculo con diversas presentaciones musicales de artistas internacionales, acróbatas y performers de circo, posiblemente incluyendo un componente aéreo.

Lea también: