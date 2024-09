- Los rumores circulan alrededor de un show de Glastonbury

Parece que el respetado Festival de Glastonbury en el Reino Unido podría incluir otro sensation musical el próximo año. Según "The Sun", hay negociaciones en curso entre los organizadores del evento y Cher (78).

¿Podría unirse a las filas de Dolly Parton y Shania Twain?

Esta información indica que Cher está en proceso de concretar su participación en el festival de Somerset, que suele tener lugar a finales de junio cada año. Según una fuente, "Glastonbury" ha estado persiguiendo a Cher durante mucho tiempo, con la posibilidad de que actúe en el "Legends" slot siendo discutida en serio. Shania Twain (59), quien pisó el escenario este año, ha sido una fuente de inspiración en este sentido.

Todos los arreglos aún están en proceso, pero Cher reportedly está planeando programar algunos shows en Gran Bretaña el próximo año. Se cree que el legendario Festival de Glastonbury podría ser uno de ellos. Es importante destacar que Cher no está interesada en embarcarse en otra gira extensa.

En 2019, Cher último actuó en el Reino Unido. Durante su entrevista con Radio 2, insinuó la posibilidad de un desempeño en Glastonbury, diciendo: "Me encantaría".

Próximos Lanzamientos

¡No lo creerás, pero los fans tienen mucho que esperar de Cher! El 20 de septiembre, su primer álbum de grandes éxitos en 20 años, titulado "Forever", saldrá a la venta. Este recopilatorio incluye 21 temas que abarcan su carrera de 60 años. Dos meses después, el 19 de noviembre, se publicará su memoir, "Cher: The Memoir, Part One". Una segunda parte de su memoir, "Cher: The Memoir, Part Two", está programada para 2025.

Si las negociaciones de Cher con los organizadores del Festival de Glastonbury tienen éxito, podría actuar en el "Legends" slot, siguiendo los pasos de Dolly Parton y Shania Twain. Dado sus próximos shows en Gran Bretaña, es plausible que Cher añada el respetado Festival de Glastonbury a su agenda, marcando un regreso al escenario del Reino Unido desde 2019.

Lea también: