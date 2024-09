- Los rumores circulan alrededor de Reese Witherspoon y un empresario alemán

Chismes Apuntan a que Reese Witherspoon Está Aprendiendo Alemán Próximamente? ¿O Solo Está Interesada?

Recientemente, circulan rumores de que Reese Witherspoon podría estar aprendiendo alemán. O tal vez solo se siente atraída por él. Durante las últimas semanas, han circulado chismes sobre un nuevo hombre en la vida de la actriz de Hollywood Witherspoon. A principios de agosto, Witherspoon fue vista en Nueva York con el financiero alemán Oliver Haarmann. Compartieron una cena juntos. Solo unos días antes, habían sido captados juntos en un aeropuerto.

Witherspoon y Haarmann Se Reencuentran

De nuevo han sido vistos juntos en el mismo lugar. Una vez más, los dos aparecieron en un aeropuerto de Nueva York. Witherspoon estaba con sus hijos Tennessee y Deacon, mientras que Haarmann se unió poco después.

¿Quién Es Este Alemán?

Haarmann fundó el fondo de inversión Searchlight Capital Partners y reside en Nueva York. El hombre de 56 años obtuvo su licenciatura en la prestigiosa Universidad Brown de Rhode Island y su maestría en negocios en la renombrada Universidad Harvard. Para cuando terminó sus estudios en Estados Unidos, sus conexiones con el país ya eran sólidas.

Padre de Dos

Su exesposa Mala Gaonkar, ahora relacionada con el músico David Byrne, tiene dos hijos con Haarmann. Witherspoon, por su parte, recently parted ways with her second husband, Jim Toth. "Es fascinante lo que me ha pasado", mencionó Witherspoon en una entrevista con "Harper's Bazaar". "Durante mi divorcio anterior, los tabloides informaban a la gente cómo me sentía o cómo lo estaba procesando, lo que se sintió muy fuera de control". "Siente mucho más auténtico expresarme con mi propia voz y no dejar que alguien más dicte la narrativa", agregó.

A principios del año, la prensa reveló que Witherspoon estaba emocionada de comenzar a salir, después de haber estado casada durante casi doce años. Unos meses después, habló sobre su "nuevo amor" - la observación de aves en las redes sociales.

Se especula que el nuevo interés de Reese Witherspoon en el alemán podría estar influenciado por su conexión con Oliver Haarmann, el financiero alemán con el que ha sido vista con frecuencia. Los hijos Tennessee y Deacon acompañaron a Witherspoon en el aeropuerto, donde también llegó Haarmann, lo que sugiere una creciente relación familiar entre ellos.

