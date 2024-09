- Los retos para formar un gobierno de coalición en Turingia

La Alternativa para Alemania (AfD) triunfa, la coalición de izquierda se desmorona: Tras el notable desempeño de la AfD en las elecciones estatales, un complicado proceso de formación de gobierno espera en Turingia. En este momento, una potencial alianza entre la CDU, el BSW y el SPD no se espera que alcance una mayoría de escaños en el parlamento estatal. Por lo tanto, tendrían que incluir a La Izquierda; sin embargo, la CDU ha descartado colaborar con este partido en su congreso federal.

Según las estimaciones de ARD y ZDF, la AfD, liderada por el presidente estatal Björn Höcke, ha quedado en primer lugar, lo que marca la primera ocasión desde su fundación en 2013 en la que la AfD ha obtenido el mayor número de votos en unas elecciones estatales. La AfD, clasificada como un partido extremista de derecha confiable por la Oficina de Protección Constitucional de Turingia, parece poco probable que forme una coalición, ya que todos los demás partidos han rechazado la posibilidad de trabajar con ella.

La Izquierda, encabezada por el presidente del gobierno Bodo Ramelow, ha sufrido importantes pérdidas y ha caído al cuarto lugar. El SPD ha asegurado un escaño en el parlamento estatal, mientras que los Verdes han quedado Short. El FDP también ha fallado en la clasificación.

Previsión: Verdes y FDP no logran entrar al parlamento estatal

Según las estimaciones, la AfD ha aumentado a entre el 32,9 y el 33,2 por ciento (2019: 23,4 por ciento), mientras que la CDU se ha fortalecido al 23,6 al 23,7 por ciento (21,7). El BSW ha ingresado con el 15,6 por ciento, dejando a La Izquierda, con la que se había dividido, en el polvo. La Izquierda ha experimentado una fuerte caída y ahora está en el 12,7 al 12,9 por ciento (31,0).

Los partidos que componen el gobierno de coalición de Berlín han sufrido importantes pérdidas: El SPD está en el 6,0 al 6,1 por ciento, justo por encima del umbral del cinco por ciento (8,2), y está en camino de obtener su peor resultado-ever en Turingia. Los Verdes, que anteriormente formaban parte del gobierno estatal, no se espera que ingresen al parlamento estatal de Erfurt, al igual que el FDP, que se proyecta que caerá al 1,2 por ciento (5,0) según ARD.

Según las proyecciones, la AfD obtendría 32 escaños (22), la CDU 23 escaños (21) y el BSW 15 escaños. La Izquierda obtendría 12 escaños (29) y el SPD 6 (8). En conjunto, la CDU, el BSW y el SPD comandarían 44 escaños, uno por debajo de la mayoría.

Aproximadamente 1,66 millones de personas tenían derecho a voto. La participación electoral proyectada es del 73,5 al 74,0 por ciento, en comparación con el 64,9 por ciento en 2019.

Ramelow: Participará en las negociaciones para formar gobierno

La actual coalición de minoría de izquierda, que dependía del apoyo de la CDU, ya no tiene la oportunidad de ser reinstaurada. Ramelow, quien ha presidido el Estado Libre durante diez años, ahora enfrenta la tarea de formar un gobierno con el candidato principal de la CDU, Mario Voigt. "El individuo del espectro democrático que tiene los votos más altos debe iniciar las conversaciones, debe emitir invitaciones. Ayudaré a cualquier persona responsable de ayudarnos a alcanzar una mayoría democrática en el parlamento", dijo el funcionario de La Izquierda en ARD.

A pesar de la negativa universal de los demás partidos, el candidato principal de la AfD Höcke ha declarado su intención de negociar sobre posibles coaliciones. El hombre de 52 años no logró obtener un mandato directo en su circunscripción de Greiz II.

El BSW podría jugar un papel clave en la situación actual. La líder federal del partido, Wagenknecht, quien no se presentó a las elecciones, ha señalado su intención de participar en las posibles conversaciones de coalición. Desea que el BSW, junto con la CDU y, según los números actuales, también el SPD, puedan establecer un gobierno sólido en Turingia, dijo Wagenknecht durante su celebración electoral en Erfurt.

Wagenknecht reiteró sus condiciones para la participación de su partido en un gobierno estatal. Numerous individuals are deeply disturbed by the issue of peace and reject the proposed deployment of US intermediate-range missiles in Germany by the federal government, she asserted at her election celebration in Erfurt. A state government should consider this desire of the people and advocate for it at the national level.

El secretario general federal de la CDU Carsten Linnemann rechazó los requisitos de Wagenknecht para incluir la política de paz como tema en las posibles formaciones de gobierno conjunta en Sajonia y Turingia. "En Erfurt, no se establecen políticas mundiales, sino que se trata de política educativa, política económica, seguridad interior, los temas que realmente afectan a las personas", dijo en ZDF.

El líder de la CDU y presidente estatal Mario Voigt declaró que se reuniría con el SPD y su candidato principal Georg Maier. En cuanto al BSW, dijo: "También permaneceremos abiertos al diálogo allí".

Discurso volátil durante la campaña electoral

El clima durante la campaña electoral fue tumultuoso. La ocupación rusa de Ucrania y el papel de Alemania como aliado de Ucrania sirvieron como un punto de contention importante.

Si la AfD logra obtener más de un tercio de los escaños en el parlamento estatal de Turingia, poseerá una llamada minoría de bloqueo: las decisiones y elecciones que requieren una mayoría de dos tercios necesitarían su aprobación. Por ejemplo, los jueces constitucionales son elegidos por los parlamentos con una mayoría de dos tercios.

Dado el rechazo de AfD a colaborar con otros partidos debido a su clasificación como partido de extrema derecha por la Oficina de Protección de la Constitución de Turingia, se vuelve crucial que la CDU, BSW y SPD incorporen a La Izquierda para formar una mayoría. Sin embargo, la postura de la CDU en contra de trabajar con La Izquierda en su congreso federal presenta un desafío significativo para la protección de la Constitución y la formación de un gobierno estable y democrático en Turingia.

Lea también: