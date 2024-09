Los resultados recientes subrayan la inmovilidad actual del sector inmobiliario.

Los datos recientes del sector inmobiliario destacan la significativa parada en el mercado de la vivienda en 2024, ya que los estadounidenses lidiaron con una mezcla perjudicial de precios de la propiedad por las nubes y tipos de hipoteca inflados, lo que llevó a uno de los mercados de vivienda menos asequibles en las últimas décadas. Una reducción de tipos por parte de la Reserva Federal este mes ha encendido las expectativas de que la industria sensible a las tasas de la vivienda pueda experimentar pronto un renacimiento.

Reflejando esta sensación, Chen Zhao, líder de investigación económica de Redfin, declaró: "El mercado de la vivienda en 2024 ha estado esencialmente congelado". A pesar de observaciones similares en 2023, persistía la creencia de que las cosas no podían deteriorarse más. Sin embargo, 2024 ha resultado decepcionante en cuanto al sector de la vivienda.

Aproximadamente 25 de cada 1.000 viviendas se vendieron durante los primeros ocho meses del año, lo que indica una disminución del 37% en las ventas en comparación con el mismo período de 2021, que witnessed un auge en la actividad de compra de viviendas debido a la pandemia. Esta cifra también representa una disminución del 31% en las ventas en comparación con el mismo período de 2019.

Zhao argumenta que un mercado en el que se venden entre 30 y 40 viviendas de cada 1.000 indica un panorama más saludable para la vivienda.

Una de las principales razones de las menores ventas de viviendas en 2024 es la limitada oferta de propiedades disponibles. Solo 32 viviendas de cada 1.000 estaban en venta durante los primeros ocho meses del año, lo que representa el nivel más bajo desde al menos 2012, según Redfin.

La Ubicación Importa

Algunas áreas han experimentado un frenado más pronunciado que otras. Las viviendas en zonas suburbanas y rurales se compraron ligeramente con más frecuencia que las viviendas urbanas, según los datos de Redfin.

Los factores geográficos también juegan un papel significativo. Siete de las diez áreas metropolitanas con las tasas de rotación más bajas en 2024 se encuentran en California. Los Ángeles fue la ciudad con la tasa de rotación más baja, con solo 15 viviendas de cada 1.000 vendidas - una disminución del 32% en comparación con el mismo período de 2019.

"En ciudades como Los Ángeles, los salarios no han seguido el ritmo de los precios de la vivienda", explicó Jeremiah Vancans, un agente inmobiliario de Los Ángeles afiliado a Compass. "No hay mucha oferta de nueva construcción en el mercado, y cuando hay, no está disponible a precios asequibles".

Vancans atribuyó además el frenado en Los Ángeles al descenso en la contratación en la industria del entretenimiento, uno de los principales empleadores de la ciudad. Vancans estimó que los efectos persistentes de las huelgas de escritores y actores de 2023, junto con los disturbios causados por los servicios de streaming, han afectado negativamente las oportunidades de empleo para profesionales del entretenimiento.

Boston fue el segundo mercado más lento y experimentó una disminución del casi 38% en las ventas de viviendas en comparación con cinco años atrás.

Austin, Texas, que ha ganado protagonismo en los últimos años como un importante centro tecnológico, registró la mayor disminución en las ventas de viviendas de todas las áreas metropolitanas analizadas por Redfin en los últimos cinco años. Austin vendió 30 viviendas por cada 1.000 viviendas este año, la mitad de la tasa de ventas de 2019.

Los compradores de viviendas en ciudades del Cinturón del Sol y áreas dentro del alcance de la ciudad de Nueva York tuvieron la mayor variedad de opciones. Se vendieron más viviendas en Phoenix que en cualquier otra área metropolitana, según Redfin.

"Hemos estado construyendo muchas nuevas viviendas, lo que proporciona una mayor selección de viviendas para que los compradores elijan", dijo Patrick Chamberlin, un agente inmobiliario de Phoenix. "En comparación con otras partes del país, las viviendas en Phoenix están más razonablemente valoradas".

Sin embargo, Chamberlin admitió que incluso en Phoenix, las ventas de viviendas han disminuido significativamente en comparación con los años de la pandemia de 2020 y 2021.

"Todavía estamos muy por debajo de nuestros niveles habituales de los últimos años", dijo. "Aún se siente estancado".

Estimulando un Mercado Inmobiliario Estancado

Las tasas de hipoteca han estado disminuyendo gradualmente a medida que se espera una mayor reducción de tipos por parte de la Fed, con la tasa promedio de hipoteca a 30 años cayendo al 6,08% en la semana

El mercado inmobiliario lento en 2024 ha tenido un efecto en cadena en la economía en general, con un gasto del consumidor y la inversión empresarial reducidos debido a la inasequibilidad de las viviendas. Los altos costos de la propiedad y las tasas de interés han dificultado que muchos consumidores ahorren para otras empresas o inversiones.

Según Zhao, el enfriamiento del mercado inmobiliario ha afectado a varios sectores de la comunidad empresarial, lo que ha dificultado que las pequeñas empresas que dependen del desarrollo y la construcción de la vivienda residencial para su crecimiento. Los posibles compradores de viviendas, a menudo primeros compradores, también han pospuesto sus planes para comenzar empresas, esperando condiciones de mercado más favorables.

