Los resultados recientes indican que la expansión del empleo en los Estados Unidos ha sido sustancialmente menor de lo que se había sugerido inicialmente.

La cifra inicial de empleos para marzo de este año, según lo sugerido por la revisión anual preliminar de datos de la fuerza laboral del Bureau of Labor Statistics, parece ser incorrecta. Al parecer, había 818,000 menos de posiciones disponibles de lo que se informó inicialmente.

Al dividir esta disparidad a lo largo del año anterior, retrocediendo hasta abril de 2023, parece plausible que se hayan agregado aproximadamente 68,167 menos de empleos por mes en promedio.

El Bureau of Labor Statistics revisa regularmente sus datos de la encuesta mensual de nómina empresarial y ajusta posteriormente el nivel de empleo de marzo para que coincida con las cifras recopiladas por el programa Quarterly Census of Employment and Wages.

Los datos preliminares de este año, publicados el miércoles, experimentaron un retraso inusual de más de media hora. Aunque las cifras publicadas en este momento siguen siendo provisionales, funcionan como un indicador significativo del estado y la actividad general en el mercado laboral de EE. UU. El crecimiento de empleos ha disminuido más de lo anticipated recientemente, exacerbando una situación ya desafiante para la Reserva Federal y sus deliberaciones sobre los ajustes de la tasa de interés.

Esta situación sigue en curso y estará sujeta a actualizaciones adicionales.

La revisión de los datos de empleo de marzo por parte del Bureau of Labor Statistics podría potencialmente afectar la perspectiva empresarial general para el año. La disparidad en los números de empleos destaca la importancia de los datos económicos precisos para la toma de decisiones informadas en diversos sectores empresariales.

Lea también: