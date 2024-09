Los resultados iniciales indican: victorias de AfD en Turingia, probablemente CDU requiere diálogos con izquierdistas, verdes y FDP fuera del partido.

En Turingia, Alternativa para Alemania (AfD) ha obtenido la mayor cantidad de votos en una elección estatal alemana por primera vez. Liderada por el candidato principal Björn Höcke, el partido logró un sólido 32,8% en la votación final. Lamentablemente, debido a la renuencia de todos los partidos democráticos, la AfD no podrá formar un gobierno. La Unión Cristiana Demócrata (CDU), la segunda fuerza más poderosa, se espera que busque el apoyo de La Izquierda para un gobierno de coalición estable, con un escaño menos que la mayoría cuando se une al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y al Partido Democrático Libre (FDP).

A las 23:03, La Izquierda obtuvo escaños directos en Sajonia, lo que les permitió ingresar al parlamento, aunque no alcanzaron el umbral del 5% según las predicciones. Como resultado, la coalición gobernante de la CDU, Los Verdes y el SPD ya no tiene mayoría.

El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, atribuye los resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia principalmente a los problemas de migración y la situación en Ucrania. "Queda claro que la migración y la pregunta por la paz en Ucrania jugaron un papel significativo a medida que se acercaba la elección", declaró Nouripour a Phoenix TV. Si bien el gobierno federal está abordando estos problemas, "estamos pagando el precio porque esta coalición entrega, pero se socava a sí misma con disputas innecesarias".

La coalición en Turingia bajo el Ministro Presidente Ramelow ha llegado a su fin, con la alianza sin precedentes de la CDU, La Izquierda y el SPD siendo la candidata más probable para una coalición de gobierno. Según las proyecciones actuales a las 22:15, este grupo está a un escaño de la mayoría en el parlamento estatal, lo que los hace dependientes del apoyo de La Izquierda.

El candidato principal de la CDU, Mario Voigt, no logró el escaño directo en su circunscripción en Turingia. Con el 37,4% de los primeros votos en el distrito de Saale-Holzland II, Voigt quedó detrás del candidato de la AfD, Wiebke Muhsal, que obtuvo el 39,2%. En las elecciones estatales de 2019, Voigt logró ser elegido directamente al parlamento estatal.

Más de un tercio de los jóvenes votantes en Turingia emitieron sus votos a favor de la AfD, un partido clasificado como extremista de derecha por la agencia de inteligencia interior. Según una encuesta realizada por infratest-dimap para ARD, el 38% de los votantes de 18 a 24 años en Turingia votaron por la AfD. La Izquierda y la CDU tuvieron los segundos y terceros lugares, con el 16% y el 13% respectivamente. Los Verdes tuvieron el peor desempeño entre los jóvenes votantes, con solo el 6% de votos a su favor.

El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, obtuvo el escaño directo en su circunscripción de Görlitz II, con el 47,2% de los votos, una clara ventaja sobre el candidato de la AfD, que obtuvo el 39,4%. Intrigantemente, el partido de Kretschmer tuvo un peor desempeño en su circunscripción, obteniendo solo el 34,2% de los votos, mientras que la AfD obtuvo el 37,3%.

Las proyecciones actuales para Sajonia de ARD y ZDF indican que la CDU lidera claramente sobre la AfD. Según Infratest Dimap (ARD) y el Grupo de Investigación Wahlen (ZDF), la CDU tiene una ventaja de aproximadamente el 1% sobre la AfD, con el 31,5-31,8% frente al 30,4-30,8% de la AfD. Inicialmente, el Grupo de Investigación Wahlen había mostrado una carrera cerrada entre la CDU y la AfD, con la AfD amenazando con superar la estrecha ventaja de la CDU. Sin embargo, la proyección de ARD indicó consistentemente la clara ventaja de la CDU.

El "deseo del corazón" de Ramelow para la noche - que la AfD no recibiría menos de un tercio de todos los votos - parece altamente improbable que se materialice, lo que podría resultar en una mayoría de bloqueo para las decisiones que requieren una mayoría de dos tercios.

A pesar de los malos resultados en las elecciones estatales de Turingia y Sajonia, el Canciller Federal Olaf Scholz puede continuar contando con el apoyo de su partido, el SPD, según el presidente del SPD, Lars Klingbeil. En una entrevista con ZDF, Klingbeil declaró: "Y yo, como presidente federal del partido, espero que todos trabajen aún más duro de lo que lo han hecho". El partido debe luchar colectivamente para recuperar votos, dijo Klingbeil.

21:02 Vicepresidente del FDP Kubicki: "La coalición de semáforo ha perdido su mandato"Después del desempeño decepcionante de los partidos de la coalición de semáforo en las elecciones de Sajonia y Turingia, el vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, ha sugerido consecuencias para la coalición nacional. "Los resultados de las elecciones demuestran: la coalición de semáforo ha perdido su mandato", escribió Kubicki en "X". Si una parte significativa de los votantes rechaza la coalición de esta manera, debe haber consecuencias. La percepción pública es que "esta coalición está dañando al país", mencionó Kubicki. El FDP no logró superar el umbral del 5% en ambas elecciones estatales y actualmente se proyecta en un mísero 1%.

20:37 Sajonia: El Partido de la Izquierda Parece Destinado a Ganar Escaños Parlamentarios a Pesar de una Caída del 4%A pesar de las significativas pérdidas, el Partido de la Izquierda parece estar en camino de ingresar al parlamento estatal de Sajonia. A pesar de no haber alcanzado el umbral del 5% con los segundos votos, se proyecta en un 4.3% según la última estimación de ZDF. Sin embargo, dos candidatos directos del Partido de la Izquierda en los distritos de Leipzig tienen una ventaja considerable sobre sus competidores. Conseguir dos mandatos directos podría garantizar al Partido de la Izquierda unos pocos escaños en el nuevo parlamento estatal. Estos posibles ganadores también podrían asegurar los primeros puestos en la lista estatal de su partido, lo que podría negar a la actual coalición de CDU, SPD y Verdes una mayoría. El Ministro-Presidente Kretschmer entonces necesitaría el BSW para una mayoría de gobierno.

20:28 Ganador Proyectado para Turingia: La Cuota de Votos de AfD Sigue en AlzaSegún la última proyección de resultados electorales de Turingia de ZDF, la cuota de votos de AfD sigue aumentando, alcanzando el 33.4%. La CDU está en el 23.8%, el BSW en el 15.5%, el Partido de la Izquierda en el 11.9%, el SPD en el 6.0% y los Verdes en el 3.4%. El FDP no supera el 1.2%.

20:17 Ganador Proyectado para Sajonia: La Lideranza de la CDU sobre AfD se Ha ReducidoSegún la última proyección de resultados electorales de Sajonia de ZDF, la CDU en Sajonia solo lidera a AfD en 0.1 puntos porcentuales. Los cristianos demócratas están en el 31.5%, con el partido de extrema derecha AfD pisándoles los talones con un 31.4%. En Turingia, según las proyecciones, AfD ha superado significativamente a la CDU. Los Verdes en Sajonia están actualmente en el 5.1% y enfrentan incertidumbre en cuanto a sus escaños parlamentarios. El Partido de la Izquierda, con una proyección del 4.3%, tiene pocas posibilidades de ingresar al parlamento. El SPD, con un 7.6%, está asegurado en el parlamento estatal.

19:56 Turingia: El Escaño Parlamentario Directo de Höcke Está en IncertidumbreLa entrada directa de AfD's líder de facción Björn Höcke al parlamento estatal de Turingia está en incertidumbre. Con el 68% de los 74 distritos electorales contados, el candidato de la CDU Christian Tischner tiene una ventaja de votos del 42.3% sobre el 40.4% de Höcke. Si Tischner gana una mayoría en el distrito electoral Greiz II, Höcke no conseguirá un mandato directo y tendrá que confiar en un escaño a través de la lista estatal, donde es el primero en la línea. Sin embargo, si muchos candidatos directos de AfD tienen éxito, nadie más del partido entrará al parlamento a través de la lista estatal.

19:50 Höcke sobre el Éxito de AfD: "La Estrategia del Muro Ha Fallado"En Turingia, AfD está a punto de ingresar al parlamento estatal como la fuerza principal. "La estrategia del muro ha fallado", concluye el candidato principal de AfD, Björn Höcke. En una entrevista con ntv, califica el resultado electoral como "histórico" y habla sobre la formación del gobierno próximo.

19:42 Ramelow sobre la Caída del Partido de la Izquierda: "Hemos Sido Canibalizados"El Ministro-Presidente de Turingia, Bodo Ramelow, atribuye la "canibalización" de su Partido de la Izquierda a dos causas: "Primero, una CDU que ha equiparado constantemente a AfD y la Izquierda, ha impulsado siempre el 'exclusivismo' en nuestra dirección, a pesar de haber dado forma factualmente al país con nosotros durante cinco años", dijo el jefe de gobierno en ntv. Como otro factor para la caída de la Izquierda, Ramelow nombró "un BSW que anunció que ganaría el 17% de los votos para la AfD, y en realidad, ahora han tomado nuestros votos". Sin embargo, Ramelow aún puede alegrarse por la alta participación de votantes.

19:26 Nouripour sobre el Éxito de AfD: "Mis Pensamientos Están con Aquellos que Tienen Miedo"AfD está ganando más del 30% en ambas elecciones estatales de Sajonia y Turingia, dejando muy atrás a los partidos de la luz de tráfico. El líder del partido verde, Omid Nouripour, ve el resultado electoral de AfD como un "punto de inflexión" y un llamado a defender la democracia juntos.

19:13 Última Proyección para Sajonia: La Victoria de la CDU se Hace Más CerradaLa última proyección de ZDF revela a AfD y a la CDU en Sajonia casi empatadas: los cristianos demócratas solo lideran con un 31.7%, casi al mismo nivel que el 31.4% de los votos de AfD. El BSW está en el 11.4%, el SPD en el 7.8%. Los Verdes estarían más asegurados en el parlamento estatal con un 5.5%, mientras que la Izquierda no superaría el umbral del 5% con un 4.3%.

7:08 Wagenknecht Propone una Alianza con la CDU y el SPD en TuringiaLa líder del Partido de la Izquierda en Turingia, Sahra Wagenknecht, está buscando una coalición con la CDU y potentially también con el SPD. Wagenknecht dijo: "Realmente esperamos poder formar un gobierno decente con la CDU - probablemente también con el SPD". Después de cinco años de gobierno minoritario, los ciudadanos de Turingia buscan un gobierno mayoritario estable que aborde problemas urgentes como la "falta significativa de maestros". Además, quieren un gobierno estatal que "hable" en la política federal, promoviendo la paz, la diplomacia y oponiéndose al despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht descartó cualquier coalición con AfD en Turingia.

7:02 Nueva previsión para Turingia: AfD destaca su éxitoSegún una proyección de ZDF para los resultados de las elecciones en Turingia, la AfD está mostrando un éxito aún mayor que el inicialmente previsto. Según esta valoración, el partido de extrema derecha está obteniendo el 33,1% de los votos en el estado. La CDU está en el 24,3%, la alianza de Wagenknecht está en el 15%, mientras que la Izquierda, que actualmente tiene a Bodo Ramelow como Ministro Presidente, está perdiendo casi 8 puntos porcentuales y ahora está en el 11,7%. El SPD está en el 6,6%, y los Verdes en el 4% de los votos.

6:56 Göring-Eckardt: El éxito de la AfD en Alemania es decepcionanteLos políticos del Partido Verde en Alemania están consternados por el éxito de la AfD en Turingia, aún más que la derrota en las elecciones estatales. La vicepresidenta del Bundestag Katrin Göring-Eckardt ve el éxito de los extremistas de derecha como una "decepción" para Alemania. El líder del partido Omid Nouripour siente que el fracaso de su partido es "mínimo" dado que la AfD se ha convertido en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal.

6:48 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las razones para celebrar"El ministro presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como una sólida base en la coalición gubernamental. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en la fiesta electoral de su partido. "Detrás de nosotros hay cinco años duros", dijo, reconociendo que la gente en Sajonia había puesto su confianza en la CDU en lugar de emitir un voto de protesta. "Sabemos cuán decepcionada está la gente con lo que está sucediendo en Berlín".

6:39 Resultados iniciales para Sajonia: La ventaja de la CDU sobre la AfD se reduceSegún las proyecciones iniciales de ZDF, la ventaja de la CDU sobre la AfD en las elecciones estatales de Sajonia se ha reducido: la CDU ahora solo tiene una ligera ventaja, con el 31,9%, en comparación con el 31,3% de la AfD en los votos emitidos. La Izquierda, que actualmente tiene a Bodo Ramelow como Ministro Presidente, está perdiendo casi 8 puntos porcentuales y ahora está en el 11,6%. El SPD está en el 7,8%, mientras que los Verdes apenas lograrían entrar en el parlamento estatal con el 5,2% de los votos, y la Izquierda se quedaría fuera con el 4,5%.

6:33 Weidel aboga por la representación de la AfD en el gobierno de Turingia y SajoniaLa jefa federal del partido de la AfD, Alice Weidel, aboga por la participación de su partido en el gobierno de Turingia y Sajonia. "Bajo circunstancias normales, siguiendo las prácticas en este país, el partido más fuerte -que es la AfD- debería iniciar conversaciones exploratorias", dice Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "El votante quiere que la AfD esté involucrada en el gobierno. Representamos el 30% de los votantes en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable no sería posible".

6:30 Kuhnert reconoce los modestos resultados del SPD en las elecciones de Turingia y SajoniaEl secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, ha reconocido los modestos resultados de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esta no es una noche para celebrar para el SPD", dijo en ARD. El SPD ha enfrentado desafíos durante años. "Había un riesgo real de ser expulsado de los parlamentos estatales", dijo Kuhnert. "Luchar vale la pena, somos necesarios". Él enfatizó que mucho necesita cambiar, incluyendo explicar más y escuchar a los votantes. Cuando se le preguntó sobre el canciller Olaf Scholz, dijo: "Necesitamos explicar nuestra política colectivamente".

6:23 Höcke celebra el resultado de Turingia como "victoria histórica"El líder del grupo parlamentario de la AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como "histórico". La AfD ahora es el partido popular más popular en el estado federal, y cree que solo con la AfD vendrá el cambio.

6:21 Chrupalla sobre Turingia: "Pecho a pecho con la CDU"El líder del partido de la AfD, Tino Chrupalla, está eufórico con los resultados de su partido, afirmando que la voluntad de los votantes ha traído un cambio político en ambos estados federados. La AfD ahora está abierta a negociaciones con todos los partidos. "En Sajonia, estamos pecho a pecho con la CDU", dijo, destacando que la AfD quiere gobernar en el mejor interés de Sajonia.

18:17 Secretario general de la CDU: No hay sociedad con la AfDEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, declaró que no habría sociedad con la AfD en Turingia o Sajonia. Él enfatizó esto firmemente, hablando con ARD. La CDU busca formar gobiernos desde el corazón del parlamento, expresando confianza en que lo lograrán. Según él, la CDU, como el último resto de un partido popular, es el "baluarte". Él agregó que los partidos del semáforo recibieron un golpe.

18:13 Resultados Previstos en Sajonia: CDU Ligeramente por Encima de AfD, BSW en 12%, Verdes en ApurosLos primeros resultados previstos para las elecciones estatales de Sajonia muestran a la CDU liderando con el 31.5% de los votos, superando ligeramente a la AfD con el 30%. El BSW es la tercera fuerza más fuerte con el 12%, mientras que la SPD mantiene un puesto en el parlamento estatal con el 8.5%. Los Verdes están luchando con un 5.5%. La Izquierda está fuera de la imagen con el 4%, y el FDP no logra asegurar un escaño en el nuevo parlamento.

18:10 Resultados Previstos en Turingia: Mayoría de AfD, BSW en Dos Dígitos en SajoniaLos primeros resultados previstos para las elecciones estatales de Turingia muestran a la AfD con una mayoría abrumadora de votos con el 30.5%, seguida de cerca por la CDU con el 24.5%. La Izquierda ocupa el tercer lugar con el 12.5%, y la SPD logra asegurar un puesto en el parlamento estatal con el 7%. El BSW también obtiene un escaño en el parlamento estatal con el 16%. Los Verdes y el FDP remainan por debajo del 5%.

18:01 AfD Lidera en Turingia, BSW Brilla en SajoniaLos resultados iniciales posteriores a las elecciones estatales de Turingia prevén a la AfD como la favorita, una tendencia anticipada por muchos. La SPD logra superar el umbral del 5%, mientras que los Verdes y el FDP no alcanzan esta meta. En Sajonia, el BSW logra un resultado de dos dígitos sin expectativas previas. La CDU lidera ligeramente a la AfD en estos resultados. La Izquierda y el FDP no se espera que aseguren un escaño en el parlamento estatal, según las proyecciones, mientras que los Verdes permanecen.

17:18 El Asiento de Höcke en el Parlamento Estatal PeligraEl líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, podría perder su escaño en el futuro parlamento estatal de Turingia. Sus fuertes colegas del partido podrían representar una amenaza para él. Varios de sus colegas de AfD tienen una alta probabilidad de ganar mandatos directos. Sin embargo, Höcke se encuentra en una posición desafiante con un fuerte competidor, Christian Tischner del CDU, en su circunscripción, Greiz II. Si Tischner gana y la AfD obtiene más mandatos directos de los que le corresponden, nadie podrá entrar en el parlamento a través de la lista estatal, ni siquiera Höcke, que actualmente ocupa el primer lugar. En ese caso, la AfD podría intentar persuadir a un candidato directo exitoso para que renuncie a su escaño, permitiendo que Höcke mantenga su mandato.

16:48 La Fiesta Electoral de AfD Probablemente Será Ignorada por los Medios TradicionalesExiste una fuerte posibilidad de que la fiesta electoral de AfD en Turingia no reciba cobertura de los medios tradicionales. El partido, clasificado como extremista de derecha por la agencia de inteligencia interior, intentó excluir a varios medios de la fiesta. Sin embargo, un tribunal impidió esta acción, lo que llevó a la partido estatal a prohibir a todos los medios. Un portavoz del partido citó problemas organizativos, señalando que no había suficiente espacio en el lugar para todos los representantes de los medios que solicitaban la acreditación.

16:29 Casi un Cuarto de los Electores Elegibles Vota por Correo en SajoniaPara las elecciones etiquetadas como "decisivas" por el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, casi un cuarto de los electores ya han votado por correo. El comisionado electoral del estado espera que el 24.6% de los votantes hayan votado por correo. La participación en las votaciones durante la tarde fue ligeramente superior a la de 2019.

15:52 Höcke Vota en Lada, Ramelow con su EsposaEl líder de AfD en Turingia y candidato principal, Björn Höcke, emitió su voto al mediodía. Llegó a su estación de votación en Bornhagen, distrito de Eichsfeld, en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso. Mientras tanto, el ministro presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado, Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, de 68 años, ha estado sirviendo como líder del estado desde 2014, encabezando una coalición de minoría más recientemente.

15:40 Mayor Participación que la Última VezEn Turingia, el 44.4% de los votantes habían emitido sus votos a las 2:00 PM, lo que representa un aumento de más de dos puntos en comparación con las últimas elecciones hace cinco años. Con los votos por correo aún por contar, el comisionado electoral del estado prevé una alta participación. En Sajonia, la participación también fue ligeramente superior a la de 2019. El comisionado espera significativamente más votos por correo que en 2019. Las urnas en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

15:13 "Kretschmer Espera que los Partidos de la Coalición Lleguen al Parlamento Estatal"

14:40 Preocupaciones Principales para Sajonia y TuringiaUna encuesta significativa sugiere que alrededor de un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. Esta encuesta proporciona información sobre las preocupaciones y problemas predominantes que impulsan esta tendencia, con la inmigración siendo solo uno de ellos.

14:13 Höcke Evita Interacción Post-VotaciónLa figura principal de AfD en Turingia, Björn Höcke, pasó por la estación de votación en Bornhagen alrededor del mediodía para emitir su voto, pero no se quedó. No hubo discusiones con periodistas en el sitio. Anteriormente, Höcke cambió su distrito electoral de Eichsfeld a Greiz después de una derrota contra el candidato del CDU en su circunscripción original. A pesar de todo, se espera que pierda contra el CDU en Greiz también.

13:50 La participación electoral a mediodía en Turingia coincide con las cifras de 2019La participación electoral en Turingia ha sido consistente con las elecciones parlamentarias de 2019 hasta mediodía. Según el monitor de elecciones estatales, aproximadamente el 32% de los votantes elegibles habían votado en las urnas para el mediodía. Los votos por correo no se incluyen en estas estadísticas. En las elecciones estatales de 2019, la participación electoral se registró en un 31,2%. La elección estatal ha atraído más interés que las elecciones europeas y locales realizadas anteriormente en el año, con una participación electoral del 24,3% en el mismo marco de tiempo.

13:29 Sajonia espera una alta participación electoralSe espera una alta participación electoral en las elecciones estatales de Sajonia. Hasta mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían ejercido su derecho al voto según la Oficina de Estadísticas del Estado de Kamenz. En este punto de las elecciones estatales de 2019, el porcentaje era del 26,2%. Los votos por correo aún no se han incluido en los registros preliminares. Se estima que alrededor del 24,6% de los votantes elegibles optarán por el voto por correo en esta ocasión, en comparación con el 16,9% en 2019. Las elecciones estatales han transcurrido sin incidentes por la mañana, sin informes de problemas.

13:11 Lucke predice que la salida del SPD del parlamento de Turingia podría tener un gran impactoLos resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún son desconocidos. Albrecht von Lucke, científico político, le dice a ntv que si el SPD no logra entrar al parlamento estatal, sería altamente impactante, casi como un terremoto. Lucke habla sobre las elecciones y sus posibles resultados.

12:44 Estación de votación en Gera investiga amenazasLa policía en Gera investiga una amenaza realizada contra la estación de votación. Un hombre con una camiseta de AfD asistió a la estación de votación para votar por la mañana. Cuando se le pidió que se quitara la camiseta, ya que la publicidad partidaria estaba prohibida dentro de la estación de votación, así lo hizo, pero se enojó al salir y amenazó con volver. La policía tomó un informe y lo advirtió. Además, la policía en Erfurt investiga el grafiti "Höcke es un nazi" cerca de las estaciones de votación como vandalismo.

12:15 Correctiv advierte contra la firma de papeletas de votación para proteger contra el fraude electoralLa red de investigación Correctiv ha emitido advertencias sobre una idea equivocada recurrente de que las firmas en las papeletas de votación pueden proteger contra la manipulación de votos. La oficina del presidente del recuento federal ha confirmado a Correctiv que los votantes no deben firmar las papeletas de votación debido al riesgo para el secreto del voto, una omisión que anula toda la papeleta de votación.

11:51 Voigt espera "relaciones de mayoría sólida"El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, ha ejercido su derecho al voto. Voigt expresó su gratitud a los votantes de Turingia y esperó que participen en la determinación del futuro del estado y dio la bienvenida a la perspectiva de "relaciones de mayoría sólida" para el renacimiento del estado.

11:25 Sonneberg registra un aumento en los ataques de extrema derechaDesde que Sonneberg fue liderada por un político de AfD, las críticas y las personas comprometidas han aumentado, con muchos optando por dejar de trabajar debido a las amenazas. Además, se ha informado que la frecuencia de los ataques de extrema derecha ha aumentado cinco veces en un año. Los expertos correlacionan el aumento con el líder del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer aborda la estación de votación de DresdeEl ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve las elecciones estatales como "probablemente la más significativa en 34 años". Al ejercer su derecho al voto en Dresde, Kretschmer agradeció a muchas personas que votaron de manera diferente en el pasado pero que ahora han optado por la "fuerza principal en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. Kretschmer ve este espíritu compartido como esencial para la formación del gobierno que sirva a la región. La seguridad y la estabilidad se han convertido en prioritarias para la CDU, ya que el partido enfrenta una competencia rígida de la AfD en las encuestas.

09:59 "Elección históricamente insensitiva": Historiador critica la elección para el día de votación de Sajonia y TuringiaEl historiador Peter Oliver Loew critica la programación de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia el 1 de septiembre, conmemorando el 85º aniversario de la invasión de Polonia por Alemania en 1939. Loew, director del Instituto Germano Polaco, expresó su descontento a Redaktionsnetz Deutschland (RND), stating, "Cualquiera que haya pensado que era una buena idea celebrar elecciones el 1 de septiembre claramente carece de cualquier sensibilidad hacia la historia." En referencia a la AfD, clasificada como "seguramente de extrema derecha" por la oficina de inteligencia interior en ambos estados, Loew expresó sus preocupaciones sobre las posibles asociaciones negativas si el partido, con vínculos cuestionables con la era nazi, logra victorias en Dresde y Erfurt.

09:30 "Elección crítica": Datos de votación para las elecciones estatales de SajoniaMás de 3,3 millones de votantes elegibles en Sajonia tienen la oportunidad hoy de seleccionar a sus líderes políticos preferidos para el futuro parlamento de Dresde. La CDU, en el poder desde 1990, corre el riesgo de perder su posición principal por primera vez. El actual ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, se refiere a esta elección como "crítica". "Todo está en juego", declaró Kretschmer.

09:05 Kretschmer acusa a la coalición de semáforo de "pánico electoral"Llegó el día de las elecciones en Sajonia, y la pregunta sigue siendo: ¿Conservará el ministro presidente Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, Kretschmer habló sobre su postura en el debate sobre los refugiados, el gobierno de la luz de semáforo y el conflicto de Ucrania.

08:46 Datos electorales para TuringiaHoy es el día de la decisión en Alemania central: la población vota para determinar quién guiará el estado federal con aproximadamente 2,1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿Emergerá el AfD, liderado por el candidato principal Björn Höcke, como la fuerza más poderosa en Turingia?

08:24 Amenaza potencial para la democracia por la expansión del AfDLas encuestas sugieren que el AfD es probable que amplíe su influencia en las elecciones próximas en Sajonia y Turingia. Este desarrollo representa un peligro para las instituciones democráticas, según un grupo de investigación. Argumentan que nuestra apreciación por el estado de derecho puede no ser tan destacada como creemos.

08:00 Estaciones de votación abiertas en Turingia y Sajonia

Las elecciones para los nuevos parlamentos estatales tienen lugar hoy en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, el AfD mantiene una ventaja significativa en Turingia. En Sajonia, el CDU liderado por Michael Kretschmer y el AfD están empatados. Se esperan proyecciones iniciales alrededor de las 18:00, después de que cierren las estaciones de votación. Estas elecciones en los dos estados alemanes orientales sirven como un barómetro para la situación actual de la coalición de semáforo en Berlín.

Actualmente, el gobierno de Turingia, compuesto por una coalición roja-roja-verde bajo el ministro presidente Bodo Ramelow (Partido de la Izquierda), carece de la mayoría necesaria en las encuestas. Después de las elecciones, una posible coalición de gobierno podría incluir al CDU, la Alianza para el Progreso y la Renovación (APB) liderada por Sahra Wagenknecht, y al SPD. En Sajonia, remains unclear whether the current coalition of CDU, SPD, and Greens will retain its majority. Kretschmer leaves open the possibility of forming an alliance with the APB. The Left Party may be on the brink of losing its parliamentary seats in Saxony, while the same fate awaits the Greens and FDP in Thuringia.

