- Los resultados del Club de Ciclismo de Sajonia son preocupantes

El Club General Alemán de Ciclismo (ADFC) de Sajonia llega a una conclusión decepcionante sobre los proyectos ciclistas de la coalición sálica de los últimos cinco años. La alianza de CDU, Verdes y SPD solo ha logrado algunos pasos pequeños, pero el panorama general no es satisfactorio, según el juicio del club ciclista. "Cada vez más personas en Sajonia quieren pedalear, pero el gobierno estatal no está haciendo lo suficiente para garantizar que sea seguro y cómodo", dijo el presidente del ADFC, Janek Mücksch. De los 18 objetivos ciclistas declarados en el acuerdo de coalición, nueve no se han cumplido y seis solo parcialmente.

Según el ADFC, Sajonia está muy por detrás de sus objetivos para construir carriles bici fuera de las ciudades. Para finales de 2025 se planearon 538 kilómetros de carriles bici, pero para finales de 2023 solo se habían construido 135. "Necesitamos más planificadores cualificados en la Oficina Estatal de Construcción de Carreteras y Transporte", explicó Mücksch. Sajonia también está retrasada en el turismo ciclista. El jefe del ADFC recomendó que el nuevo gobierno sálico se centre en un carril bici desde Dresde a Wrocław (Breslau). Ya hay esfuerzos fuertes en el lado polaco, especialmente en el condado de Görlitz.

El ADFC critica el concepto de seguridad vial aprobado por el gabinete el martes como "35 páginas de contenido vacío". En 2021, 32 ciclistas perdieron la vida en las carreteras sálicas. Según una encuesta del club ciclista, el 75% de los sálicos se siente inseguro al pedalear. No es de extrañar, ya que han faltado carriles bici seguros durante décadas en muchos lugares y no se abordan sistemáticamente los puntos calientes de accidentes. Otra crítica fue la confusión de tarifas al llevar bicicletas en los trenes de diferentes asociaciones de transporte. Aquí se pidió uniformidad.

"Sajonia necesita solo tres cosas para permitir que cada niño de la escuela se mueva con seguridad en la carretera en bicicleta y que los trabajadores integren el ciclismo en su rutina diaria: más dinero para carriles bici, más personal para la planificación y más seguridad para todos", resumió Mücksch. Pidió un gasto en una red ciclista moderna de diez euros por habitante al año, que ascendería a unos 40 millones de euros. Actualmente, solo son 18 millones de euros, se quejó el club. Debería haber un carril bici junto a todas las carreteras estatales y federales de Sajonia, y instalaciones de aparcamiento seguras en las estaciones de tren. Los municipios necesitan más poderes de decisión para introducir zonas de 30 km/h.

El ministro de Transportes de Sajonia, Martin Dulig (SPD), admitió el martes que había carencias en la implementación del concepto ciclista de 2019. La verdad es que ahora planear un carril bici lleva ocho años. Los mayores obstáculos son los problemas de propiedad y las investigaciones innecesarias. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre simplificar los procesos de planificación. También falta personal para la planificación. No es el presupuesto el problema, sino la capacidad de planificación. "Estamos muy por detrás de las expectativas", dijo Dulig, lamentándolo también como miembro del ADFC.

