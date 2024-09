- Los resultados de las elecciones son desventajosos para todos los demócratas

Según la Presidenta del Gobierno de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, los resultados electorales en Sajonia y Turingia son "preocupantes". "Es un resultado pobre para todos los demócratas cuando un partido categorizado como extrema derecha se convierte en la fuerza dominante en Turingia", declaró la política del SPD después de las primeras proyecciones. Sin embargo, en Sajonia está claro que los ciudadanos han apoyado al Presidente del Gobierno en momentos difíciles.

Schwesig espera que una tendencia similar se produzca en las elecciones estatales de Brandeburgo, donde el popular y exitoso Presidente del Gobierno, Dietmar Woidke, está corriendo. "Desafortunadamente, esto no fue posible en Turingia debido a la rivalidad entre La Izquierda y el BSW", señaló.

Sin embargo, el SPD ha alcanzado su "objetivo mínimo". "Mi respeto a los campañas electorales en Turingia y Sajonia que tuvieron que luchar contra una fuerte tendencia nacional", dijo Schwesig.

Proyecciones Iniciales

En Turingia, se proyecta que el AfD aumente a entre el 31,2 y el 33,1 por ciento (2019: 23,4 por ciento), mientras que la CDU se establece en entre el 24,3 y el 24,5 por ciento (21,7). El BSW ingresa con entre el 15,0 y el 15,7 por ciento, dejando a La Izquierda, liderada por el Presidente del Gobierno Bodo Ramelow, significativamente atrás, con una caída importante a entre el 11,7 y el 12,4 por ciento (31,0). Los partidos del gobierno de la coalición de Berlín sufren graves pérdidas: el SPD está en entre el 6,6 y el 6,8 por ciento, por debajo de su peor resultado en Turingia en 2019 (8,2). Los Verdes y el FDP no califican para el parlamento, con los Verdes en entre el 3,8 y el 4,0 por ciento (5,2) y el FDP sin siquiera tener sus propios resultados registrados.

En Sajonia, la CDU está en entre el 31,6 y el 31,7 por ciento (2019: 32,1 por ciento). El AfD le sigue de cerca con entre el 30,4 y el 31,4 por ciento (27,5). El BSW ingresa con entre el 11,4 y el 12,0 por ciento. El SPD está en entre el 7,8 y el 8,2 por ciento (7,7). La Izquierda alcanza entre el 4,0 y el 4,3 por ciento, apenas la mitad de sus votos de hace cinco años (10,4). Los Verdes también están en riesgo con entre el 5,3 y el 5,5 por ciento (8,6). El FDP vuelve a perder la entrada al parlamento. Los partidos con menos del cinco por ciento aún pueden ingresar al parlamento de Sajonia si ganan dos mandatos directos.

Schwesig expresó sus preocupacionesRegarding the projected rise of the AfD in Turingia, as they are projected to become the dominant force, while the Left, led by Minister President Bodo Ramelow, faces a significant drop in votes. In Sajonia, the AfD is also projected to gain votes, potentially posing a challenge to the CDU, despite their marginally lower projections.

Lea también: