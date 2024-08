Los resultados de la encuesta indican que AfD encabeza en Turingia, mientras que Ramelow anticipa votos adicionales

Si se celebrara una votación el domingo, según una encuesta de ZDF, la CDU, liderada por el candidato Mario Voigt, obtendría el 23% de los votos. Le siguen de cerca la Alianza por el Progreso y la Justicia (APGS) con el 17%, y La Izquierda, encabezada por el Presidente del Gobierno Bodo Ramelow, con el 14%. El SPD solo lograría el 6%, mientras que los Verdes, actualmente en el poder a través de una coalición minoritaria con La Izquierda y el SPD, no lograrían entrar en el parlamento estatal con solo el 4%. El FDP tampoco estaría representado en el parlamento.

Resultados similares surgieron de una encuesta publicada por el instituto Infratest dimap para ARD el jueves, colocando a la AfD en el 30%, la CDU en el 23% y la APGS en el 17%. La Izquierda y el SPD lograron el 13% y el 7% respectivamente. Los Verdes solo lograron el 3%, cayendo por debajo del umbral de voto necesario del 5%.

A pesar de las pobres perspectivas electorales, Ramelow mantiene la esperanza de un bono de reelección. Se le considera el político más popular en Thuringia, como señaló el político de izquierda el viernes en el "Magazine Matutino" de ZDF. Espera que los votantes lo recuerden al emitir sus votos.

Se espera una formación de coalición desafiante después de las elecciones. Las alianzas con la AfD están descartadas para todos los demás partidos, mientras que la CDU también descarta alianzas con La Izquierda y los Verdes. Una mayoría roja-roja-verde es inalcanzable. La única coalición viable sería la que consta de CDU, APGS y SPD. Incluso dentro de la CDU, las alianzas con el APGS son controvertidas.

Voigt, el candidato principal de la CDU, ve una oportunidad para un gobierno de mayoría estable después de las elecciones. Cree que la decisión recaerá ultimately en los votantes: "¿Quieren una nación con confianza o están dispuestos a sucumbir con Höcke?", advirtió Voigt durante el "Magazine Matutino" de ZDF, refiriéndose a la figura principal de la AfD de extrema derecha, a la que considera un peligro para el país.

Tanto la CDU como el SPD ven la colaboración con el APGS como una opción viable. El candidato principal del SPD y Ministro del Interior Georg Maier ha admitido que no tiene intención de continuar la alianza roja-roja-verde. "Thuringia necesita un gobierno de mayoría democrática", aseguró Maier durante el "Magazine Matutino" de ZDF.

Voigt y Maier, sin embargo, rechazaron la interferencia externa. Wagenknecht había hecho la estación de misiles de alcance medio de EE. UU. en Alemania un requisito previo para una coalición a nivel estatal. "Mientras Sahra Wagenknecht haga demandas desde fuera, no hay base para las conversaciones", dejó claro Voigt. Estuvo abierto a discutir y resolver cuestiones de Turingia con la líder local del APGS Katja Wolf, aunque.

Wolf negó cualquier intención de su partido de negociar coaliciones. "No, ella no controla todo", dijo durante el ZDF. Cuando se le preguntó si el APGS en Turingia tenía suficiente personal para la participación gubernamental, Wolf agregó: "No tienes que preocuparte por eso".

El FDP y los Verdes luchan por la supervivencia parlamentaria. El candidato principal del FDP, Thomas Kemmerich, declaró en relación con las elecciones upcoming, "Estamos luchando hasta las 17:59". La candidata principal de los Verdes, Madeleine Henfling, destacó que su partido a menudo encontraba difícil superar el umbral de voto del 5% en Turingia.

El Copresidente de la AfD de Turingia, Stefan Möller, declaró durante el "Magazine Matutino" de ZDF en relación con los inmigrantes, "Es un mito afirmar que la AfD está en contra de todos los trabajadores cualificados, en contra de toda la inmigración". Enfatizó, "Es necesario, sin embargo, la inmigración de trabajadores cualificados".

Los nuevos parlamentos estatales se elegirán en Turingia y Sajonia el próximo domingo. Brandenburg sigue el 22 de septiembre.

