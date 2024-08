- Los restos recuperados del carguero sumergido, Verity, fueron identificados.

Casi un año después del choque de dos buques de carga en el Mar Báltico alemán, se descubrió otro cuerpo. La Dirección General de Aguas y Navegación (DGAN) con sede en Bonn lo confirmó. El marinero fue encontrado en la sección trasera del buque de carga sumergido "Verity", que fue recuperado un viernes.

El buque mercante "Verity" colisionó con el buque de carga "Polesie" el 24 de octubre de 2023, a unos 22 kilómetros al suroeste de la isla alta mar de Helgoland y a unos 31 kilómetros al noreste de Langeoog, una isla frisona oriental. El "Verity", que navegaba bajo la bandera de la Isla de Man y medía 91 metros de longitud, se hundió. Su viaje era desde Bremen a Immingham, en el Reino Unido.

Tres miembros de la tripulación siguen sin ser contabilizados

A bordo había siete miembros de la tripulación. Tres de ellos siguen sin ser contabilizados. El capitán ya había sido recuperado, fallecido. Dos miembros de la tripulación fueron rescatados del agua en ese momento. El miembro de la tripulación actual encontrado estaba en una cabina, según la DGAN. La policía federal trasladó el cadáver a Hamburgo para su examen posterior en la tarde. "Se ha informado de inmediato a los representantes legales de las familias restantes sobre el descubrimiento", anunció una portavoz de la DGAN.

El "Polesie" tenía 22 miembros de la tripulación a bordo y permaneció navegable después del accidente, según el servicio de rescate responsable en Cuxhaven en ese momento. El "Polesie" medía 190 metros de longitud, considerablemente más grande que el "Verity".

Sección trasera recuperada el viernes

El viernes en cuestión, la sección trasera de 600 toneladas, o popa, se extrajo de una profundidad de agua de aproximadamente 40 metros utilizando una grúa flotante. Después de la extracción, se iba a realizar una búsqueda dirigida de los cuatro miembros de la tripulación restantes. Según la DGAN, se utilizó la grúa flotante más fuerte de Europa, el Hebo Lift 10, para la extracción. Se dice que tiene una capacidad de elevación de hasta 2.200 toneladas.

La recuperación compleja y detallada del barco se precedió de meses de preparación, según la autoridad. Inicialmente, se drenaron sustancias peligrosas de los tanques del barco, luego se pudo recuperar la carga del barco de carga - 187 rollos de acero en espiral. Además, el pecio completo representaba un peligro para la navegación debido a su ubicación.

Proa a ser recuperada el lunes

Para levantar el pecio del agua con la grúa flotante, se dividió bajo el agua en dos partes. La división tardó nueve horas. Se adjuntaron cadenas de elevación debajo de las partes del pecio y también se instalaron bombas dentro del pecio para reducir el peso durante el levantamiento.

La parte frontal del barco de 580 toneladas, la proa, se levantará el lunes. "Las condiciones meteorológicas son favorables, por lo que la operación avanza según lo planeado", informó una portavoz de la DGAN. Luego continuará la búsqueda de los miembros de la tripulación restantes. Una zona de seguridad con un radio de una milla náutica alrededor del sitio del accidente sigue en vigor hasta el final del recovery. Las dos partes del pecio se remolcarán a los Países Bajos y se disposición de manera responsable.

