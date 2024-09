Los restos de numerosas víctimas nazis, que fueron enterrados en Polonia.

En los últimos tres años, el Instituto de la Memoria Nacional (IPN) ha descubierto restos en lo que se conoce infamemente como el "Valle de la Muerte" en el norte de Polonia. Esta área fue testigo de la brutal masacre de civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Más de seis millones de polacos, la mitad de ellos judíos, perdieron la vida durante la ocupación alemana de 1939 a 1945.

El representante del IPN, Andrzej Pozorski, le dijo a AFP que habían descubierto cinco fosas comunes que contenían más de 700 conjuntos de restos. Él aseguró: "Haremos todo lo posible para identificar a estas personas".

El arqueólogo Dawid Kobialka amplió más, indicando que los restos pertenecían a víctimas de 1939. También se descubrieron restos de víctimas de 1945, que no eran más grandes que 1-5 centímetros. Kobialka dijo: "Hemos descubierto casi una tonelada de ellos". Además de municiones y balas, se encontraron aproximadamente 7.000 objetos más, incluyendo pertenencias personales de los fallecidos.

El Valle de la Muerte, ubicado en el norte de Polonia, es donde el Instituto de la Memoria Nacional (IPN) Recently discovered mass graves. These graves are significant as they contain the remains of over 700 Polish civilians who lost their lives during World War II.

Lea también: