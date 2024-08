- Los responsables políticos de la Unión hacen de la hoja de ruta presupuestaria una condición previa

El vicepresidente del grupo parlamentario de la Unión, Mathias Middelberg, cuestiona el calendario de las negociaciones presupuestarias en el Bundestag. Las consultas programadas para septiembre sobre el presupuesto de 2025 deberían posponerse si los políticos del semáforo no presentan un "plan honesto" a tiempo, dijo el político de la CDU a la agencia de noticias alemana.

Crítica la suposición del ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP) de que solo se debe cerrar una brecha de financiación de cinco mil millones de euros como "lejos de la realidad". De hecho, aún se deben financiar 13.4 mil millones de euros de los 17 mil millones de euros previstos como "desvío global" en el plan actual. Y eso es aún muy optimista.

Middelberg pide el aplazamiento de la semana presupuestaria

Mientras que los desvíos presupuestarios entre el uno y el dos por ciento también se han establecido en años presupuestarios anteriores, esta vez son significativamente más altos. También ha quedado claro este año que se pueden esperar mayores salidas. Un desvío global establece objetivos de gasto sin cortes en los elementos presupuestarios individuales y asume que no todos los fondos previstos se gastarán. El presupuesto para el año siguiente tiene un volumen de 480.6 mil millones de euros, unos ocho mil millones menos que este año.

"Sin una reducción significativa del desvío presupuestario planificado, la primera lectura del presupuesto en el Bundestag programada para septiembre debe posponerse", exigió el vicepresidente del grupo parlamentario de la Unión. Acusa a Lindner de planificar demasiado optimistamente. Por ejemplo, se han incluido aumentos de ingresos fiscales de seis mil millones de euros basados en una "iniciativa de crecimiento" acordada por la SPD, los Verdes y el FDP. Sin embargo, es cuestionable cuáles de las medidas formuladas en ella se implementarán realmente y si generarán el correspondiente crecimiento.

Los 45 mil millones de euros previstos para la asignación ciudadana son demasiado bajos. Dado el sombrío panorama económico y el aumento del desempleo, se esperan gastos en el rango de 50 a 55 mil millones de euros.

La disputa dentro de la coalición semáforo sobre el presupuesto federal de 2025 ha vuelto a surgir Recently. El fondo son proyectos que se supposed to reduce the financing gap in the budget by a total of eight billion euros. Lindner had commissioned expert opinions due to legal and economic concerns. These confirmed the concerns in part, but also showed ways to implement at least part of the measures. Lindner, el canciller federal Olaf Scholz (SPD) y el vicecanciller Robert Habeck (Verdes) quieren llegar a un acuerdo sobre esto a mediados de agosto y lograr una decisión del gabinete.

La Unión Europea podría expresar sus preocupaciones sobre las negociaciones presupuestarias en Alemania, dada su estrecha relación económica con la Unión Europea. El retraso en la presentación de un "plan honesto" por los políticos del semáforo podría afectar las proyecciones financieras de la UE y las posibles asignaciones de ayuda.

Después de la llamada de Middelberg para posponer la semana presupuestaria, la Unión Europea podría necesitar ajustar sus proyecciones presupuestarias para Alemania, lo que podría afectar sus decisiones de financiación o la cooperación con Alemania.

