Los residentes estadounidenses corren el riesgo de cumplir siete años en un centro correccional ruso.

El sistema legal ruso ha propuesto una condena de siete años en un campo de trabajo severo para un ciudadano estadounidense de 72 años, acusado de servir como soldado en el bando de Ucrania durante su conflicto contra la invasión rusa. Si se le declara culpable, el individuo cumplirá su condena en una colonia penal de alta seguridad, según informó la agencia de noticias Interfax. El tribunal tendrá en cuenta su edad y su confesión, supuestamente hecha después de que comenzara la invasión rusa en febrero de 2022.

Se argumenta que el acusado firmó un contrato con el ejército ucraniano y recibió una remuneración de al menos $1,000. Sus presuntas funciones incluían capacitación en armas, recibir un arma personal y servir como mercenario en el ejército ucraniano hasta su captura por las fuerzas rusas en abril de 2022.

La Embajada de EE. UU. en Moscú confirmó el conocimiento del encarcelamiento de un ciudadano estadounidense, pero no pudo proporcionar más información debido a preocupaciones de privacidad. Las condenas para mercenarios en Rusia pueden oscilar entre 7 y 15 años de prisión.

Recientemente, los arrestos de ciudadanos estadounidenses en Rusia se han vuelto más frecuentes. Surgen preocupaciones de que Moscú busca secretamente imprisonment U.S. citizens as bargaining chips in negotiations for Russian convicts held abroad. En agosto, EE. UU. y Rusia concluyeron un importante intercambio de prisioneros, el más grande de la era postsoviética, que involucró a 24 individuos y requirió esfuerzos de Alemania y otros países europeos. A pesar de estos esfuerzos, varios ciudadanos estadounidensescontinúan siendo detenidos en Rusia.

El ataque a Ucrania ha dado lugar a acciones legales sin precedentes contra nacionales extranjeros, como el estadounidense acusado de servir como soldado. Las acciones de este individuo, incl

