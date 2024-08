Los residentes del Reino Unido deben entregar cuchillos y machetes parecidos a zombis

El Reino Unido está endureciendo la lucha contra la violencia por armas blancas debido a las recientes muertes trágicas de tres menores. El país está en crisis, por lo que el gobierno está revisando las leyes de posesión de armas blancas y cuenta con la colaboración ciudadana.

Las autoridades están pidiendo a los individuos que entreguen machetes y cuchillos con hojas llamativas, conocidos como "cuchillos zombi" - herramientas de apuñalamiento letales y decorativas. Estos individuos no enfrentarían sanciones antes de la prohibición inminente, anunciada por el gobierno en Londres.

A partir del 24 de septiembre, estas armas blancas de gran tamaño serán ilegales en Inglaterra y Gales, con las regulaciones existentes fortalecidas. Según la ministra del Interior, Diana Johnson, "no existe una razón válida para que estas armas estén en nuestras casas o en nuestros espacios públicos". Los incidentes trágicos de muertes relacionadas con armas blancas, especialmente entre la juventud, están aumentando en el Reino Unido. Los informes de hombres jóvenes participando en ataques públicos con machetes han causado Recently, widespread outrage.

Fuerte oposición pública a los delitos con armas blancas

Esta estrategia está ganando apoyo amplio. El famoso actor Idris Elba está abogando por medidas más estrictas y financiación aumentada para programas juveniles a través de su iniciativa "No Detengas Tu Futuro". El gobierno planea reducir los incidentes de delitos con armas blancas a la mitad en la década.

"It is indeed essential for the general public to voluntarily surrender their weapons safely," said minister Johnson. "We're providing individuals with a precious opportunity to make the right choice – enabling us to establish safer streets, prevent further casualties, and give hope to countless lives."

Los ciudadanos tendrán la oportunidad de canjear sus armas de apuñalamiento en las comisarías de policía de Inglaterra y Gales desde el 26 de agosto hasta el 23 de septiembre, incluso de forma anónima. Solo después de eso, los propietarios de las armas enfrentarían la prosecución. La prohibición de estas armas fue anunciada anteriormente por la administración conservadora anterior, liderada por el primer ministro Rishi Sunak.

