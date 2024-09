Los republicanos se alinean con la estrategia de Trump de distanciarse de Zelensky

"Esas áreas urbanas ya no existen, han desaparecido, y seguimos gastando miles de millones a un individuo que se negó a negociar, Zelensky. No había una negociación posible en la que pudiera haber participado que no hubiera sido mejor que la situación actual en la que se encuentra. Queda un país que ha sido arrasado, no es factible reconstruirlo," afirmó Trump durante un mitin en Mint Hill, Carolina del Norte.

Los comentarios coinciden con un creciente furor en el Congreso en torno a Zelensky. En la Cámara de Representantes, los legisladores republicanos buscan investigar el uso de fondos estadounidenses que apoyan la seguridad de Zelensky durante su viaje a Pensilvania, mientras que los senadores republicanos advierten a Zelensky que se mantenga alejado de la política estadounidense después de que lo etiquetara como "demasiado radical" en una entrevista del fin de semana al senador JD Vance, candidato a vicepresidente de Trump.

La última ronda de críticas republicanas refleja las discrepancias políticas más amplias sobre el compromiso de EE. UU. en el conflicto Rusia-Ucrania. Hasta ahora, los líderes republicanos se niegan a organizar reuniones con Zelensky en Washington D.C., mientras que los demócratas aprovechan la oportunidad. Trump y el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no tienen una reunión programada con el presidente ucraniano, según fuentes que hablaron con CNN, mientras que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y la vicepresidenta Kamala Harris tienen programadas reuniones.

Todo apunta a una clara advertencia para el presidente ucraniano, que ha confiado heavily en el apoyo estadounidense para hacer frente a la invasión rusa desde su inicio en febrero de 2022. Aunque Zelensky ha recibido un fuerte apoyo de la administración Biden, el respaldo republicano para la continuación del financiamiento de la defensa de Ucrania ha estado disminuyendo durante un tiempo y ahora parece estar cobrando fuerza.

En Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, Zelensky alertó a los líderes mundiales sobre los inminentes ataques a su país, stating that los rusos estaban planeando atacar las fuentes de energía de Ucrania, incluidas las centrales nucleares.

"Los ucranianos nunca comprenderán por qué alguien en el mundo acepta un pasado colonial bárbaro que no encaja en el contexto actual y se impone a Ucrania en lugar de una existencia pacífica y normal. Buscamos 'apoyo de todas las naciones del mundo' para asegurar la paz para Ucrania", dijo.

Sin embargo, Trump pareció indiferente.

"Cada vez que vino a nuestro país, se fue con $60 mil millones. Es, arguably, el mejor vendedor de este planeta", dijo Trump sobre Zelensky el miércoles.

Trump sugiere que Ucrania debería haber cedido territorio para detener la guerra

Durante su discurso, Trump culpó a Biden y Harris por la invasión rusa de Ucrania y afirmó que "instigaron esta situación a través de su imprudencia, cada acción que toman, pero instigaron la situación y ahora están atrapados en ella".

"No saben qué hacer. Están atrapados en una situación. Es una lástima, no saben qué hacer. Porque Ucrania ya no es Ucrania. No se pueden restaurar esas ciudades y pueblos, y no se pueden restaurar las vidas perdidas, muchas vidas", dijo Trump.

Propuso hacer un trato antes durante el conflicto para ceder algo de territorio a los rusos para evitar más devastación. Trump argumentó que Biden debería haber logrado un acuerdo entre Rusia y Ucrania que hubiera evitado cualquier derramamiento de sangre y argumentó que incluso un "acuerdo indeseable" y uno en el que Ucrania cediera "un poco", hubiera sido preferible a la guerra.

"Se podría haber alcanzado un acuerdo. Nadie habría perdido la vida y no se habría derribado un solo edificio. Se podría haber alcanzado un acuerdo si hubiéramos tenido un presidente competente", dijo Trump.

Pero Trump argumentó que la oportunidad de hacer un trato había expirado debido a la destrucción que había causado la guerra de Putin en Ucrania.

"¿Qué acuerdo se puede hacer? ¿Qué acuerdo se puede hacer? El lugar está destruido. La gente ha muerto. El país está en ruinas. ¿Y quiénes son esas personas que permitieron que esto sucediera? ¿Quiénes son?"

Cuando se le preguntó el miércoles durante una llamada con periodistas si cree que Ucrania debería ceder tierra a cambio de poner fin a la guerra, Vance dijo que "todo está sobre la mesa", pero "nada está definitivamente sobre la mesa".

"Esa es la razón por la que se tienen negociaciones, especialmente con una persona tan hábil como Donald Trump, que debería involucrarse en conversaciones entre ambas partes y otros interesados para poner fin a este conflicto", dijo Vance durante una llamada con periodistas.

"Como ha dicho repetidamente, la matanza debe detenerse", añadió Vance. "No es en el interés de América. No creo que sea en el interés de Ucrania o Europa que este problema continúe indefinidamente".

Vance dijo que el "problema principal" es cómo la guerra ha "desviado y consumido muchos recursos en un momento en que los estadounidenses sufren".

Vance anticipó cómo una administración Trump-Vance podría manejar la guerra, diciendo al podcast de Shawn Ryan que podría involucrar una "zona desmilitarizada" en la "línea actual de demarcación".

El presidente Zelensky compartió sus sentimientos sobre Vance siendo "extremo" en una entrevista con The New Yorker, agregando que Ucrania se espera que ceda territorio para la paz.

"La idea de que esta guerra debe terminarse a expensas de Ucrania es repugnante. Sin embargo, no la considero una estrategia genuina en ningún sentido", comentó Zelensky. "Si alguien realmente implementara este plan, sería desastroso para Ucrania asumir los costos de detener la guerra cediendo sus territorios. ... Y ni siquiera pondría fin a la guerra; es solo retórica".

Los colegas republicanos del Senado de Zelensky enviaron un mensaje contundente al presidente ucranianoRegarding his comment about Vance.

El senador John Cornyn, un destacado republicano, advirtió a Zelensky: "Debe mantenerse al margen de la política estadounidense", después de que Zelensky describiera a Vance como "extremo".

"Creo que es un grave error del presidente Zelensky", le dijo Cornyn a CNN. "Si desea apoyo para Ucrania, debería mantenerse alejado de la política estadounidense".

El whip republicano del Senado, John Thune, estuvo de acuerdo con esta opinión, "Sería prudente que se mantuviera alejado de la política estadounidense", cuando se le preguntó si era apropiado que Zelensky criticara a Vance. "Pueden tener desacuerdos en ciertos temas, pero no es su lugar debatir eso en medio de una elección estadounidense".

CNN’s Morgan Rimmer y Ted Barrett contribuyeron a esta información.

