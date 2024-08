Los republicanos están apuntando al servicio militar de Tim Walz.

Es tarea de los equipos de campaña encontrar puntos débiles en el currículum del oponente. En el caso de Kamala Harris' nuevo compañero de fórmula, parece que han encontrado uno - y están ejerciendo críticas agudas sobre el servicio militar de Tim Walz.

La retirada de Joe Biden de la campaña presidencial ha puesto a los republicanos estadounidenses en un aprieto: tuvieron que reorientar por completo su campaña hacia el ahora designado candidato presidencial, Kamala Harris. Los primeros ataques de Donald Trump y su equipo contra la actual vicepresidenta parecían algo confusos.

Ahora, otro jugador ha entrado en escena: Harris ha elegido a Tim Walz como su compañero de fórmula. Y los republicanos están buscando rápidamente su carrera y currículum en busca de puntos débiles. Uno que parecen haber encontrado es el servicio militar de Walz. El vicepresidente de Trump, J.D. Vance, un veterano de la guerra de Irak, ha abordado el tema en una aparición en Ohio: ha cuestionado los despliegues militares de Walz y ha cuestionado su retiro del ejército.

Según informes de AP, Walz sirvió durante un total de 24 años en diversas unidades y funciones en la Guardia Nacional del Ejército, las fuerzas terrestres de la Guardia Nacional. Estas están compuestas principalmente por voluntarios y se asemejan a una milicia. Después de un período de servicio activo, los soldados se convierten en reservistas y no son soldados a tiempo completo.

Unirse a la Guardia Nacional a los 17 años

Walz comenzó su carrera a los 17 años y fue galardonado en varias ocasiones durante su carrera militar. Sin embargo, los republicanos critican el final de su servicio en 2005, cuando su unidad en ese momento estaba bajo discusión para ser mobilizada para su despliegue en Irak. En ese momento, Walz estaba corriendo para la Cámara de Representantes.

A pesar de la posible mobilización, Walz se mantuvo en su candidatura - y dejó el servicio en mayo de 2005. Según sus propias declaraciones, quería centrarse completamente en su campaña. Walz fue elegido en 2006 y entró en la Cámara de Representantes en enero de 2007 - como el oficial no comisionado de mayor rango. En agosto de 2005, según AP, el Ministerio del Ejército emitió oficialmente una orden de mobilización para la unidad de Walz, que finalmente fue desplegada en Irak en marzo de 2006. Ahora, los republicanos acusan a Walz de abandonar su unidad y evitar el despliegue en Irak.

Sin embargo, no hay evidencia sólida de que Walz quisiera evitar el despliegue en Irak. Se fue antes de la mobilización oficial, que era solo un rumor en ese momento. Además, su servicio podría haber terminado realmente debido a su candidatura - algunos servidores públicos están prohibidos de participar en política. El equipo de campaña de Harris también destacó que Walz había abogando por los derechos de los veteranos como congresista y había servido en el comité de asuntos de veteranos.

No en combate

Otro punto de crítica de los republicanos concierne a las declaraciones de Walz que sugieren que participó en combate. Sin embargo, nunca estuvo en combate. Como miembro de la Guardia Nacional, se desplegó principalmente para desastres naturales en Nebraska y Minnesota. En 2003, fue a Italia durante nueve meses como parte de la Operación Libertad Duradera - la guerra contra el terror - pero tampoco fue parte de las tropas de combate.

" No finjas ser algo que no eres ", dijo Vance. "Me sentiría avergonzado si dijera que he mentido sobre mi servicio militar, como lo has hecho tú". Vance fue un cabo segundo en los Marines en la guerra de Irak - también no fue parte de las tropas de combate.

Finalmente, hay un tercer punto de crítica: el rango de Walz en el ejército. La campaña de Harris se refirió a él como un "sargento mayor de comando". Si bien Walz sí alcanzó ese alto rango en la Guardia Nacional, fue degradado después de su retiro porque no había cumplido ciertos requisitos para el momento de su salida. Por ejemplo, no había completado cursos necesarios para el rango. Walz actualmente tiene el rango de sargento mayor.

