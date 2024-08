¿Qué ocurrió en las extensiones abiertas? - Los rendimientos de los cultivos en Sajonia-Anhalt experimentan reveses en la calidad

En la escena agrícola de Sajonia-Anhalt para 2024, la cosecha general se considera promedio. La Asociación de Agricultores de Magdeburgo señaló que mientras los rendimientos son superiores a lostypically seen in dry years, they fall short of the long-term average. Depending on the region, there are significant disparities in the primary crops.

La cosecha de cebada de invierno en más de 100,000 hectáreas oscila entre 5.2 y 7.6 toneladas por hectárea. La primera fase de la cosecha transcurrió sin problemas, con pocos inconvenientes. Sin embargo, los agricultores han informado de un lento progreso con la cebada de invierno, especialmente en las áreas norte y este, donde se cultiva principalmente. El rendimiento promedio para 58,500 hectáreas de cebada es de 4.3 toneladas por hectárea, ligeramente superior al proyectado de 4 toneladas.

Preocupaciones sobre la calidad

El contenido de proteínas en el trigo de invierno varía considerablemente entre las regiones, con un promedio de 7.2 toneladas por hectárea. Desafortunadamente, casi la mitad de los agricultores han informado de bajo contenido de proteínas, lo que ha provocado una degradación de la calidad y pérdidas financieras significativas. Una de las razones citadas es la restricción de las 'zonas rojas', que prohíbe la cultivo óptimo de trigo pan.

Un portavoz mencionó que debido a que la aplicación de fertilizantes no puede maximizarse en todas las ubicaciones, la calidad resultante se paga menos, lo que puede causar que los agricultores pierdan cientos de euros por hectárea debido a las mediciones de nitratos del suelo.

Olaf Feuerborn, presidente de la Asociación de Agricultores, comentó: "A pesar de las condiciones climáticas adversas, nuestros agricultores han demostrado su habilidad para adaptarse". Sin embargo, la evaluación final de la cosecha también depende de las categorías de calidad y los precios del mercado, que no han sido sufficiently boosted by elevated production costs.

Desarrollos positivos

Sin embargo, hay una luz al final del túnel: a pesar de las altas temperaturas, se han informado muy pocos incendios en el campo. Si bien las ocasionales lluvias retrasaron la cosecha, mantuvieron el riesgo de incendio bajo gracias al suficiente aporte de humedad.

A pesar de las predicciones de cosecha promedio, la agricultura en Sajonia-Anhalt continúa siendo diversa, con significativas variaciones en los cultivos principales entre las regiones. La cosecha de cebada de invierno en las áreas norte y este, tradicionalmente sus principales regiones de cultivo, ha encontrado desafíos, lo que ha provocado rendimientos inferiores a los esperados.

Incluso con un contenido de proteínas inferior al promedio en el trigo de invierno, los agricultores de Sajonia-Anhalt han demostrado su capacidad para adaptarse a las condiciones climáticas adversas, mostrando resiliencia ante las circunstancias adversas.

