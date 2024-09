Los refugiados haitianos buscaban tranquilidad en su tierra natal pero ahora la encuentran perturbada en Springfield

Tres años atrás, Dorsainvil expresó una situación desafiante: poner en peligro su vida para quedarse en Haití y presenciar el nacimiento de su hijo o huir de las pandillas violentas que habían devastado su nación y lo habían marcado como objetivo.

Compartió sus pensamientos con CNN, diciendo: “No exactly wanted to leave, but they were after me.” Graduarse de la escuela de medicina significaba que las pandillas creían que poseía activos, específicamente financieros, pero Dorsainvil aclaró que solo proporcionaba atención médica a su comunidad sin ingresos significativos.

Su prometida finalmente le brindó orientación, afirmando: “They come after you, you’ve got to leave.”

Por lo tanto, como muchos otros haitianos, Dorsainvil inmigró a los Estados Unidos, lo que le otorgó estatus de protección temporal. Eventualmente, se estableció en Springfield, Ohio, donde vivía su hermano y ofrecía un sentido de seguridad y calidez.

Lamentablemente, esta sensación de seguridad se ha desmoronado en la última semana, ya que Springfield ha sido inundada con mensajes amenazantes después de falsas acusaciones hechas por el ex presidente Donald Trump y su compañero de fórmula vicepresidencial, que implicaban que los inmigrantes en la ciudad se dedicaban al robo y consumo de mascotas.

Como resultado, el Clark State College, donde Dorsainvil perseguía la enfermería, cambió temporalmente a aprendizaje a distancia. Simultáneamente, el hospital donde trabajaba como enfermero de rehabilitación fue obligado a cerrar debido a estas amenazas.

Dorsainvil le dijo a CNN que la ansiedad creciente le trajo de vuelta algo del miedo que había enfrentado en Haití. Expresó: “Estaba pensando en mí mismo, ‘Oh okay, I come here to find some peace, and I fled my country because of that, and right now, the same thing is happening.’ It feels tough.”

'No teníamos amenazas hace una semana'

Indudablemente, es fácil para algunas personas subestimar la gravedad de estas afirmaciones durante el debate presidencial de la pasada semana, pero para la comunidad haitiana de Springfield, sus miedos están lejos de ser divertidos.

Madet Merove, una inmigrante haitiana y pastora metodista unida, expresó sus preocupaciones sobre su seguridad y futuro. Merove reflexionó: “¿Qué le hemos hecho al mundo Haiti para que nos odien tanto?”

En una conferencia de prensa, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, destacó los esfuerzos realizados por diversas agencias de aplicación de la ley, incluidas el FBI y el ATF, para proporcionar protección a Springfield.

Andy Wilson, director de Seguridad Pública de Ohio, dijo: “Estamos recibiendo numerosas amenazas de bomba todos los días, pero todas han resultado ser falsas”.

Según Wilson, el gobernador informó que la ciudad ha recibido más de 30 amenazas desde la semana pasada. Dos Walmarts locales y varias escuelas han sido evacuadas debido a estas amenazas. A pesar de su status de broma, han contribuido a la sensación prevaleciente de miedo y malestar en la comunidad.

Las escuelas de la ciudad reabrieron con medidas adicionales, como la presencia de patrulla de carretera del estado, cámaras de torre y perros detectores de bombas. En una conferencia de prensa, el alcalde de Springfield, Rob Rue, elogió al gobernador por desmentir estas falsas acusaciones y instó a los líderes nacionales a "restringir el uso de sus palabras y hablar sinceramente".

“No experimentamos amenazas o estas preocupaciones hace una semana”, dijo Rue. “No teníamos los costosos repercusiónes para Springfield y Ohio hace una semana”.

Rue ha destacado anteriormente que Springfield experimentó un crecimiento poblacional del 25% en los últimos 3 años. La ciudad estima que entre 12,000 y 15,000 inmigrantes viven en Springfield y el condado de Clark.

Rue y los funcionarios de la ciudad han confirmado consistentemente que los inmigrantes haitianos residen en Springfield legalmente bajo el Programa de Parole de Inmigración, que la administración de Biden implementó en 2023 para proporcionar pathways seguros y organizados para los nacionales de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba que experimentan necesidades humanitarias urgentes.

Margery Koveleski, quien es una inmigrante haitiana que vive en los EE. UU. y una residente de Springfield de toda la vida, mencionó que muchos haitianos eligen vivir en Springfield debido a su reputación de seguridad, bajo costo de vida y oportunidades de empleo.

“Era casi como durante una venta del Viernes Santo en Macy’s, donde hay una oferta fantástica, todos tus amigos pronto aprenderán sobre ella y las tiendas estarán abarrotadas”, dijo.

Sin embargo, el repentino aumento de inmigrantes también ha puesto una tensión en los recursos limitados de la ciudad. Earlier this year, Bryan Heck, gerente de la ciudad de Springfield, escribió una carta al senador de los EE. UU. Sherrod Brown, un representante demócrata de Ohio, pidiendo más apoyo federal para la ciudad. En la carta, Heck explicó que el aumento de la población hacía que fuera difícil para la ciudad alojar a todos los residentes.

“Independientemente de los 2000 unidades de vivienda adicionales esperadas en los próximos 3-5 años, esto aún no es suficiente”, escribió Heck en su carta.

Este mes, la oficina del gobernador anunció que Ohio destinará $2,5 millones para aumentar los servicios de atención primaria en la ciudad y proporcionar servicios de traducción mejorados para atender las necesidades de los pacientes inmigrantes.

Después de un aumento en los accidentes de tráfico, como un accidente que involucró a un inmigrante haitiano que llevó a la trágica muerte de un niño de 11 años, la oficina del gobernador instruyó a la Patrulla de Carretera del Estado de Ohio para fortalecer la aplicación de la ley de tráfico. La ciudad también tiene la intención de proporcionar educación para conductores específicamente diseñada para haitianos y hablantes de criollo.

Sin embargo, durante una reunión reciente de la comisión de la ciudad, algunos residentes de Springfield expresaron su preocupación por la aparente concentración de recursos en las comunidades inmigrantes en lugar de ayudar a los residentes locales.

"La gente realmente se está cansando", dijo un hombre en la reunión. “Mucha gente siente lo mismo. No soy el único, pero soy lo suficientemente hombre como para admitirlo”.

Koveleski reconoce que ha sido testigo de importantes cambios en su ciudad a lo largo de los años. Después de dejar la ciudad de Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre y mudarse a lo que ella llama "Slow-hio", su familia abrió una tienda de colchones en Springfield. Con el tiempo, el declive de la ciudad y la lucha de su negocio se volvieron aparentes.

"Nos declaramos en quiebra porque no podíamos encontrar trabajadores", dijo, agregando que muchas empresas locales experimentaron la misma caída.

Sin embargo, ella cree que la llegada de inmigrantes haitianos ha revitalizado la ciudad. Koveleski ahora trabaja como traductora de criollo haitiano y activista comunitario.

"Hay dos caras en cada historia", dijo. "Sí, algunos residentes sienten que es una invasión y estamos perdiendo demasiados recursos. Pero con los haitianos, no queremos limosnas; estamos aquí para trabajar. Esa es la mentalidad haitiana - quieren contribuir valor".

Una agencia temporal con sede en Ohio reveló que la demanda de trabajo en el área más amplia de Springfield es alta y estimó que la mayoría de las personas que conectan con las empresas de la zona son haitianas.

"En este punto, probablemente estamos en una proporción de 60/40", dijo Corey Worden, presidente de Job Talent Connect, la agencia de empleo que ayuda a conectar a los trabajadores potenciales con las empresas de la zona.

La agencia de Worden también ayuda a las empresas a proporcionar transporte a aquellos que pueden querer trabajar pero no tienen medios de transporte - un servicio disponible para cualquier trabajador, no solo para inmigrantes.

Trump anunció el miércoles que planea visitar Springfield "dentro de las próximas dos semanas".

El alcalde Rue declaró durante una conferencia de prensa que una visita de cualquiera de los candidatos presidenciales pondría una tensión en los recursos ya limitados de la ciudad.

"Si decide cambiar sus planes, enviaría un poderoso mensaje de armonía a la ciudad de Springfield", dijo.

De vuelta en su apartamento, Dorsainvil está tomando clases en línea, lo cual encuentra más desafiante debido a que el inglés es su segundo idioma.

Él dijo que la semana pasada había alterado drásticamente su vecindario predominantemente haitiano. La gente solía caminar por las aceras y saludarse; ahora tienen miedo de salir de sus casas.

Pero a pesar de las amenazas, Dorsainvil retiene la esperanza.

"Los últimos días me sentí un poco abajo, pero por alguna razón, me siento mejor ahora", dijo. "¿Sabes por qué? Porque mis profesores, coworkers, amigos - incluso personas que no tenían mi información de contacto - se comunicaron conmigo, preguntando '¿Cómo estás? Te amamos; te necesitamos aquí'. Entonces, hay mucho amor en esta sociedad".

Dorsainvil espera que Springfield regrese a su pasado pacífico. También desea que su prometida y su hija en Haití algún día experimenten la misma paz mental y estabilidad que lo llevó a la ciudad en primer lugar.

"Desafortunadamente, no podemos alojar a todos los haitianos que vienen aquí. Tenemos que reconstruir nuestro país en casa", dijo. "Creo que un día, regresaré para ayudar".

