Los Raiders de Las Vegas contratan a Sandra Douglass Morgan como primera presidenta negra en la historia de la NFL

En una rueda de prensa celebrada en el estadio Allegiant de Las Vegas para anunciar la contratación, se preguntó a Morgan qué significaba para ella hacer historia en la liga.

"He sido la primera en otros puestos que he ocupado, ya sea como abogada de la ciudad o en la Junta de Control del Juego", dijo Morgan. Me quito el sombrero ante todas las mujeres que han sido líderes y visionarias, y si puedo servir de inspiración, ayudar o abrir puertas a otras mujeres o chicas, para mí es un logro increíble".

"No pierdo de vista su importancia y su efecto. Sé que el deporte es una industria dominada por los hombres, como lo era el juego, y tenemos que seguir rompiendo esas barreras".

El propietario de los Raiders, Mark Davis, destacó su experiencia, integridad y pasión por la comunidad de Las Vegas.

"Desde el momento en que conocí a Sandra, supe que era una fuerza a tener en cuenta", dijo en un comunicado de prensa. "Somos extremadamente afortunados de tenerla al timón".

CNN se ha puesto en contacto con la NFL para hacer comentarios.

El Las Vegas Review-Journal obtuvo una carta dirigida a personas de la organización en la que se anunciaba la contratación.

"Estoy encantada de unirme a vosotros mientras nos embarcamos en uno de los momentos más emocionantes de la historia de nuestra organización", citaba el Review-Journal a Morgan en la carta. "Estoy deseando conocer a cada uno de vosotros en persona en las próximas semanas".

En mayo, Davis despidió al entonces presidente del equipo , Dan Ventrelle, y no dio ninguna razón para su cese.

Sin embargo, en una declaración enviada a través de un mensaje de texto al Review-Journal, Ventrelle dijo que fue despedido como represalia por informar a la liga de supuestas quejas que afirmaban que Davis había creado un ambiente de trabajo hostil, así como otras posibles malas conductas, que según él Davis desestimó. Cuando el Review-Journal le preguntó sobre las acusaciones de Ventrelle, Davis dijo que estaba al tanto de ellas y no quiso hacer comentarios. La NFL dijo que revisaría las acusaciones.

El año pasado, el entrenador de los Raiders , Jon Gruden, dimitió después de que surgieran informes de que había utilizado un lenguaje homófobo, racista y misógino en correos electrónicos mientras trabajaba como analista de ESPN. Se disculpó diciendo que "nunca quiso herir a nadie".

Morgan abordó cuestiones organizativas en su carta, según informó el periódico de Las Vegas.

"Permítanme ser clara: no estoy aquí para evitar o eludir problemas o preocupaciones que necesitan ser abordados", la Review-Journal la citó escribiendo. "He considerado largo y tendido unirme a vosotros, y lo he hecho porque creo en la promesa de los Raiders. Y lo que es más importante, creo en sus valores fundamentales de integridad, comunidad y compromiso con la excelencia. Espero que los encarnéis y que me responsabilicéis de hacer lo mismo".

Las primicias históricas no son nuevas para los Raiders. Los Raiders se convirtieron en el primer equipo de la NFL moderna en contratar a un entrenador negro cuando contrataron a Art Shell en 1989. En 1997, con la contratación de Amy Trask, se convirtieron en el primer equipo en contratar a una mujer como directora ejecutiva.

Jason Wright, contratado en 2020 por los Washington Commanders, fue el primer presidente negro de un equipo de la NFL. A principios de este año, los Baltimore Ravens contrataron a Sashi Brown como presidente.

Morgan es expresidenta de la Junta de Control del Juego de Nevada, nombrada en 2019. También fue la primera mujer negra en ocupar ese cargo.

Fuente: edition.cnn.com