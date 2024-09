Los puntos de venta en Estados Unidos están triunfando en la batalla contra el movimiento de tiendas

Este año, los comerciantes están tejiendo una narrativa distinta o guardando silencio al respecto. Parece que el problema del hurto en tiendas ha desaparecido misteriosamente.

Tomemos como ejemplo a Target.

El año pasado, Target reconoció una plaga de hurtos menores y grupos organizados que saqueaban mercadería, lo que resultó en una pérdida significativa de más de 500 millones de dólares en ganancias. Además, Target cerró nueve tiendas, citando "el hurto y el delito organizado en el comercio minorista" como una amenaza para la seguridad de los trabajadores y los clientes, y haciendo que el negocio fuera insostenible.

Sin embargo, Target ahora ha adoptado una postura diferente a medida que navega mejor con la mercadería perdida, un fenómeno comúnmente conocido como "encogimiento". Aunque el encogimiento y el hurto suelen ir de la mano, el encogimiento también abarca pérdidas debido al hurto de empleados, productos dañados o estropeados, errores administrativos, fraude de proveedores y otros factores.

En una llamada con analistas el mes pasado, el director de operaciones de Target, Michael Fiddelke, expresó optimismo, stating, "Estamos adelante de donde esperábamos estar en términos de progreso en el encogimiento".

De manera similar, otros minoristas han cambiado su postura. Las pérdidas de mercadería de muchos minoristas se han estabilizado o mejorado, y las cadenas han disminuido su retórica públicamente. Las menciones de "encogimiento" durante las llamadas de resultados de las empresas disminuyeron en un 20% durante los primeros dos trimestres de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, según un análisis de FactSet.

El encogimiento ha mejorado principalmente debido a un registro más preciso de la mercadería por parte de los minoristas. Inicialmente, los minoristas pudieron haber subestimado sus pérdidas, lo que llevó a algunas sobreestimaciones.

Para combatir el hurto, las tiendas han implementado medidas como asegurar los productos y eliminar las estaciones de autoescaneo. Estas medidas podrían haber sido efectivas para reducir el hurto, a pesar de que potencialmente pueden frustrar a los compradores.

Los minoristas también han recibido ayuda de varios gobiernos locales y estatales que han asignado recursos adicionales y promulgado leyes para combatir el hurto y el crimen organizado. Por ejemplo, en California, el gobernador Gavin Newsom recently firmó legislation para implementar penas más строгие para el hurto en tiendas, incluyendo condenas más largas para los anillos de hurto a gran escala y umbrales más bajos para los cargos de hurto felón.

Michael Baker, un analista minorista de DA Davidson, observó, "Los minoristas hablaron más de ello, y eso llamó la atención sobre el problema. Funcionó un poco".

Tema Controversial

El cambio en los mensajes de los minoristas sobre el encogimiento indica que sus iniciativas están dando resultados. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la gravedad del problema del hurto en tiendas inicialmente.

El hurto en tiendas recibió una atención política significativa después de la pandemia en 2020, con videos de ladrones causando caos en las tiendas que se volvieron virales en las noticias y las redes sociales. Las tiendas tomaron medidas drásticas para asegurar artículos como pasta dental y desodorante. El ex presidente Donald Trump sugirió que los ladrones deberían ser disparados, y los legisladores de ambos partidos prometieron abordar el problema.

Sin embargo, la idea de un aumento nacional del hurto en tiendas ha sido en gran medida desacreditada. De hecho, el delito en el comercio minorista no ha experimentado un aumento significativo a nivel nacional en los últimos años y ha disminuido en algunas áreas.

Algunos analistas minoristas han especulado que los minoristas pueden haber exagerado el impacto del encogimiento y el hurto para ocultar otros problemas. En 2021, los analistas de William Blair sugirieron que las empresas "exageraron" el impacto, utilizándolo como chivo expiatorio para la mala gestión del inventario y los errores estratégicos. El ex director financiero de Walgreens, James Kehoe, admitió el año pasado que la empresa " peut-être crié trop" sobre el hurto y otras pérdidas.

Neil Saunders, un analista minorista de GlobalData, remarked to CNN, "Sugiere que algunas de las alarmas que sonaron el año pasado eran falsas alarmas. No es que no hubiera un problema, simplemente que la magnitud se exageró un poco".

Medición Compleja

El término "encogimiento" se utiliza no solo para el hurto, sino también para otras pérdidas. Los minoristas no pueden determinar la causa exacta de cada artículo desaparecido, por lo que calculan su tasa de encogimiento como un porcentaje de sus ventas para hacer una estimación.

Su tasa de encogimiento es la diferencia entre los productos que tienen físicamente en las tiendas y los almacenes durante un inventario y lo que compraron. El hurto de clientes y empleados representa aproximadamente dos tercios de las pérdidas por encogimiento, estiman los minoristas, con pérdidas adicionales por productos dañados o estropeados, errores administrativos, fraude de proveedores y otros factores.

Las empresas determinan su tasa de encogimiento realizando inventarios físicos, generalmente una o dos veces al año, según la National Retail Federation, un grupo comercial de la industria.

El encogimiento disminuyó en 2020 cuando las tiendas cerraron durante la pandemia y el

El hurto y la pérdida siguen siendo un problema, incluso si la reducción de stocks se estabiliza, señaló. La tasa de hurtos durante la primera mitad de 2024 en las principales ciudades fue un 24% más alta, en promedio, en comparación con el mismo período del año pasado, según un reciente estudio del Consejo de Justicia Criminal. La primera mitad de 2024 también mostró un aumento del 10% en las tasas de hurtos en comparación con la primera mitad de 2019.

Sin embargo, Ernesto Lopez, especialista sénior de investigación del Consejo de Justicia Criminal y coautor del informe, advirtió que el aumento podría ser debido a un aumento real de incidentes de hurtos o a un aumento en la denuncia de incidentes por parte de los negocios a las autoridades.

Los minoristas han tomado diversas medidas para combatir el hurto y minimizar las pérdidas, como asegurar los artículos en vitrinas de cristal, eliminar los puestos de autoservicio y incluso equipar a los empleados con cámaras corporales en ciertos casos.

Los consumidores expresan su frustración ante los expositores de productos cerrados, señaló Edgar Dworsky, abogado consumidor y fundador de Consumer World. Explicó que la gente no quiere interrumpir al personal de la tienda cuando quiere comprar un producto cerrado. Comparar artículos y leer etiquetas en diferentes casos también es más difícil. Una encuesta en línea de más de 1.000 lectores de Consumer World reveló que el 55% opta por comprar un producto en otro lugar cuando el artículo deseado está cerrado.

Los minoristas colaboran más estrechamente con las autoridades y destinan más recursos internos para combatir e investigar el hurto. Un portavoz de Home Depot informó a CNN que han visto mejoras en la dirección del creciente problema del delito organizado en el comercio minorista. Aunque el entorno de la actividad criminal no ha mejorado, están viendo progresos en sus medidas de seguridad.

Ulta Beauty informó que su tasa de reducción de stocks sigue siendo la misma que el año pasado. En su última llamada a los resultados, mencionaron la instalación de nuevos accesorios para disuadir los pequeños hurtos de fragancias y reducir las pérdidas.

En palabras de Johnston, los minoristas han agregado capas adicionales de seguridad para reducir el hurto en los últimos dieciocho meses.

En respuesta a la pérdida significativa de más de 500 millones de dólares debido al hurto en el año anterior, Target implementó medidas para combatir el hurto y mejorar su tasa de reducción de stocks. Esto incluye asegurar los productos, eliminar los puestos de autoservicio y colaborar con las autoridades.

A pesar de la mejora en las tasas de reducción de stocks y la estabilidad en las pérdidas de mercancías para muchos minoristas, el delito organizado en el comercio minorista sigue siendo una preocupación. La tasa de hurtos durante la primera mitad de 2024 en las principales ciudades fue un 24% más alta, en promedio, en comparación con el mismo período del año pasado, según un reciente estudio del Consejo de Justicia Criminal.

