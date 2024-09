- Los propietarios de bosques se oponen a la aplicabilidad del Reglamento de la cadena de suministro.

El presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de Schleswig-Holstein, Hans-Caspar Graf zu Rantzau, critica duramente a la UE y al gobierno federal por impulsar políticas que afectan negativamente a los propietarios forestales privados. Graf zu Rantzau asegura que la Ley de Responsabilidad del Proveedor, diseñada para combatir la tala ilegal, es impracticable para los propietarios forestales alemanes. Para implementar esta ley de manera efectiva, primero se necesitaría establecer la infraestructura necesaria. A largo plazo, se requeriría conservar la prueba de origen para cada tronco procedente de los aproximadamente 1,8 millones de propietarios forestales de Alemania. Graf zu Rantzau le dijo a dpa: "Eso es increíblemente complicado. Este concepto fue ideado por personas que están completamente desconectadas de la realidad".

Para cada árbol, se necesitaría verificar el origen. "Una indicación como 'Administración de la Finca Pronstorf' no sería suficiente". La tala ilegal no es un problema en Europa Central; sin embargo, todos los países del mundo se tratan como uno. "No es factible. Nos esforzamos por reducir la burocracia. La solución propuesta, lamentablemente, dañaría nuestra ubicación".

La fecha límite es el 31 de diciembre de 2024. "Es completamente irrealista. No se materializará, ya que aún no se ha contratado a nadie para la tarea. No se ha establecido ningún marco, ni en Alemania ni en la UE".

Al menos, el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura reconoce el problema. "Están levantando la mano, diciendo: 'Esperen, no podemos, no lo lograremos'". Se necesita más tiempo. "Si esto no se puede ejecutar, pero la legislación remains, las operaciones se detendrán. No se talarán más árboles. No habrá comercio de madera, no habrá aserraderos, no habrá fábricas de papel", dijo Graf zu Rantzau. "¿De verdad cree el Parlamento Europeo que nuestros socios comerciales como Brasil, Centroamérica o estados africanos pueden suministrar tales pruebas?"

Incluso la Administración de la Finca Pronstorf no está lista. "Dado que encuentro esto tan absurdo, no puedo concebir que haya alguna posibilidad de que se lleve a cabo. Se necesitará un moratorio". Graf zu Rantzau declaró que las políticas bienintencionadas pueden llevar a veces a catástrofes.

Graf zu Rantzau destacó los requisitos de implementación de la Ley de Responsabilidad del Proveedor, incluyendo el establecimiento de la infraestructura necesaria y la conservación de la prueba de origen para cada tronco. Además, se agregará una solicitud de más tiempo para cumplir con estas demandas, ya que la fecha límite actual se considera irrealista.

Lea también: