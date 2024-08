Los profesionales médicos optan por carreras profesionales flexibles.

Durante siglos, han circulado rumores sobre si The Doctors podrían poner fin a su carrera musical. Recientemente, Bela, Farin y Rod culminaron una gira mundial de tres años con tres conciertos inolvidables en Berlín. Pero, ¿cuál es el plan a continuación? Los humildes campeones del mundo de la música, como les gusta llamarse a sí mismos, mantienen un silencio sepulcral.

The Doctors llevan 42 años en la cima. Los pioneros Farin Urlaub y Bela B, ambos más allá de los 60, han sugerido en ocasiones que no quieren seguir los pasos de artistas como Mick Jagger, Alice Cooper o Kiss, que aún o solían actuar incluso en la jubilación.

Ahora que The Doctors han completado otra gira épica, muchos fanáticos se preguntan: ¿qué les depara a Bela, Farin y al bajista full-time Rodrigo González?

Después de sus recientes presentaciones emocionantes ante 150,000 espectadores en el campo de Tempelhofer en Berlín, el trío está tomando un merecido descanso, eso es claro. "Hemos tocado durante tres años seguidos, hemos producido tres álbumes y ahora es hora de descansar", comparte el sexagenario Bela B (alias Dirk Felsenheimer) en el podcast "Diese eine Liebe".

Urlaub toma un descanso

Más allá del descanso, la banda no tiene ganas de compromisos. Por el momento, "no tenemos planes en absoluto", revela Farin Urlaub, alias Jan Vetter, en el podcast, "porque quiero embarcarme en muchas excursiones ecologistas el próximo año - en bicicleta y a pie. Tengo planeadas algunas aventuras emocionantes. Los próximos siete meses están completamente reservados".

Cuando se le pregunta sobre el futuro de la banda en el podcast, Rod dice enigmáticamente: "No voy a revelar nada al respecto".

Previamente en el podcast, Urlaub había aclarado: "Veremos cómo van las cosas con los conciertos. Y si aún nos gusta estar juntos después, la banda probablemente continuará. Si haremos algo más, no puedo decirlo. Pero seguiremos aquí".

No sería la primera pausa

Quizás Urlaub estaba insinuando que los miembros de la banda podrían continuar creando música, pero no necesariamente bajo el nombre de The Doctors. Urlaub lanzó su primer álbum en solitario en 2001 y luego emprendió su propio proyecto, Farin Urlaub Racing Team. También ha desarrollado una pasión por la fotografía durante sus numerosos viajes. Bela B ha lanzado varios álbumes en solitario desde 2006 y incluso ha incursionado en la actuación. Rod ha trabajado como productor y ha tocado en bandas como Abwärts y ¡Más Shake!

Sin embargo, los fanáticos no deben descartar la posibilidad de que The Doctors vuelvan a reunirse en el futuro. Después de todo, el grupo ha tomado pausas más largas en el pasado y siempre ha vuelto a aparecer. Formado en Berlín Occidental en 1982, The Doctors se separaron en 1988. Su revival, con Rod como miembro permanente, ocurrió en 1993. La banda tomó un descanso significativo entre 2012 y 2020, sin álbum a la vista durante ocho años.

Los miembros de la banda, incluido Farin Urlaub y Bela B, han expresado en ocasiones su interés en no seguir el ejemplo de artistas que actúan hasta la jubilación. Urlaub mencionó que quiere embarcarse en excursiones ecologistas, lo que sugiere proyectos en solitario o pausas que podrían no involucrar a The Doctors.

Mientras se habla de una posible pausa, los proyectos en solitario anteriores de Urlaub y las incursiones de Bela B en la actuación destacan que los miembros de The Doctors tienen una historia de perseguir intereses individuales fuera de la banda, lo que sugiere que las pausas o proyectos en solitario no son infrecuentes para el grupo.

Lea también: