Los productores de drones ucranianos ahora son elegibles para presentar ofertas para el Acuerdo de Ramstein

Por primera vez, fabricantes de drones ucranianos pueden participar en licitaciones organizadas por la Coalición de Drones en el formato de Ramstein. Representantes de los partidarios ucranianos en la parte occidental del país se reúnen regularmente en Ramstein. Según información del Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones consistirá en dos partes: una para el desarrollo de drones en primera persona (FPV) y otra para drones interceptores. El ministerio ve esto como una excelente oportunidad para fortalecer la producción ucraniana. Todos los bids serán evaluados por miembros de la Coalición de Drones. Los vencedores recibirán pedidos para pruebas adicionales. Si tienen éxito, las naciones de la alianza de Ramstein están considerando la posibilidad de encargar a los ganadores de la competencia la producción.

10:27 Video muestra el impacto de un ataque con drone ucraniano en un depósito de municiones ruso

Aunque el Kremlin aún no lo ha confirmado, el gobernador de la región de Tver informó temprano en Telegram que un ataque con drone ucraniano causó un incendio en la región. Se especula que fue un gran depósito de municiones y municiones. Los residentes fueron evacuados y se están compartiendo videos del incendio en internet.

09:39 Se reportan múltiples heridos en Kharkiv y dos muertos en Zaporizhzhia

La ciudad de Kharkiv, Ucrania, sufrió un severo ataque aéreo ruso el día anterior. Explosivos guiados detonaron en varios distritos, con 9 personas ahora reportadas heridas. Esto es parte de una serie reciente de ataques que han objetivo a civiles. El domingo, una bomba de precisión mató a una mujer e hirió a 43 personas, incluyendo a cuatro niños, en otro distrito. Los ataques aéreos rusos también apuntaron a asentamientos en la óblast de Zaporizhzhia, lo que resultó en dos fallecidos.

08:46 Se informan ataques adicionales a instalaciones energéticas en Sumy, Ucrania

Las autoridades afirman que las instalaciones energéticas en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, fueron atacadas nuevamente por drones rusos. Los informes preliminares indican que no hubo víctimas, pero los ataques continuos han puesto una gran presión en el sistema energético. El martes, Rusia atacó la infraestructura energética de la ciudad y la región con cohetes y drones, interrumpiendo el suministro de energía para más de 280,000 hogares durante un corto período.

08:27 El ejército ucraniano reporta 1130 bajas rusas en las últimas 24 horas

El ejército ucraniano reporta 1130 soldados muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, los ucranianos han documentado 637,010 bajas enemigas. Desde el día anterior, las fuerzas ucranianas afirman haber destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y tanque, y seis tanques.

07:55 La Fuerza Aérea Ucraniana elabora planes de despliegue para aviones de combate occidentales F-16

La Fuerza Aérea Ucraniana ha elaborado planes de despliegue para aviones de combate occidentales F-16. La Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa han asignado todas las tareas para las fuerzas armadas, según el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso en video de la noche. Además, se llevaron a cabo conversaciones con el Mando de la Fuerza Aérea sobre posibles ampliaciones de la flota de aviones y la formación adicional de pilotos. Many voices in Kyiv call for expanding the duration of basic pilot training, which currently lasts only 40 days. Ukraine is expected to receive approximately 60 F-16 jets, but only a few have been delivered as of now.

07:19 Rusia: múltiples regiones repelen ataques con drones ucranianos

Rusia reporta que han ocurrido ataques con drones ucranianos en varias regiones. Los sistemas de defensa aérea reportaron haber derribado 54 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas durante la noche, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al Ministerio de Defensa. La mitad de estos drones fueron interceptados encima de la región fronteriza de Kursk, con el resto derribado encima de las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, y las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver al noroeste de Moscú, donde las autoridades locales y los blogueros militares reportaron un ataque con drone en un gran almacén de municiones que provocó un incendio en la ciudad de Toropets, lo que obligó a los residentes a evacuarse.

06:57 Blogueros militares afirman que un ataque ucraniano causa graves daños en un depósito de municiones ruso

Los blogueros militares afirman que un ataque ucraniano en una ciudad rusa en la región de Tver provocó un incendio en un depósito de municiones que contenía una gran cantidad de municiones y cohetes. La instalación, según los blogueros, había sido expandida significativamente en tiempos recientes y cuenta con 42 bunkers reforzados y 23 almacenes y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin reporta en Telegram que la situación en la región es estable. Los blogueros militares concluyen de su análisis de datos que se ha infligido un daño significativo, especialmente en los bunkers más nuevos.

06:20 El líder adjunto del grupo parlamentario del Partido Verde: AfD y BSW promueven la propaganda rusa

Konstantin von Notz, líder adjunto del grupo parlamentario del Partido Verde, propone un debate sobre los actualidad

Según la investigación de la gigante de software Microsoft, los actores rusos han intensificado su campaña de desinformación contra la candidata presidencial de EE. UU. Kamala Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un grupo vinculado al Kremlin, conocido como Storm-1516, ha producido supuestamente dos videos falsos desde finales de agosto para desprestigiar las campañas de Harris y Walz. Un video presuntamente muestra a un grupo de seguidores de Harris atacando a un supuesto participante en un mitin de Trump. En otro video, un actor difunde el rumor de que Harris lesionó a una niña en un accidente en 2011, dejándola paralizada, y huyó de la escena. Ambos videos habrían recibido millones de visitas, según Microsoft.

Según fuentes rusas, un ataque con drones ucranianos ha provocado un incendio en la parte occidental de la región rusa de Tver. Restos de un drone ucraniano derribado habrían provocado el fuego en la ciudad de Tver, lo que ha llevado a la evacuación temporal de los residentes, según mencionó el gobernador de la región, Igor Rudenya, a través de Telegram. Los bomberos trabajan arduamente para contener el incendio. Los detalles del fuego siguen sin estar claros. La defensa aérea rusa continúa repeliendo un presunto gran ataque con drones en la ciudad. La ciudad, con una población aproximada de 11.000 habitantes, serviría supuestamente como centro de almacenamiento de misiles, municiones y explosivos, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal rusa RIA.

03:57 Gobernadores rusos informan ataques de drones

Varias regiones rusas en el oeste estarían bajo ataque de drones ucranianos, según los gobernadores locales. En la región de Smolensk, que limita con Belarus, se han derribado siete drones ucranianos, según el gobernador Vasily Anohin a través de Telegram. Un drone ha sido interceptado sobre la región de Oryol por la defensa aérea rusa, según informó el gobernador Andrei Klichkov en Telegram. Al menos 14 drones de ataque ucranianos han sido derribados en la región de Bryansk, que limita con Ucrania, según el gobernador Alexander Bogomaz a través de Telegram. Kiev afirma que estos ataques targetizan la infraestructura militar, energética y de transporte necesaria para las operaciones militares de Moscú.**

02:56 Comercio triangular: Washington investiga el comercio de uranio con China

Washington investiga la posible elusión de la prohibición de importación de uranio ruso por parte de China. Hay indicios de que China podría estar importando uranio enriquecido de Rusia mientras exporta su propia producción a EE. UU., según información de Reuters. "Estamos preocupados por la posibilidad de eludir la prohibición de importación de uranio ruso", dijo Jon Indall de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. "No queremos cortar la fuente rusa y tener todo el material procedente de China en su lugar. Hemos pedido al Departamento de Comercio que investigue esto". El Departamento de Comercio se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó por su postura al respecto.**

01:54 Fuente interna: EE. UU. aumentará las reservas de petróleo

Fuentes no confirmadas sugieren que el gobierno de EE. UU. planea aumentar sus reservas estratégicas de petróleo. EE. UU. tiene la intención de comprar hasta seis millones de barriles de petróleo debido a los precios actuales, según una fuente anónima familiarizada con la situación. Si se aprueba, esta compra sería la mayor desde una importante reducción en 2022. En respuesta a los precios del gasolina que se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas el año pasado para controlar los precios del mercado, lo que fue entonces "la mayor venta de reservas de petróleo de la historia".**

00:45 Dos muertos y cinco heridos en el ataque a Saporishshya

Russia atacó la región de Saporishshya anoche, lo que resultó en la muerte de al menos dos civiles y la lesión de cinco más, según el gobernador Ivan Fedorov. Más tarde, Fedorov confirmó que Rusia había assaulted intensamente la comunidad de Komyshuvakha en la región. Varios edificios y una instalación de infraestructura también resultaron dañados. Los trabajadores de rescate aún se encuentran en la escena y se está evaluando la magnitud total de los daños, según "Kyiv Independent".**

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU: Ya hemos revisado el plan de Zelensky

La embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirma que la administración estadounidense ya ha examinado el "plan de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante una rueda de prensa en la sede de la ONU, dijo: "Hemos examinado el plan de paz del presidente Zelensky. Creemos que esboza una estrategia capaz de tener éxito. Debemos determinar cómo podemos contribuir a este objetivo". Ella enfatizó su esperanza de progreso en los asuntos relacionados con la paz sin ofrecer más detalles sobre lo que quería decir con "plan de paz". Es probable que Thomas-Greenfield se refiriera a la estrategia conocida como "plan de victoria" en el lado ucraniano, que Zelensky presentó el mes pasado.**

22:29 Falso alarma en Letonia: vuelo de águilas mal identificado

Una supuesta violación del espacio aéreo de Letonia por un objeto volador no identificado ha sido clasificada como un evento inofensivo. La fuente de confusión fue un grupo de águilas que voló sobre la frontera desde Bielorrusia, cruzó la región oriental de Kraslava de Letonia y continuó su vuelo. Los informes iniciales del Ministerio de Defensa de Letonia habían sugerido la presencia de un objeto volador desconocido en el área, lo que llevó al despliegue de interceptores de la OTAN para monitorear el espacio aéreo. Sin embargo, tras una inspección más cercana, los interceptores no detectaron ninguna actividad sospechosa.**

El Ministerio de Defensa de Ucrania está considerando la contratación de los ganadores del concurso de la serie de licitaciones de la Coalición de Drones para la producción de drones, si resultan exitosos. La Comisión, que evaluará todas las ofertas y seleccionará a los ganadores, ve esta serie de licitaciones como una excelente oportunidad para fortalecer la producción ucraniana.

