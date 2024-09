- Los problemas que se avecinan persisten con el Sena: más desafíos en el horizonte.

Qué lástima - al menos por ahora. En lugar de sumergirse en el río Sena en el corazón de París, el triatleta Martin Schulz tuvo que quedarse en el Pont Alexandre III, esperando al menos hasta el lunes para intentar defender su medalla de oro paralímpica. Siempre y cuando la calidad del agua mejore para entonces.

Para el portador de la bandera alemana y bicampeón olímpico Schulz, el retraso repentino del domingo fue una sorpresa. "El agua había estado bien Recently", mencionó. Sin embargo, sospechó que algo no estaba bien cuando su entrenador, Tom Kosmehl, no se levantó a su hora habitual. Kosmehl, que suele levantarse a las 4 a.m., estaba leyendo un mensaje de la federación informándole que las ceremonias de entrega de medallas habían sido pospuestas.

Nadie esperaba que el evento se reprogramara para el lunes, dijo Schulz. "Sí, llovió un poco, pero nos dijeron que la lluvia no Wouldn't afectar significativamente el agua".

La lluvia generalmente aumenta la contaminación en los ríos. Las nuevas pruebas revelaron malos resultados, lo que llevó al World Para Swimming, al comité organizador y a las autoridades francesas respectivas a decidir darle un día más al agua para recuperarse. Especialmente porque el sol brillaba intensamente en París y no se preveía más lluvia.

Otra tormenta en el horizonte

Mientras tanto, los organizadores de París vuelven a enfrentarse a un posible problema. Se invirtieron €1.4 mil millones en plantas de tratamiento de aguas residuales y el sistema de aguas residuales para hacer posible el nadar en el corazón de París.

Inicialmente, las once carreras estaban programadas para dos días, pero se movieron al domingo debido a los pronósticos del tiempo. Ahora, hay otro cambio de planes. Si la calidad del agua no mejora, el triatlón aún podría tener lugar el martes, o podrían optar por un duatlón que solo consistiría en ciclismo y carrera a pie.

Schulz, de 34 años, no está muy emocionado con la segunda opción. "Personalmente, no soy muy sensible, y creo que los demás también quieren nadar en el Sena antes de tener que hacer un duatlón", dijo. Solo espera que todo sea justo.

"Los valores están ligeramente por encima del límite, pero están por encima del límite", explicó Kosmehl. "Informé a los atletas, estamos dando marcha atrás 24 horas, así que volverán a hacer sus preparaciones".

Sin embargo, el entrenamiento oficial del sábado ya se había cancelado, confirmó Schulz. "Pero eso fue más una precaución", dijo. "Están siendo extremadamente cuidadosos, lo cual es bueno. Lo estamos aceptando como es".

A pesar del sol y la falta de predicciones de lluvia adicional, las nuevas pruebas revelaron una mala calidad del agua en el río Sena, lo que llevó a un pospus

