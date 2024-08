- Los principales candidatos de la CDU tienen un desacuerdo con el líder de la BSW, Wagenknecht.

Dos semanas antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, los altos cargos del CDU están criticando a la líder de BSW, Sahra Wagenknecht, por intentar imponer condiciones para posibles colaboraciones. "La época del politburó ha pasado, donde alguien en Berlín puede dictar los asuntos locales", declaró el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), durante las reuniones de la dirección del partido en Berlín. Wagenknecht está relacionando las coaliciones en los estados con la postura de los posibles socios en el conflicto de Ucrania.

El secretario general del CDU, Carsten Linnemann, criticó a Wagenknecht, cuestionando si realmente le preocupan los intereses de los ciudadanos de Turingia, Sajonia y Brandeburgo o si simplemente está elevando problemas federales que no se resolverán a nivel estatal. Afirmó que la postura del CDU hacia el BSW se determinará a nivel estatal.

Kretschmer describió las habilidades de Wagenknecht como "únicas en la destrucción. Nunca ha logrado construir nada, y esta vez no es diferente". Criticó sus intervenciones, acuerdos extraños y líneas trazadas por Wagenknecht. "Humillar localmente a sus propios miembros es verdaderamente deplorable. Pero eso es lo que estamos acostumbrados de ella durante años", agregó.

Redmann cuestiona la intención de Wagenknecht de gobernar

El candidato del CDU a las elecciones estatales de Brandeburgo el 22 de septiembre, Jan Redmann, expresó dudas sobre la sinceridad del BSW para gobernar los estados. Si lo hicieran, tendrían que participar en discusiones políticas a nivel estatal. Sin embargo, expresó su impresión de que Wagenknecht estaba creando posiciones a nivel federal para evitar coaliciones en los estados. Su objetivo, por lo tanto, es evitar negociaciones genuinas a nivel estatal. Preguntó sobre el manejo de la situación por los líderes del BSW a nivel estatal - "¿Son solo sus mensajeros o también hacen política con confianza para Sajonia, Turingia y Brandeburgo?"

Al mismo tiempo, Redmann enfatizó que la postura del CDU era clara: "Tenemos resoluciones de incompatibilidad con la AfD y el Partido de la Izquierda, no con el BSW. Por lo tanto, es crucial examinar si hay valores compartidos". Acknowledged potential commonalities at the state political level. The BSW, he said, "won't be able to alter the CDU's federal course through the states of Thuringia, Saxony, and Brandenburg. We won't allow it", he added.

Spahn advierte contra las discusiones de coalición

El miembro del Presidium del CDU, Jens Spahn, advirtió contra las discusiones de coalición. La gente quiere saber dónde están las diferencias en la política educativa, la seguridad interior, la migración o la política económica. "De lo contrario, estoy seguro de que las asociaciones estatales tomarán decisiones prudentes", concluyó Spahn.

El eurodiputado del CDU, Dennis Radtke, había rechazado anteriormente cualquier colaboración entre su partido y el BSW. "Cualquier colaboración con el BSW sería venenosa para el CDU", le dijo al "Tagesspiegel". "Cualquier colaboración entre el CDU y el BSW en un estado federal perjudicaría al CDU a nivel nacional", reiteró.

